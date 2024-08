Challenger Cassis: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Matteo Gigante nel Md

Challenger Cassis – Tabellone Principale – hard

(1) Constant Lestienne vs Qualifier

Jurij Rodionov vs (WC) Mae Malige

Mathias Bourgue vs Robin Bertrand

Liam Broady vs (7) Jaime Faria

(4) Marco Trungelliti vs Qualifier

Manuel Guinard vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Adolfo Daniel Vallejo vs (8) Henrique Rocha

(5) Titouan Droguet vs (Alt) Alastair Gray

Hazem Naw vs Henry Searle

Antoine Cornut-Chauvinc vs Matteo Martineau

Antoine Bellier vs (WC) (3) Richard Gasquet

(6) Ugo Blanchet vs (WC) Marin Cilic

Antoine Escoffier vs Hugo Grenier

Matteo Gigante vs Qualifier

Charles Broom vs (2) Benjamin Bonzi

Challenger Cassis – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Jules Marie vs (Alt) Conner Huertas del Pino

(Alt) Niki Kaliyanda Poonacha vs (9) Adria Soriano Barrera

(2) Lucas Poullain vs Patrick Brady

David Pichler vs (8) Sascha Gueymard Wayenburg

(3) Dan Added vs Fabien Salle

(WC) Hugo Cardinaud vs (10) Daniel Cukierman

(4) Yshai Oliel vs Arthur Reymond

(WC) Damien Salvestre vs (7) Constantin Bittoun Kouzmine

(5) Kyle Edmund vs (WC) Pierre Antoine Tailleu

(WC) Mikail Alimli vs (12) Nikolay Vylegzhanin

(6) Laurent Lokoli vs Arklon Huertas Del Pino Cordova

Enzo Wallart vs (11) Steven Diez

COURT 1 – ore 10:00

Niki Kaliyanda Poonacha vs Adria Soriano Barrera

Laurent Lokoli vs Arklon Huertas Del Pino Cordova

Yshai Oliel vs Arthur Reymond

David Pichler vs Sascha Gueymard Wayenburg (Non prima 16:30)

COURT 2 – ore 10:00

Mikail Alimli vs Nikolay Vylegzhanin

Enzo Wallart vs Steven Diez

Damien Salvestre vs Constantin Bittoun Kouzmine

Hugo Cardinaud vs Daniel Cukierman (Non prima 16:30)