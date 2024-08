WTA 125 Montreux: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. La Rosatello nelle quali

WTA 125 Montreux – Tabellone Principale – terra

(1) Maria Lourdes Carle vs Victoria Jimenez Kasintseva

Maja Chwalinska vs Anca Todoni

Katarina Zavatska vs Darja Semenistaja

Mona Barthel vs (6) Tamara Korpatsch

(3) Chloe Paquet vs Polina Kudermetova

Miriam Bulgaru vs Qualifier

Laura Pigossi vs (WC) Simona Waltert

Celine Naef vs (7) Irina-Camelia Begu

(5) Olga Danilovic vs (WC) Valentina Ryser

Elsa Jacquemot vs Jil Teichmann

(WC) Kristina Dmitruk vs Qualifier

Selena Janicijevic vs (4) Nuria Parrizas Diaz

(8) Ella Seidel vs Veronika Erjavec

Varvara Lepchenko vs (WC) Petra Marcinko

Qualifier vs Qualifier

Tara Wurth vs (2) Oceane Dodin

(1) Louisa Chiricovs Elvina KalievaJenny Duerstvs (6) Susan Bandecchi

(2) Kathinka Von Deichmann vs Ylena In-Albon

Camilla Rosatello vs (8) Audrey Albie

(3) Carole Monnet vs (WC) Sebastianna Scilipoti

Amina Anshba vs (5) Leonie Kung

(4) Anouk Koevermans vs (WC) Marie Mettraux

Weronika Falkowska vs (7) Sofia Costoulas

Jenny Duerstvs (6) Susan BandecchiAmina Anshbavs (5) Leonie Kung(3) Carole Monnetvs Sebastianna Scilipoti(2) Kathinka Von Deichmannvs Ylena In-Albon

Court 1 – ore 10:00

(1) Louisa Chirico vs Elvina Kalieva Inizio 10:00

Weronika Falkowska vs (7) Sofia Costoulas

Camilla Rosatello vs (8) Audrey Albie

(4) Anouk Koevermans vs Marie Mettraux