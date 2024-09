La delusione di Zverev: “Non ricordo di aver mai giocato così male di rovescio”. Manca sempre qualcosa

L’occasione è lì a un passo, basta un allungo a tutta per afferrarla e finalmente coglierla, proprio come quel diritto in corsa incredibile che ha fatto saltare in aria l’Arthur Ashe ieri nel match vs. Fritz, forse il colpo più bello del torneo e uno dei migliori dell’anno. Ma, in qualche modo, a Sasha Zverev manca sempre qualcosa per farcela, per cogliere l’occasione e finalmente alzare il trofeo di uno Slam. Anche a US Open 2024 la chance è stata gettata alle ortiche con la sconfitta patita dallo statunitense. Un ottimo Fritz, è bene sottolinearlo, pronto ad attaccare e prendersi rischi. Ma… se guardiamo la partita dalla parte del tedesco, molte cose non hanno funzionato. E, purtroppo per lui, non è una novità.

Da anni Alexander è uno dei migliori giocatori al mondo. Comunque vada lunedì prossimo nel ranking post US Open sarà n.2 al mondo, classifica meritata con una stagione di grande solidità e costanza, che l’ha portato per la seconda volta in finale in uno Slam (Roland Garros), a vincere il Masters 1000 di Roma per la seconda volta e ottenere complessivamente risultati molto importanti. Eppure… la frustrazione adesso in lui è massima, perché la chance di tornare in finale a New York, dopo quella clamorosamente sfuggita di mano nel 2020 (era avanti due set a zero vs. Thiem, poi rimontato e sconfitto), era più che ghiotta, vista l’uscita di scena di Djokovic. Aveva il destino nelle sue mani, ma quelle mani hanno tremato ancora una volta, portandolo a giocare un match tremebondo in fasi decisive, a stazionare troppo dietro con attitudine offensiva, preda delle sfuriate assai più coraggiose di Fritz.

“Ho giocato malissimo… non ricordo di aver mai colpito così male col rovescio da quando sono sul tour. Non ho fatto nulla per meritare di vincere”. Autocritica fortissima da parte di Zverev dopo la sconfitta, un mea culpa che gli fa onore, in un’analisi lucida della sua prestazione opaca. Lucidità sì, ma solo post partita. Purtroppo per lui non riesce a portarla IN partita, dove spesso è preda di demoni che trattengono il braccio e lo portano a tenere un’attitudine sbagliata e perdente.

“Ho giocato davvero male nello scambio” continua il tedesco dopo la partita nella press conference a New York. “Il servizio e la risposta sono stati in realtà ok. Dalla linea di fondo ho giocato in modo assolutamente pessimo. Non lo so… Non me lo so spiegare. Il mio rovescio in particolare, ho sbagliato colpi assurdi, palle arrivavano a metà campo senza ritmo e che io le ho spedite in fondo alla rete. Terribile. Semplicemente pessimo da parte mia. Il mio dritto è stato migliore, e il servizio non è andato giù. Ma il mio colpo più affidabile, quello per cui sono più conosciuto, oggi non c’era assolutamente. Possono tirarmi già del letto alle 3 del mattino e sono sicuro che potrei giocare benissimo col rovescio anche mezz’addormentato. E invece oggi non c’era assolutamente, e non ho parole per descriverlo”.

L’ammissione di colpa di Sasha è su tutta linea. Non solo l’ha tradito il rovescio, non ha trovato il modo di reagire, di trovare una contromossa: “A un certo punto non sapevo più cosa fare. Avevo così tante domande in mente e non ho trovato la risposta. Non avevo assolutamente idea se provarci, se mettere la palla in campo e provare e ritrovare ritmo. C’ho provato ma niente, andava in fondo alla rete. Ho provato qualche tiro a tutta, e le palle volavano vie. Incredibile, ho tirato rovesci due metri fuori, non trovo il senso di tutto questo. Non voglio togliere meriti a Taylor, ha giocato una bella partita. Ma io non ho fatto nulla per meritare di vincere. Di gran lunga è stata la mia peggior partita dell’anno e da tanto tempo a questa parte. E quella che mi ha fatto più arrabbiare contro me stesso”.

Che dire… ascoltando parole così nette e dure, c’è solo da applaudire la sua onestà. Eppure “non lo so”, ha ripetuto più volte. Zverev non ha capito il motivo di una prestazione così scadente, non ha trovato una reazione, né emotiva, né tecnica. Questa è forse la cosa più negativa del tutto. Una giornata no, dove non senti la palla, dove sei lento e le cose non vanno, può capitare. È successa anche ai più forti. Ma… i più forti trovano una via, un modo per reagire, aggrappandosi a qualcosa. Un altro colpo, un cambio di tattica, una sfuriata, un modo diverso di colpire la palla che alla fine ti scioglie e ti fa ripartire. Invece Zverev è crollato su se stesso, sulla frustrazione il miglior colpo KO, senza trovare una via d’uscita. Si è arenato lì con la testa. Si è perso.

Sappiamo che soffre di diabete da giovanissima età, e certi cali energetici l’hanno penalizzato più volte. Non è stato questo il caso. Stavolta, e come altre volte, entra in gioco la mentalità, la fiducia, la forza mentale per reggere una difficoltà e reagire. Sasha è un grandissimo fighter, da sempre, ma alla fine la maggior parte delle maratone più importanti le ha perse, soprattutto negli Slam. Non è un caso se a 27 anni abbia disputato solo due finali. Ha vinto molto, ATP Finals, M1000, tanti tornei; eppure sono poche le occasioni in cui è riuscito a massimizzare il suo talento e giocare spedito, dando il 100% e dando la netta impressione di essere imprendibile. Ricordiamo per esempio le Finals vinte a Torino nel 2021. Quello Zverev serviva come un treno, rispondeva aggressivo e correva subito a prendersi il punto. Ammirato da bordo campo al Pala Alpitour, faceva paura. Poche, troppo poche le occasioni nelle quali è riuscito a ripetere quella intensità e velocità, di pensiero e di colpi.

Certamente la sconfitta di ieri vs. Fritz entra nel campionario delle sue peggiori in carriera. Ribadiamo: Fritz molto bene, ha meritato. Ma Zverev è stato troppo flebile, difensivo e falloso. Avrà tanto da riflettere il tedesco su quest’ennesima occasione mancata. Alla fine, i migliori riescono a alzare il livello di gioco e cambiare l’inerzia di una partita difficile tirando fuori dal cilindro qualche magia, che sia un colpo, un cambio tattico o una reazione emotiva. Il cilindro del tedesco ieri, e non solo ieri, è stato miseramente vuoto.

Marco Mazzoni