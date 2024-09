Prestazioni al massimo: segreti di allenamento dei grandi tennisti

La preparazione fisica nel tennis: un elemento chiave per il successo

Il tennis, sport che mette alla prova sia la resistenza fisica che la precisione tecnica, richiede dai suoi atleti un impegno che va oltre la pura abilità di gioco. La preparazione di un tennista, infatti, incide profondamente sulle sue prestazioni in campo, rendendolo oggetto di interesse non solo per gli appassionati ma anche per gli analisti e i bookmakers.

Nel tennis, questa analisi assume un ruolo ancora più centrale, data la natura estremamente individuale e impegnativa del gioco. Esaminiamo nel dettaglio quali regimi di allenamento adottano i tennisti di alto livello per mantenere la migliore forma fisica e mentale possibile.

Fondamenti dell’allenamento per la resistenza

Le partite di alto livello richiedono agli atleti di sostenere prestazioni elevate per durate che spesso superano le tre ore. In questo contesto, l’allenamento cardiovascolare assume un ruolo cruciale. Atleti come Novak Djokovic e Rafael Nadal, noti per la loro tenacia e resistenza, integrano nei loro regimi preparatori sessioni estese di corsa e ciclismo.

Esercizi specifici come gli scatti in salita o l’uso di attrezzi che simulano la resistenza (ad esempio, le bande elastiche) sono frequentemente utilizzati per aumentare la capacità di resistenza sotto stress.

Un esempio concreto dell’applicazione di questi principi potrebbe essere visto nelle routine di allenamento di Serena Williams prima del suo ritiro, che includeva sessioni di allenamento suddiviso ad alta intensità (HIIT) per migliorare sia la velocità che la resistenza.

Forza e condizionamento

Gli esercizi come squat e deadlift sono comunemente utilizzati per costruire la forza nelle gambe, essenziale per la rapidità e l’agilità sui campi da tennis. Questi esercizi aiutano a sviluppare una base solida che supporta ogni movimento.

Allo stesso modo, il plank e altre variazioni di esercizi per il core sono frequentemente praticati per aumentare la stabilità e la forza centrale, cruciali per mantenere una buona postura e un ottimo equilibrio durante gli scambi intensi.

Atleti come Naomi Osaka, noti per la loro potenza e resistenza in campo, integrano anche esercizi di pliometria per migliorare l’esplosività e la velocità. Questi includono movimenti rapidi e salti che sono fondamentali per aumentare la reattività muscolare, una competenza necessaria per rispondere efficacemente ai colpi rapidi degli avversari.

Dieta e nutrizione

Le diete dei professionisti del tennis sono accuratamente bilanciate per includere carboidrati complessi, proteine magre e grassi sani.

Andy Murray, ad esempio, segue una dieta rigorosa che enfatizza l’equilibrio tra carboidrati per l’energia e proteine per la riparazione muscolare. Ha bisogno infatti di assumere 6.000 calorie al giorno, suddivise in sei pasti, con gran parte della sua alimentazione basata sul consumo di yogurt e frullati proteici.

L’adozione di diete specifiche, calibrate sulle esigenze e sulle condizioni fisiche di ciascun atleta, è diventata una componente cruciale della preparazione nel tennis moderno.