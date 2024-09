US Open: Sinner favorito, ma è necessario alzare e consolidare il livello di gioco

“Lo sport è imprevedibile. Io guardo solo dalla mia parte della rete”. Parole e musica di Jannik Sinner dopo aver battuto con la miglior prestazione nel torneo Chris O’Connell, sbarcando negli ottavi di finale di US Open. A chi gli ha chiesto nella press conference cosa accade ora, con i suoi due grandi rivali Alcaraz e Djokovic già out in modo sorprendente e quindi diventando ancor più il grande favorito per la vittoria finale, Jannik ha risposto con le stesse medesime parole, aggiungendo “Mi concentro sulle cose che devo fare”. Stop. Maniavantismo e scaramanzia? No. Basta conoscere Sinner per esserne certi. Il nostro campione è diventato tale grazie a un percorso lungo, complesso, fatto di grandi balzi ma anche cadute. Un mantra l’ha guidato passo dopo passo, “Devo Migliorare”. La filosofia del miglioramento continuo viene dall’infanzia, dall’educazione ricevuta da una famiglia di persone perbene ed operose, che ben presto gli hanno insegnato che ogni giorno è necessario il massimo impegno per fare il meglio di quel che è nelle proprie possibilità, cercando di terminare il proprio lavoro avendo imparato qualcosa di utile a diventare una persona migliore. Per questo Jannik Sinner guarda giustamente al suo percorso nel torneo, e non tanto a chi gli sta intorno. Il tutto anche per un fatto tanto banale quanto importantissimo: se Sinner è sano, concentrato, ben allenato e sereno, su questi campi in duro outdoor è semplicemente il più forte. Lo dicono chiaramente i numeri dell’ultimo periodo. Non ha perso quasi mai, o c’è voluta una prestazione da fantascienza da parte di un fortissimo rivale per batterlo. Dall’ottobre dell’anno scorso, c’è riuscito Shelton (al termine di una partita nella quale ha avuto match point); c’è riuscito Djokovic nella finale di Torino, ma si giocava indoor quindi un po’ diverso; c’è riuscito Alcaraz ad Indian Wells; ce l’ha fatta Rublev in una giornata davvero no con un Jannik molto indietro di condizione. Quindi negli ultimi 10 mesi, Sinner ha perso 3 partite sul cemento all’aperto. TRE. La conclusione è semplice: non è tanto Jannik a doversi preoccupare degli altri, ma sono gli altri a doversi preoccupare di Jannik.

Fa benissimo quindi il nostro n.1 a guadare totalmente dalla sua parte della rete, perché il vero nodo o “problema” è alzare il livello generale del suo tennis per arrivare al proprio massimo o avvicinarsi al più possibile. Poi saranno gli altri a doverlo battere… Sinner deve focalizzarsi sulla condizione fisica per poter esprimere la sua massima intensità, quella che stronca ogni avversario, limando ogni aspetto della preparazione e curando l’anca (che sembra stare bene, e tocchiamo ogni ferro o amuleto possibile e immaginabile scrivendolo…!?!). Deve cercare di spingere con cautela, per risparmiare energie che saranno fondamentali nei match decisivi del torneo. È importante che cresca il feeling con la palla e le mutevoli condizioni di NYC, dove tra un giorno e l’altro c’è un abisso e tutto diventa ancor più difficile. Deve soprattutto giocare libero di testa, scrollandosi di dosso le ultime scorie della brutta faccenda che l’ha coinvolto in modo sfortunato, in modo che ogni stilla di energia mentale di Sinner sia dedicata alla prestazione, all’esprimere il suo miglior tennis. I primi due match del torneo sono stati così così, meglio nel secondo. Conto O’Connell Jannik è piaciuto assai. Ha servito molto bene, ha “spaccato” la palla come non accadeva da tempo, ha dominato il campo e il tempo di gioco in moto totale. Bellissimo vederlo guizzare da un lato all’altro del campo tirando con grande equilibrio sbracciate efficaci e bellissime, con un controllo del corpo e delle traiettorie fantastiche, quello che trasforma ogni sua partita in tonnellate di adrenalina e fa innamorare del suo gioco. Sinner sembra in crescita, sembra stare abbastanza bene dal punto di vista fisico e tecnico. Questo è il dato più importante, non chi è rimasto in gara.

Chiaro, sarebbe ipocrita non guardare chi è ancora in ballo per alzare la coppa domenica prossima. Non c’è più il 24 volte campione Slam, svuotato e forse mal preparato; non c’è Carlito, vittima di quelle disconnessioni che continuano ad abbatterlo. Ma c’è ancora tanto talento e qualità, quindi Sinner non vincerà in carrozza… se riuscirà a farlo, sarà grazie a grande tennis e battendo ottimi giocatori. Già il prossimo turno vs. Paul sarà un bel banco di prova. Possibile match serale, nel pandemonio di New York by night, contro un tipo aggressivo e velocissimo. Sarà importante per Jannik servire bene e rispondere meglio. Dominando i colpi di inizio gioco, avrà in mano il tempo degli scambi e Paul, costretto a rincorrere, è assai depotenziato. Ma c’è più di un’insidia, è una partita da approcciare con la massima attenzione.

Poi potrebbe esserci Medvedev. Ieri notte contro Cobolli è parso un buon Daniil, ma un po’ lontano onestamente dai suoi migliori momenti, che mancano da un po’. Contro Sinner il moscovita è riuscito a tornare al successo a Wimbledon dopo una serie di batoste vere, ma quel giorno sui prati londinesi il nostro era lontano dal suo meglio. Si torna all’inizio di questa analisi: un Sinner al 100% o vicino, non deve temere Medvedev, lo deve affrontare viso aperto sicuro di poter fare bene e vincere. Daniil inizia a mostrare qualche crepa nel suo gioco tanto cerebrale quanto faticoso. Nell’ultimo periodo contro i migliori ha più perso che vinto, non solo contro Sinner. È un segnale preoccupante per lui, indica in modo chiaro che il suo gioco di tanta fatica e rincorse è meno vigoroso rispetto ai suoi anni migliori, e allo stesso tempo la concorrenza ha alzato il livello. Sta a lui trovare una contro mossa. Se ci riuscirà.

Se Sinner sbarca in semifinale, ad attenderlo uno tra Draper, Machac, De Minaur o Thompson. Tutti ottimi giocatori, ma sappiamo che “Demon” soffre sempre terribilmente il nostro, e forse il più pericoloso potrebbe essere Draper, ma è tutto da dimostrare che 1) ci arrivi; 2) abbia consistenza sufficiente a reggere almeno 3 ore a massimo livello contro il nostro n.1. Mettiamo che Jannik sbarchi in finale, qua la faccenda si fa interessante. Nella parte bassa, chi potrebbe issarsi al match per il titolo? Il chiaro favorito è Zverev, tennista con più partite vinte in stagione e con una costanza di rendimento molto importante. La recente loro sfida a Cincinnati ha confermato quanto Sinner lo soffra, e che debba alzare il livello al massimo per batterlo. Sasha serve bene, non va sotto sulla diagonale di rovescio ed è un grande lottatore, oltre che durissimo fisicamente. Sinner è più forte certamente a livello mentale, tende a giocare meglio i punti importanti, e questo nel nostro amato sport è una differenza importantissima. Ma non ci dimentichiamo che l’anno scorso, in questo torneo, è stato proprio Zverev ad estromettere Sinner in una serata calda, umida, palle pesanti che non andavano. È uno scenario che potrebbe ripetersi… Alternative al tedesco? Magari uno statunitense, Fritz su tutti, che sta giocando un ottimo tennis. Ma che contro Sinner avrà il grosso problema di reggere sulla corsa il pressing del nostro, oggettivamente superiore per intensità e angoli. Oppure Rublev, chissà che finalmente il moscovita non infranga il tabù quarti negli Slam, issandosi avanti in un grande torneo. Jannik ha affrontato tante volte Andrey, sa benissimo pregi e difetti, e ha tutto quel che serve per batterlo, a partire da una consistenza mentale nettamente superiore.

Tirando le somme, non si commette peccato nell’affermare che Jannik Sinner è il favorito per la vittoria a US Open 2024. È il n.1 del mondo, è piaciuta la sua prestazione al terzo turno, come è riuscito a salire di livello. Ma… non è affatto scontato che accada. Deve meritarselo sul campo giocando il suo miglior tennis. È necessario vincere altre 4 partite, tutt’altro che facili. Servirà un ottimo Sinner, vicino al suo 100% o quasi. Uno Slam non lo si vince mai per grazia ricevuta, ancor più a New York, uno dei tornei più massacranti della stagione.

Marco Mazzoni