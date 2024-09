Dimitrov si ritira dagli US Open: “A 33 anni devo ascoltare il mio corpo”

Ancora una volta, Grigor Dimitrov si trova costretto a ritirarsi da un Grande Slam quando era già ai quarti di finale. Questa volta è successo agli US Open, dove l’esperto bulgaro non ha potuto continuare il suo match contro Frances Tiafoe a causa di problemi fisici che non è riuscito a superare.

In conferenza stampa, Dimitrov ha parlato del suo stato di salute e di come, a 33 anni, dia ora priorità al suo corpo più che in passato. Il tennista ha spiegato che i crampi alla gamba e l’accumulo di tempo in campo hanno contribuito alla sua decisione.

“È una combinazione di fattori,” ha detto Dimitrov. “Il mio processo di recupero è più lento rispetto a prima. Ho avvertito un paio di problemi nel match precedente. Non ha senso entrare nei dettagli, fa parte del gioco e devo tenere la testa alta.”

Il bulgaro non ha voluto essere preciso sulla natura esatta del suo infortunio, ma ha sottolineato l’importanza di non rischiare in questo momento della sua carriera. “Ho sempre spinto me stesso e il mio corpo al limite, ma ci sono momenti in cui devi prendere una decisione e metterla in atto, come ho fatto oggi,” ha spiegato.

Questa è la seconda volta consecutiva che Dimitrov si ritira da un Grande Slam in una fase avanzata del torneo. Nonostante il dolore per l’opportunità persa, il tennista mantiene una prospettiva positiva: “Fa male, ma bisogna accettarlo. Non voglio sminuire l’accaduto, ma ho ancora cose emozionanti davanti a me.”

Dimitrov ha rivelato i suoi piani immediati, che includono un periodo di riposo, un’esibizione con Novak Djokovic e la tournée asiatica per concludere l’anno. “Ovviamente vorresti rimanere qui e lottare per il titolo, ma c’è sempre un futuro più luminoso,” ha affermato. “Fa male, ma voglio solo rivalutare me stesso e tutto ciò che ho passato nelle ultime 3 o 4 settimane. Vedere i pro e i contro, cosa posso migliorare o cosa devo fare meglio.”

Il veterano bulgaro conclude con una nota di saggezza: “Tutto questo mi sta generando un momento positivo. Quando inizi a concentrarti su queste cose, tutto il resto svanisce. Il tempo guarisce tutto.”





