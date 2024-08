Djokovic cade al terzo turno degli US Open: “Uno dei miei peggiori livelli di tennis. Sinner principale favorito per il titolo” (sintesi video della partita)

Novak Djokovic è stato eliminato nella prima settimana di un Grande Slam. È un’affermazione che raramente possiamo scrivere; l’ultima volta, precisamente, risale a gennaio 2017, il che offre una prospettiva sufficiente nell’analizzare la sua sorprendente sconfitta per mano di Alexei Popyrin al terzo turno degli US Open 2024. E se la sconfitta dall’esterno sembra piuttosto dura, le parole del serbo in conferenza stampa aggiungono più peso all’evento: Nole ha riflettuto la sua delusione per il suo livello parlando con i media, chiarendo che si è sentito a disagio fin dall’inizio del torneo e senza voler analizzare a fondo il ruolo che la sua vittoria olimpica ha avuto nelle sue prestazioni a New York.

Cosa ti è mancato per ottenere oggi la vittoria

“Devo congratularmi con Alexei e il suo team. Ha giocato molto meglio ed ha meritato di vincere oggi. Da parte mia, sinceramente, per come mi sono sentito e ho giocato dall’inizio del torneo, il terzo turno è un successo. È stato uno dei peggiori livelli di tennis che abbia mai giocato, e il livello al servizio, di gran lunga, è stato il peggiore di sempre. Se giochi su una superficie veloce come questa senza il tuo servizio, senza la capacità di vincere punti facili e con una percentuale di prime molto bassa, con molti doppi falli allora non puoi vincere. Non puoi vincere, soprattutto contro giocatori che sono in grande forma come Alexei, che sta servendo ad un livello enorme, che ti mette molta pressione nei tuoi turni di servizio. Sì, è stata una partita orribile da parte mia”.

Qual è stato il processo che ha vissuto dalla vittoria dell’oro olimpico ad ora: troppe cose da quando ha raggiunto quel traguardo?

“Non saprei dirti. Forse, forse. Ma questa è una superficie diversa. Ovviamente questo ha giocato un ruolo. Ho impiegato molta energia per vincere l’oro e sono arrivato a New York senza sentirmi troppo fresco a livello mentale e fisico. Ma certo, è l’US Open, volevo darmi l’opportunità e dare il meglio di me. Non ho avuto problemi fisici, semplicemente mi sono sentito senza fiato, e questo si è riflesso nel modo in cui ho giocato. Dall’inizio, dal primo match, non mi sono trovato in campo. È tutto quello che posso dire per ora. La vita continua, ora è il momento di ricalibrare e pensare a ciò che verrà”.

Cose che ha provato per fermare il livello di Popyrin

“Ho provato molte cose, e a volte questo è un problema, il fatto di uscire dai fondamentali del tuo gioco che funzionano. Perdi le basi del tuo tennis. Perdi la mobilità, il timing, il ritmo, tutto, sia con il servizio che con qualsiasi altro colpo. I tre match che ho giocato qui sono stati una tremenda lotta a livello mentale, perché non stavo giocando nemmeno lontanamente vicino al mio miglior livello. Non è positivo essere così, sentirsi bene fisicamente e motivato perché è un Grande Slam, ma semplicemente incapace di trovare il proprio gioco. È questo. Il tuo gioco crolla, e suppongo che devi accettare che tornei come questi possano accadere. Si potrebbe sostenere che sia dovuto ai Giochi Olimpici, ma non lo so. Non voglio analizzarlo adesso. Il mio piano era migliorare il mio tennis giorno per giorno qui, ma non ci sono riuscito”.

Sul livello di Popyrin e se può essere un candidato al titolo o no ancora

“Non so bene come prendere questa domanda. Mi ha appena battuto, il campione in carica qui, quindi si merita tutto il credito del mondo e il rispetto per questo. Se serve bene e gioca bene, può battere chiunque. Alcaraz è fuori, io anche, ci sono state grandi sorprese. Il tabellone si sta aprendo. Sinner è il principale favorito, ma hai anche nomi come Tiafoe, favorito locale così come Fritz; Zverev, anche giocatori che stanno giocando bene in questa parte del tabellone come Rublev o Dimitrov chiunque può vincerlo. Sarà interessante vedere chi si aggiudicherà il titolo”.

Una sconfitta rara, molto raramente perde nella prima settimana di un Grande Slam: è un dato che apprezza con il passare del tempo?

“È chiaro che appena uscito dal campo, il retrogusto che hai in bocca è amaro. Nonostante abbia avuto molte più vittorie che sconfitte in questo torneo e in qualsiasi altro, non ti piace perdere. Devi porre un limite, certo. Se lo vedi da una prospettiva più globale, ovviamente devo essere contento. Tuttavia, in questo momento è difficile vedere quella grande prospettiva. Sei arrabbiato e infastidito per aver perso e per il modo in cui hai giocato, niente di più. Certo, domani è un nuovo giorno e penserò a cosa posso fare prossimamente”.