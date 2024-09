Simona Halep critica la disparità di trattamento nel caso di Jannik Sinner. Controversia VAR agli US Open. Il sistema fallisce nel match Kalinskaya-Haddad Maia

Simona Halep è comparsa davanti ai media del suo paese e non si è trattenuta nell’esprimere la sua opinione su come è stato gestito il caso di doping positivo di Jannik Sinner. “Credo sia evidente che il suo caso sia stato giudicato in modo completamente diverso dal mio. Io ho sofferto molto durante tutto il mio processo e non credo sia stato giusto che mi sia stato impedito di competere per così tanto tempo. Tutti gli atleti dovrebbero essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla loro classifica. L’unica cosa che desidero è lasciarmi alle spalle quella fase della mia vita”, ha dichiarato la rumena.

Pensavamo che il VAR, il sistema di revisione video di determinate azioni, sarebbe arrivato nel tennis per risolvere le ingiustizie, ma non è stato questo il caso nella partita tra Anna Kalinskaya e Beatriz Haddad Maia nell’incontro che le vedeva opposte agli US Open 2024. Sul punteggio di 40-40, la russa chiede la revisione di una palla il cui rimbalzo non era stato visto chiaramente in diretta. Il giudice di sedia procede alla revisione, ma continua a non vedere che la palla colpisce il terreno dopo aver toccato la racchetta della brasiliana. Invece di una palla break a favore di Anna, quel gioco è andato a Beatriz.

Terrible call in the Anna Kalinskaya & Haddad Maia match at the US Open

Bia tried to chase down Anna’s shot but clearly didn’t get there in 1 bounce

They used video review… but it doesn’t do any good if the umpire can’t make the correct call

Wow…

pic.twitter.com/wt35ywaEwG

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 1, 2024