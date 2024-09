US Open: Medvedev domina e prenota Sinner? Draper sorprende. Caos per falso allarme antincendio

Situazione surreale quella vissuta agli US Open 2024. In piena giornata di lunedì, con cinque partite in corso, l’organizzazione è stata costretta a interrompere tutti gli incontri per quasi dieci minuti a causa dell’attivazione dell’allarme antincendio nella sala VAR ufficiale. Ad esempio, la partita tra Daniil Medvedev e Nuno Borges ha dovuto essere fermata sul punteggio di 6-0, 6-1 e 1-2, con il giudice di sedia Nacho Forcadell che ha informato entrambi i giocatori della situazione. Fortunatamente, tutto si è risolto in un aneddoto e il gioco è ripreso senza ulteriori problemi.

Daniil Medvedev è già ai quarti di finale degli US Open dopo aver travolto un disorientato Nuno Borges in 1 ora e 51 minuti (6-0 6-1 6-3). Il russo ha concesso solo quattro game al portoghese che non ha mai saputo affrontare una partita di tale portata, contro un avversario come Medvedev che non dà nessuna palla per persa, e sul campo che gli si addice di più al mondo, quello dell’Arthur Ashe Stadium. Daniil Medvedev potrebbe affrontare nei quarti di finale il numero 1 del ranking e massimo favorito per il titolo, in una partita che avrebbe il sapore di una finale anticipata. In caso di sconfitta dell’italiano negli ottavi, l’avversario di Medvedev sarà il padrone di casa Tommy Paul.

Jack Draper si è già qualificato per i quarti di finale degli US Open 2024 superando in poco più di 90 minuti il talentuoso ceco Thomas Machac (6-3 6-1 6-2). Draper ha affrontato solo sei palle break in tutto l’incontro, due delle quali nell’ultimo game, e le ha salvate tutte con grande fermezza. Machac ha mostrato qualche segno di irregolarità non riuscendo a mantenere il livello espresso nelle ultime partite, vedendosi superato da un Draper con un repertorio completo di colpi. L’avversario del britannico sarà il vincitore della sfida tra gli aussie Alex de Minaur e Jordan Thompson.





Francesco Paolo Villarico