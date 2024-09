La conferenza stampa di Jannik Sinner agli Us Open: “Nei momenti chiave cerco di sorprendere'” (sintesi video partita e intervista)

Considerando la partita di cartello e il turno assegnato, più di qualcuno potrebbe essere rimasto un po’ deluso dal duello tra Jannik Sinner e Tommy Paul nel quarto turno degli US Open 2024. Tuttavia, questa vittoria in set consecutivi dell’italiano ha qualcosa di ingannevole. Tutto avrebbe potuto cambiare nei due tie-break disputati nei primi set, situazione in cui il numero 1 del mondo ha dimostrato perché occupa questa posizione. E Jannik è diventato un maestro in questo tipo di situazioni, come ha spiegato poi in sala stampa a modo di celebrazione dopo il suo passaggio ai quarti di finale del quarto Grande Slam della stagione.

Valutazione della sua vittoria contro Paul

“È stata una partita difficile, non è iniziata bene come volevo, ma ho cercato di rimanere concentrato mentalmente. L’avete visto, sono stati due primi set davvero serrati in entrambi i sensi, quindi sono felice che entrambi siano andati a mio favore. Sono molto contento di passare al turno successivo”.

Grande rendimento nei tie-break

“Non faccio nulla di speciale, ci si emoziona sempre un po’ quando si giocano i punti importanti, o i momenti cruciali. Nella mia testa, questa è la ragione per cui ci alleniamo, il motivo per cui facciamo tante ripetizioni in campo, dove ci si sente più sicuri, dove magari bisogna cambiare qualche dettaglio per cercare di sorprendere l’avversario. In quei momenti devi servire un po’ più intelligentemente, ma nel tie-break del secondo set non ho servito per niente bene, quindi ho cercato di trovare qualche soluzione. I tie-break possono sempre andare in entrambe le direzioni, devi accettarlo se va dall’altra parte, sicuramente dipende da come hai giocato prima. Per esempio, se sei 6-5 e l’altro sta servendo, non puoi essere un po’ più aggressivo. Bisogna giocare un po’ con il punteggio, questo è stato molto importante oggi”.

Diventare forte nei momenti chiave

“Ho avuto un periodo in cui perdevo molti tie-break, ma è normale, l’unica cosa che puoi fare è accettarlo. Cerco sempre di giocare bene quando le sensazioni della partita lo richiedono, quando arrivi a un tie-break o quando hai una palla break, per esempio. Io sono uno sciatore, se sbagli mentre scii la gara finisce, è tutto finito. Nel tennis hai una mentalità un po’ diversa, questo è tutto”.

Esperienza nel turno serale

“Giocare a quest’ora è totalmente diverso dal farlo nelle sessioni diurne, ma è stato piacevole far parte di questo incontro. Affrontare un americano qui su questo campo è sempre difficile, le sessioni notturne offrono sempre un’atmosfera un po’ più dura. Secondo me, è bello farne parte. Entrambi abbiamo cercato di offrire un buon spettacolo, che la gente venga e trovi una bella partita. È vero che oggi abbiamo commesso entrambi molti errori in certi momenti, ma è anche vero che c’era un po’ di vento, un po’ di brezza, quindi era difficile giocare”.

Prossimo match con Medvedev

“La partita a Wimbledon è stata diversissima dalle altre, sull’erba si gioca poco. Qui la superficie gli piace, ha già vinto il torneo. Da lui ho imparato tanto, ora ci conosciamo bene, tutti e due abbiamo gicoato solo tre set oggi, cerchiamo di essere freschi per la partita.

So che sarà una partita molto difficile ma a me piacciono queste sfide. Con Daniil ci conosciamo bene, lui ama questi campi, questo torneo lo ha vinto e mi aspetto una partita completamente diversa da quelle giocate in Australia e a Wimbledon. Sarà un match molto mentale e tattico, con scambi molto lunghi. Spero in un bel match”.