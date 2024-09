Tennis: Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, sono 14 gli italiani nel tabellone principale. Domani debutta la stella Kei Nishikori che affronterà Matthew Dellavedova nello stadio centrale ‘Beppe Croce’

Si completa il tabellone principale della XX edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova che terminerà domenica 8 settembre 2024 con le finali presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila dollari. Il torneo fa parte degli eventi di Genova2024 Capitale Europea dello Sport. Sono complessivamente 14 gli italiani nel main draw. E domani tocca all’ex numero 4 del mondo Kei Nishikori, il giapponese atteso dal pubblico di Valletta Cambiaso affronterà Matthew Dellavedova. Già tanto pubblico nella rinnovata struttura di Valletta Cambiaso per assistere al turno decisivo delle qualificazioni. In palio sei pass per accedere al tabellone principale, semaforo verde per l’argentino Genaro Alberto Olivieri che ha battuto l’italiano Filippo Romano 6-2 /6-0. Entra nel main draw anche il croato Mili Poljicak che vince contro Giovanni Oradini 6-3 /6-4. Via libera anche per il tunisino Moez Echargui che vince al terzo set con Marcello Serafini 6-3/1-6/6-3. Mentre nel derby azzurro successo per Andrea Picchione contro Andrea Guerrieri: 6-1/6-2. Sono serviti tre set invece allo svizzero Kilian Feldbausch per battere il francese Corentin Denolly: 3-6/6-2/6-2. Sorride anche Matthew Dellavedova che ha superato Johan Nikles 6-3/6-3. Non solo l’ultima giornata delle qualificazioni ma oggi a Valletta Cambiaso anche i primi match del tabellone principale con il debutto vincente del peruviano Gonzalo Bueno che ha battuto in due set l’italiano Alexander Weis: 7-5/7-6 il risultato finale. Adesso il ventenne sudamericano sfiderà il vincente del match tra Federico Arnaboldi e Francesco Passaro. Appena 20 anni, Bueno (nella foto) è considerato tra i giovani di maggior talento nel panorama mondiale e quest’anno ha dimostrato il suo valore vincendo due challenger rispettivamente in Cile a Concepcion e poi a Buenos Aires in Argentina. Nell’altra sfida del primo turno di fronte Benjamin Hassan e Francesco Maestrelli col primo che passa il turno dopo una maratona di oltre due ore: 4-6/6-2/6-3. Intanto giovedì sera nello stadio centrale ‘Beppe Croce’, a partire dalle 19.45 prima del match serale, ci sarà uno straordinario spettacolo con ‘Risate a tutto campo’. Sullo speciale palcoscenico della terra rossa si esibiranno comici “Ale & Franz e Raul Cremona”, tutte le info per acquistare i biglietti sul sito ufficiale del challenger di Genova.

ECCO IL PROGRAMMA DI DOMANI,MARTEDÌ 3 SETTEMBRE

Campo Centrale – start 10:00 AM

Gianluca Mager (ITA) vs [Alt] Martin Klizan (SVK)

Gabriel Debru (FRA) vs [2] Thiago Monteiro (BRA)

Kei Nishikori (JPN) vs [Q] Matthew Dellavedova (AUS)

Not Before 6:00 PM

[WC] Jacopo Berrettini (ITA) vs Ignacio Buse (PER)

Not Before 8:00 PM

[1] Thiago Seyboth Wild (BRA) vs [Q] Andrea Picchione (ITA)

Campo 1 – start 10:00 AM

[6] Francesco Passaro (ITA) vs Federico Arnaboldi (ITA)

[5] Stefano Napolitano (ITA) vs Giovanni Fonio (ITA)

[3] Jaume Munar (ESP) vs [Q] Moez Echargui (TUN)

Stefano Travaglia (ITA) vs Samuel Vincent Ruggeri (ITA)

[Q] Mili Poljicak (CRO) vs [8] Andrea Pellegrino (ITA)

Campo 2 – start 10:00 AM

[WC] Federico Bondioli (ITA) vs [Q] Kilian Feldbausch (SUI)

Dmitry Popko (KAZ) vs [4] Daniel Elahi Galan (COL)

Adrian Andreev (BUL) vs [Q] Genaro Alberto Olivieri (ARG)

[WC] Gianluca Cadenasso (ITA) vs [7] Juan Pablo Varillas (PER)

Not Before 4:00 PM

Zvonimir Babic (CRO) / Volodoymyr Uzhylovskyi (UKR) vs [WC] Francesco Maestrelli (ITA) / Filippo Romano (ITA)