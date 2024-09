Il brutto gesto di Putintseva alla raccattapalle, poi le scuse (Video)

Yulia Putintseva è una delle più toste del tour, grande lottatrice e mai doma fino all’ultima palla. Una “garra” che a volte la porta ad atteggiamenti non esattamente irreprensibili, a volte molto scortesi. Più volte è stata protagonista di brutti gesti verso il pubblico, ma stavolta la russa naturalizzata kazaka se l’è presa con una raccattapalle nel corso del suo match contro Jasmine Paolini. Niente di grave, ma una mancanza di rispetto che non è passata inosservata sul web e sulla stampa. Dopo la pubblicazione del video, Yulia si è scusata per il suo cattivo comportamento.

Riportiamo la breve clip video del momento:

Attitude détestable de Putintseva avec la ramasseuse de balles pic.twitter.com/pCYDikbpqC — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) September 1, 2024

Queste le scuse di Putintseva, consapevole di aver esagerato con il suo atteggiamento.

“Mi voglio scusare con la raccattapalle per come mi sono comportata, quando la ragazza mi stava dando le palle. Non avevo niente contro di lei. Ero veramente delusa da me stessa per non essere riuscita a vincere il game con la palla break a mio favore, questo mi ha svuotata dentro e mi sono persa nei miei pensieri, così che non mi sono focalizzata in quello che stava succedendo in campo e su chi mi stava dando le palle. La ragazza stava facendo un gran lavoro come sempre nel torneo”.

Putintseva s’excuse pour son comportement auprès de la ramasseuse de balles. pic.twitter.com/BC3mZTSncM — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) September 1, 2024

Niente di grave rispetto ad altri episodi a quali assistiamo in campo, ma resta un atteggiamento antipatico da parte della giocatrice.

Mario Cecchi