Medvedev conclude il suo percorso agli US Open 2024: Riflessioni post-sconfitta (Video)

Il viaggio di Daniil Medvedev agli US Open 2024 si è concluso, sconfitto per mano di Jannik Sinner, che già gli aveva negato il titolo in Australia. Questi due giocatori stanno delineando una rivalità accanita, anche se al momento sembra essere l’italiano ad avere il controllo. Tuttavia, come si spiega l’elevato numero di errori non forzati visto questa notte a Flushing Meadows? Difficile da spiegare, dato che nemmeno il tennista russo stesso ha trovato le motivazioni adeguate nella sua ultima conferenza stampa. Queste sono state le sue parole prima di mettere fine al suo tour nordamericano.

Valutazione dell’incontro

“È una sconfitta dura, non sono contento di come ho giocato, ci sono stati alcuni momenti molto buoni e altri non così buoni. È una sensazione difficile quando esci da una partita del genere, è strano vedere come sono riuscito ad adattarmi nel secondo set per poi finire super teso. Quando mi mancavano delle cose, non capivo perché mi mancassero, quindi non potevo correggerle. Alla fine della partita è diventato tutto molto serrato, quindi è diventato tutto più complicato. Non mi sento bene, non sono contento di me stesso, ma così è il tennis. Ho perso, torno a casa”.

Una partita con molti errori

“Sono cose che succedono nel tennis, ci sono giorni in cui non sai la ragione esatta delle cose. Lui sta giocando bene, tutti sappiamo com’è il suo tipo di palla, ma potrebbero essere altri aspetti diversi. Ancora non ho la risposta e probabilmente non l’avrò, almeno per spiegare cosa è successo realmente. Lo slancio è importante, ma la realtà è che il primo set è stato orribile per me, credo addirittura peggio del terzo. Sono riuscito a risolvere molti problemi nel secondo parziale, poi lui ha giocato meglio, lo stesso nel quarto set, dove lui ha risolto i suoi problemi. Questa sarebbe la parte positiva, quella negativa è che io non ho saputo risolverli alla fine. Per qualche motivo, non è stata la mia migliore prestazione, infatti, credo che non sia stata nemmeno la sua, è mancato un po’ qui e là… ma ha vinto, quindi è stato migliore di me”.

Senza una spiegazione esatta

“Ho un’altra teoria, quella che ho vissuto qui durante gli allenamenti precedenti al torneo con le palle e i campi, non è stato facile. È successo lo stesso a Montreal e Cincinnati, non era facile gestire questi aspetti. A volte senti che stai facendo tutto bene e poi sbagli, appaiono punti interrogativi. Prima di giocare ero molto più sicuro di me stesso, pensi di vincere questa partita anche se sbagli qualche colpo. Ho deciso di rischiare un po’ di più, finché c’è stato un momento in cui mi sono perso tra tanti errori. Forse è stato un po’ lo stesso per lui, sono comunque riuscito a metterlo in difficoltà diverse volte, ma non è stato sufficiente”.

Bilancio nei Grand Slam del 2024

“La mia stagione nei Grand Slam è stata abbastanza buona. Roland Garros o Wimbledon non sono tornei facili per me, ma ho avuto buoni risultati, quarto turno e semifinali. Agli Australian Open e agli US Open ho sempre grandi speranze, ma ho perso in entrambi contro lo stesso giocatore. Considerando alcuni dettagli, come arrivare qui senza fiducia dopo Montreal e Cincinnati, o la rimonta pazza che ho subito nella finale in Australia, sento che è stato un buon anno nei Grand Slam. Probabilmente, avrei dovuto fare meglio in altri tornei fuori dai Grand Slam, ma ho ancora opportunità, mi restano quattro o cinque tornei davanti”.

La sua attuale rivalità con Sinner

“È un avversario difficile, uno dei migliori giocatori del mondo, per questo è dove si trova, se lo merita. È duro affrontarlo, sente bene il gioco, sceglie il colpo giusto nel momento esatto, mi piace davvero giocare contro questo tipo di rivali perché è dove tutto diventa molto serrato, dove ogni punto conta, dove devi pensare a cosa fare esattamente in ogni palla break. Sento che tutte le partite che abbiamo avuto in questa stagione sono state interessanti a modo loro, credo che il pubblico si diverta con questa rivalità. Sarò felice se mi capiterà di giocare di più contro di lui nei Grand Slam, avere questo tipo di rivalità mi spinge a essere migliore, anche se so che a volte perderò e altre volte mi toccherà vincere. Cercherò di essere migliore la prossima volta, è l’unica cosa che posso fare”.