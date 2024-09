Jack Draper scrive la sua storia: prima semifinale Slam e Top 20 assicurata. Karolina Muchova in semifinale (Video)

Jack Draper non scherza affatto! Il tennista britannico, attualmente numero 25 del mondo e il migliore del suo paese in questo momento, ha firmato un’altra grande prestazione per mantenere viva la favola a New York, conquistando l’accesso alle semifinali!

Ancora senza aver perso un set in questo percorso a Flushing Meadows, Draper ha dominato questa volta l’australiano Alex de Minaur (10°), che non è riuscito a contrastare il tennis potente del britannico. Così si spiegano i parziali 6-3, 7-5 6-2, in poco più di due ore, in un incontro che Draper ha semplificato con quasi il doppio dei vincenti (40-21), commettendo lo stesso numero di 30 errori non forzati.

Draper ha creato un impressionante numero di 20 palle break e ne ha sfruttate sei, rendendo tutto naturalmente più semplice, reagendo sempre ai timidi tentativi di recupero di Demon. Così, il britannico conferma il suo debutto in semifinale in un torneo del Grande Slam, SO garantisce il suo ingresso inedito nella top 20 e attende Jannik Sinner o Daniil Medvedev per continuare a sognare di seguire le orme di Andy Murray per raggiungere una finale Slam.

La migliore campagna della carriera di Bia Haddad, numero 21 del mondo, agli US Open è terminata questo mercoledì. La brasiliana è stata eliminata da Karolina Muchova, ex top 10 e attuale 52ª WTA, con i parziali di 6-1 6-4, in 1h23. La ceca ora è in vantaggio nel confronto diretto per 4 a 0.

I primi due game sono stati decisivi per il primo set. Muchova ha salvato due break point nel primo e poi ha convertito la quarta chance di break sul servizio di Bia per portarsi sul 2-0. Dopo di che, più rilassata, la ceca si è sentita a suo agio nell’imporre la sua strategia con molta variazione, cosa che la brasiliana non è riuscita a gestire — ha commesso dieci errori non forzati contro sei vincenti. La semifinalista del 2023 ha aperto 5-0 e ha chiuso rapidamente il set 6-1, in 36 minuti.

Con un po’ più di ritmo, Bia è riuscita a salvare un break point subito, ma non si è mai mostrata completamente a suo agio al servizio. La ceca, pur sentendo qualche fastidio — è uscita dal campo alcune volte durante i cambi di campo e ha preso una medicina — continuava a far male con la sua variazione. Muchova ha ottenuto il primo break nel quinto game, ha perso il servizio nel gioco successivo ma ancora una volta è andata subito in vantaggio di un break (4-3).

Prima di servire sul 3-5, Bia è scoppiata in lacrime e ha chiamato l’assistenza medica. Dopo aver parlato con i medici, le è stata controllata la frequenza cardiaca, ma non ha ricevuto alcun trattamento specifico. La brasiliana ha confermato il servizio da 40-0, tuttavia, alla prima occasione di servire per il match, Muchova non ha esitato.

Con la campagna a New York, Bia garantisce il ritorno nella top 20. Muchova, invece, ripete la campagna dell’anno scorso e ora cerca di fare un passo in più. Per un posto nella sua seconda finale di Major in carriera, affronterà Iga Swiatek o Jessica Pegula.