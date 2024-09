Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 8. In campo Jasmine Paolini e Jannik Sinner (LIVE)

Us Open 2024 - Day 8

US Open (USA 🇺🇸) – 4° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

D. Shnaider vs J. Pegula

N. Borges vs D. Medvedev



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

I. Swiatekvs L. Samsonova

J. Sinner vs T. Paul



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

K. Muchova vs J. Paolini



Slam Us Open K. Muchova • K. Muchova 40 6 0 J. Paolini [5] J. Paolini [5] 0 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 0-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Muchova 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Paolini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Draper vs T. Machac



Il match deve ancora iniziare

C. Wozniacki vs B. Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare

A. de Minaur vs J. Thompson



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open I. Dodig / A. Pavlasek [14] I. Dodig / A. Pavlasek [14] 30 5 M. Arevalo / M. Pavic [4] • M. Arevalo / M. Pavic [4] 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-5 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Dodig / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

I. Dodig/ A. Pavlasekvs M. Arevalo/ M. Pavic

R. Ram / J. Salisbury vs N. Lammons / J. Withrow



Il match deve ancora iniziare

D. Schuurs / L. Stefani vs S. Kenin / B. Mattek-Sands



Il match deve ancora iniziare

A. Danilina / H. Heliovaara vs T. Townsend / D. Young



Il match deve ancora iniziare

Stadium 17 – Ore: 19:00

N. Melichar-Martinez / E. Perez vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

A. Danilina / I. Khromacheva vs T. Mihalikova / O. Nicholls



Il match deve ancora iniziare

N. Skupski / M. Venus vs T. Boyer / E. Nava



Il match deve ancora iniziare

E. Perez / S. Gille vs T. Grant / A. Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 17:00

H. Chan / V. Kudermetova vs H. Dart / D. Parry



Slam Us Open H. Chan / V. Kudermetova [10] • H. Chan / V. Kudermetova [10] 40 5 H. Dart / D. Parry H. Dart / D. Parry A 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-2 H. Dart / D. Parry 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 H. Dart / D. Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 H. Dart / D. Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 H. Dart / D. Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

W. Koolhof / N. Mektic vs H. Heliovaara / H. Patten



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova / M. Ebden vs A. Sutjiadi / R. Bopanna



Il match deve ancora iniziare

S. Hsieh / J. Zielinski vs S. Errani / A. Vavassori



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

M. Rottgering vs J. Kennedy



Slam Us Open M. Rottgering [4] • M. Rottgering [4] 30 5 J. Kennedy J. Kennedy 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Rottgering 0-15 15-15 30-15 30-30 5-4 J. Kennedy 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Kennedy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Rottgering 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Kennedy 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Rottgering 0-15 df 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 J. Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 M. Rottgering 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Kennedy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. De Zeeuw vs K. Penickova



Il match deve ancora iniziare

A. Penickova vs K. Sawashiro



Il match deve ancora iniziare

C. An / S. Lam vs M. Iyengar / S. Zhiyenbayeva



Il match deve ancora iniziare

A. Battiston / B. Hernandez Cortes vs J. Klimas / M. Petkovic



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

T. Krejcova vs S. Lam



Slam Us Open T. Krejcova • T. Krejcova 15 1 0 S. Lam S. Lam 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Krejcova 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Lam 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 T. Krejcova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df df 1-4 → 1-5 S. Lam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Krejcova 0-15 0-30 0-40 df df 1-2 → 1-3 S. Lam 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Krejcova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 S. Lam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

J. Leach vs D. Petak



Il match deve ancora iniziare

M. Stojsavljevic vs K. Rolls



Il match deve ancora iniziare

L. Angelini / L. Beraldo vs H. Jones / J. Leach



Il match deve ancora iniziare

M. Farzam / N. Filin vs I. Almazan Valiente / G. De Almeida



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

N. Basiletti vs A. Tu



Slam Us Open N. Basiletti N. Basiletti 15 6 1 A. Tu • A. Tu 0 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Tu 0-15 1-0 N. Basiletti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Tu 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 N. Basiletti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 A. Tu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 N. Basiletti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Tu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 N. Basiletti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

T. Papamalamis vs B. Willwerth



Il match deve ancora iniziare

K. Bennani vs K. Bigun



Il match deve ancora iniziare

T. Derepasko / A. Omarkhanov vs A. Karahan / H. Roh



Il match deve ancora iniziare

M. Exsted / C. Woestendick vs D. Petak / F. Thomas



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open J. Secord • J. Secord 40 4 O. Paldanius O. Paldanius A 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Secord 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 O. Paldanius 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Secord 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 O. Paldanius 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Secord 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 3-2 → 3-3 O. Paldanius 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Secord 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 O. Paldanius 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Secord 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 O. Paldanius 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

J. Secordvs O. Paldanius

C. Woestendick vs T. Derepasko



Il match deve ancora iniziare

N. Trouve vs M. Forbes



Il match deve ancora iniziare

M. Mrva / R. Sakamoto vs O. Paldanius / A. Timini



Il match deve ancora iniziare

N. Honda / N. Trouve vs J. Kim / M. Maksimovic



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

M. Xu vs L. Tagger



Slam Us Open M. Xu [8] • M. Xu [8] 15 6 0 L. Tagger L. Tagger 30 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Xu 15-0 15-15 15-30 0-1 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Tagger 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 M. Xu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Tagger 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 3-1 → 4-1 M. Xu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 L. Tagger 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Xu 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

K. Efremova vs J. Vandromme



Il match deve ancora iniziare

D. Mosejczuk vs P. Brunclik



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open M. Pohankova • M. Pohankova 0 6 1 V. Paganetti V. Paganetti 0 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Pohankova 1-2 V. Paganetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Pohankova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Paganetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Pohankova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Paganetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Pohankova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 V. Paganetti 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-1 → 4-1 M. Pohankova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 V. Paganetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Pohankova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 V. Paganetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

M. Pohankovavs V. Paganetti

W. Sonobe vs J. Pastikova



Il match deve ancora iniziare

I. Ashar vs R. Dencheva



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova / J. Vandromme vs O. Carneiro / M. Pohankova



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

A. Razeghi vs M. Mrva



Slam Us Open A. Razeghi A. Razeghi 0 6 3 M. Mrva [6] • M. Mrva [6] 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Mrva 3-0 A. Razeghi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 M. Mrva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Razeghi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Mrva 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Razeghi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Mrva 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Razeghi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Mrva 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 A. Razeghi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Mrva 0-15 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Razeghi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

N. Budkov Kjaer vs L. Angelini



Il match deve ancora iniziare

A. Urhobo vs E. Tichackova



Il match deve ancora iniziare

J. De Zeeuw / H. Klugman vs N. Basiletti / G. Maduzzi



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

A. De Marchi vs H. Roh



Slam Us Open A. De Marchi • A. De Marchi 15 3 2 H. Roh H. Roh 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. De Marchi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-0 H. Roh 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. De Marchi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Roh 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. De Marchi 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 H. Roh 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. De Marchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 H. Roh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. De Marchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-3 → 1-3 H. Roh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. De Marchi 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 H. Roh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

H. Bernet vs R. Sakamoto



Il match deve ancora iniziare

V. Valdmannova vs M. El Allami



Il match deve ancora iniziare

H. Bernet / N. Budkov Kjaer vs K. Hance / J. Kennedy



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open S. Zhenikhova • S. Zhenikhova 0 3 0 H. Klugman [6] H. Klugman [6] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Zhenikhova 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Zhenikhova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 H. Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Zhenikhova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Zhenikhova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 H. Klugman 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Zhenikhova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Klugman 0-15 df 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0

S. Zhenikhovavs H. Klugman

R. Goto vs M. Stankiewicz



Il match deve ancora iniziare

E. Jones vs A. Kovackova



Il match deve ancora iniziare

W. Newman / M. Sohns vs Y. Kotliar / M. Stankiewicz



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 17:00

C. Robertson vs A. Santamarta Roig



Slam Us Open C. Robertson C. Robertson 0 6 A. Santamarta Roig • A. Santamarta Roig 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Santamarta Roig 6-5 C. Robertson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Santamarta Roig 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Robertson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Santamarta Roig 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 3-4 → 4-4 C. Robertson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Santamarta Roig 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Santamarta Roig 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Santamarta Roig 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

N. Honda vs M. Schoenhaus



Il match deve ancora iniziare

R. Quan vs R. Jodar



Il match deve ancora iniziare

L. Cinalli / M. Crossley vs J. Pastikova / J. Stusek



Il match deve ancora iniziare

A. Arystanbekova / K. Efremova vs C. Jauffret / C. McNeil



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 17:00

T. Faurel vs D. Sarksian



Slam Us Open T. Faurel • T. Faurel 40 6 0 D. Sarksian D. Sarksian A 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Faurel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Sarksian 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-3 → 6-3 T. Faurel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Sarksian 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Faurel 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Sarksian 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Faurel 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Sarksian 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 T. Faurel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Sarksian 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 1-0

A. Fedotova vs L. Nilsson



Il match deve ancora iniziare

M. Ekstrand / M. Slama vs G. Jang / G. Nahum



Il match deve ancora iniziare

T. Frodin / V. Glozman vs A. Fedotova / Y. Perapekhina



Il match deve ancora iniziare