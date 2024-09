US Open: Errani e Vavassori per la storia, i bookie puntano sul trionfo azzurro nel doppio misto

Ancora Italia in finale in uno Slam. In attesa di Sinner, il tennis azzurro sarà protagonista per la prima volta nella finale del doppio misto di un Major grazie al duo Errani-Vavassori. Per Sara, che ha già vinto tutti gli slam nel doppio femminile, sarebbe la ciliegina sulla torta: secondo gli esperti, la coppia italiana è favorita a 1,57 contro gli americani Taylor Townsend e Donald Young, offerti vincitori a 2,25.

Dagli ottavi alle semifinali Errani e Vavassori non hanno lasciato set agli avversari e il successo azzurro per 2-0 è l’ipotesi più probabile nelle quote a 2,37, mentre il 2-1 paga 4, stesso valore del 2-0 statunitense; si gioca a 5, infine, il 2-1 per Townsend-Young.