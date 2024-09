Tommy Paul prima del match con Sinner: “Devo imporgli il mio gioco” (sintesi partita e intervista)

Tommy Paul ha superato il suo incontro contro Gabriel Diallo per accedere agli ottavi di finale di questo US Open 2024, turno in cui si confronterà con Jannik Sinner. Il numero 14 del mondo era arrivato a New York con una sola vittoria e due sconfitte su superficie dura, ma le sue sensazioni sono completamente cambiate nell’ultimo Grande Slam della stagione. In conferenza stampa, lo statunitense condivide la sua opinione sulle sconfitte di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, oltre ad analizzare il suo prossimo scontro con Jannik Sinner.

Un US Open pieno di opportunità

“Credo che i ragazzi che hanno giocato contro Alcaraz e Novak abbiano fatto un passo avanti e abbiano giocato in modo fantastico, ma sì, sento di aver superato la fatica olimpica, suppongo nel momento giusto, in Canada e a Cincinnati, ma ora mi sento piuttosto bene. Mi sono un po’ ripreso. Sì, è un cambiamento difficile. Non eravamo mai passati così rapidamente dall’erba alla terra battuta. Non voglio togliere nulla a quei ragazzi, si sono guadagnati quelle vittorie e hanno giocato un tennis incredibile. Sono contento per loro. Carlos e Novak hanno vinto parecchi tornei, quindi non ne fare una tragedia.

Domani gioco contro il numero 1 del mondo, quindi non so se sto pensando troppo a cogliere il momento, ma sicuramente è un’opportunità di giocare nello stadio Arthur Ashe nel prossimo turno, quindi non vedo l’ora che arrivi. Diverse parti del tabellone si sono aperte, ma la mia no. Mi aspetta una partita difficile, ma sono emozionato”.

Sul suo prossimo incontro con Jannik Sinner

“Abbiamo avuto grandi partite. Ricordo di aver giocato contro di lui sulla terra battuta, ho avuto alcuni match point contro di lui. Poi, nell’ultimo incontro, credo sia stato a Toronto, ha giocato in modo incredibile. Non ho sentito di aver giocato troppo male. Sicuramente cercherò di farlo sentire a disagio. Da fondo campo, non direi di essere un miglior colpitore di palla rispetto a lui, quindi devo imporgli il mio gioco e cercare di giocare il mio tennis più che il suo”.