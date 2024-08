Musetti lotta ma si arrende a Nakashima: fuori al terzo turno degli US Open

Saluta New York Lorenzo Musetti che cede al quarto set contro l’americano Brandon Nakashima dopo tre ore e tredici minuti di gioco 6-2 3-6 6-3 7-6 (5) lo score.

E’ stata una partita giocata e lottata su ogni punto. Numero 50 del ranking Brandon nasce a San Diego da una famiglia di origini asiatiche, il padre Wesley nato in California ha origini giapponesi, mentre la madre Christina è nata in Vietnam e a 5 anni si è trasferita in California. Nakashima si avvicina alla disciplina a tre anni, quando il nonno materno lo porta a giocare nei campi da tennis vicino a casa. Nel 2022 vince il Next-Gen e raggiunge il suo best ranking alla posizione n.43. Poi un 2023 da dimenticare che lo vede scendere al n.151 del mondo. La rinascita con Sanguinetti che inizia a seguire Nakashima

“L’ho preso che era un po’ in crisi, era 151 del mondo. In questo momento, purtroppo si è fatto male durante la pre-season, l’ho fatto giocare tanto e ora il ranking è buono, è tornato intorno al 40 del mondo ma lo vorrei nei primi 30 entro fine anno. Le possibilità per me ci sono, dobbiamo stare concentrati e cercare di vincere più partite possibile” ha raccontato.

“Con un servizio come il suo, per me dovrebbe andare a rete di più, essere più aggressivo con il primo colpo. Dovrebbe giocare molto più tranquillo in risposta, mentre ora ne sbaglia tante perché è nervoso”. Nell’ultimo periodo, i segnali di crescita ci sono: ha sconfitto Tommy Paul, Taylor Fritz e, al primo turno a Flushing Meadows, Holger Rune. “Questo trend nel giocare contro Top 20 e batterli prima non lo aveva” ha spiegato Sanguinetti ed oggi Brandon ha confermato tutti i segnali positivi mostrati in questo 2024.

Un primo set giocato a livello altissimo che ha annichilito Musetti. Vincenti come piovesse, due break, partita che sembrava segnata. Non era facile reagire dopo un primo set giocato a quel livello dall’americano. Invece Lorenzo è stato bravo a cambiare atteggiamento, ad essere più aggressivo a giocare più vicino alla linea di fondo. Ne è nato un match di grande livello. Scambi lunghi e spettacolari, Recuperi impossibili, vincenti giocati da tutte le zone del campo. Alla fine se ne conteranno 49 per il californiano e 43 per Musetti, contro rispettivamente 30 e 37 errori non forzati. Statistiche da campioni. La differenza l’ha fatta il servizio. Diciotto gli aces per Nakashima contro un solo doppio fallo e la possibilità di chiudere il gioco di battuta senza lottare più di tanto. Otto invece gli ace di Lorenzo che purtroppo ha collezionato anche cinque doppi falli tre dei quali decisivi. Avanti di un break sul 4-2 del quarto Musetti ha regalato il game all’americano, sbagliando tre servizi consecutivi. E’ stata purtroppo la svolta di una partita giocata fino allora alla pari. Avanti quattro giochi a zero Musetti non ha saputo confermare nessuno dei due break di vantaggio. Il match si sarebbe allungato ad un quinto set lotteria, invece di chiudersi al tie-break. Comunque una prestazione positiva per Musetti. Il toscano ha cambiato paradigma ed è diventato un vero lottatore che non si arrende mai. Oggi aveva di fronte un Nakashima in versione super che non ha regalato niente. Anche sulle palle break (7) avute a disposizione nel quarto set, di cui 2 trasformate, Lorenzo non può rimproverarsi niente tanto alto è stato il livello di Nakashima nell’annullarle. Musetti esce a testa alta dal torneo. Due vittorie ed una sconfitta tenendo testa ad un avversario che oggi ha giocato un grande tennis. Una posizione da top-20 consolidata che fa da base per altri traguardi. Musetti c’è ed è pronto per tutte le sfide.

La cronaca dell’incontro

Primo set

Inizia con il turbo Brandon Nakashima. Musetti serve per primo e subisce subito il break. L’americano gioca profondo e Lorenzo si trova subito a rincorrere. Servizio a zero per Nakashima e ancora due palle break sul gioco di battuta dell’azzurro, Purtroppo la partita rassomiglia a quella visto due giorni fa. Nakashima con i piedi dentro in campo e Musetti tre metri dietra la linea che cerca di ribattere come può 3-0 doppio break e set compromesso. Servizio a zero per Nakashima 0-4. Si sveglia il toscano. Un ace ed una accelerazione vincente per cancellare lo zero dal tabellino 1-4. Importante stare lì perché Nakashima non può giocare a questo ritmo per tre set. Altrimenti sarebbe il n.5 e non il 50 del mondo. Ace numero due per il nativo di San Diego. Secondo ace nel game, poi dritto fuori di Musetti 1-5. Importante per l’italiano tenere il servizio ed iniziare a servire per primo nella seconda frazione. Gioco a zero 2-5. Brandon serve per il set. Tre set point per l’americano. Lorenzo annulla il primo con un dritto a uscire, ma poi servizio e dritto chiudono la prima frazione di gioca 6-2 in trentatré minuti.

Secondo set

Serve Musetti che deve dare un segnale all’avversario ed a se stesso. Finalmente un ace per l’allievo di Tartarini. Lorenzo controlla lo scambio e scende a rete due volte. Un buon gioco 1-0. Ancora a rete Musetti che conquista il primo quindici. Ace Nakashima. Arriva il primo errore non forzato seguito da un dritto fuori. Due palle break per Musetti. Volè vincente ed un ace e l’americano annulla entrambe. Si gira sul dritto Lorenzo e guadagna la terza palla break. Prima vincente, ancora parità. Doppio fallo, quarto break point. Si ferma sul nastro il dritto di Nakashima dopo sedici scambi break 2-0. Aumenta la percentuale di prime del 18 del mondo che spinge più anche da fondo campo. Break confermato 3-0. Ancora un ace per Nakashima, Musetti risponde con un lungolinea di rovescio vincente. Qualche errore di troppo, ma adesso è Musetti a comandare lo scambio 1-3. Al servizio Musetti. Nakashima aggredisce la seconda 0-30. Recupera Lorenzo giocando in sicurezza una prima lavorata, ma poi mette un rovescio in corridoio, palla break per l’allievo di Sanguinetti. Annullata. Scambio durissimo che Lorenzo chiude con un dritto vincente 4-1. Gioco a zero per il californiano 2-4. Importante ora tenere il servizio. Inizio in salita per la medaglia di bronzo olimpica che rimedia con l’ace numero tre. Musetti da spettacolo facendo passare un dritto in recupero fuori dal paletto che sorregge la rete 5-2. Giocate spettacolo di Lorenzo che fanno il paio con il livello dei Nakashima nel primo set. Nakashima serve per restare nel set. Il servio entra 5-3. Ora è Lorenzo che serve per il set. Un altro gioco eccellente per il vincitore della Davis 2023, ed il set è suo 6-3. Inizia ora una partita nuova al meglio dei tre.

Terzo set

Inizia a servire Nakashima. Ace numero otto. Lorenzo si porta sulla parità, ma arriva il nono ace 0-1. Serve Lorenzo ed è subito ace il quarto. Purtroppo arriva anche il primo doppio fallo. Due vincenti per tenere il servizio 1-1. Inizio con una prima vincente seguita da due ace per Brandon, gioco a zero 1-2. Serve Musetti che si fa vedere a rete. Game buono due pari. Nakashima tiene il servizio senza problemi 2-3. Controlla il game di battuta Lorenzo 3-3. Pennellata di Musetti sul servizio del nativo di San Diego, che gioca tre punti pazzeschi. Due palle break Italia. Servizio e dritto per annullare la prima. Smash vincente sulla seconda. Passante vincente e serve and volley Nakshima tiene il servizio 3-4. Va sotto subito Musetti che subisce l’aggressività dell’americano. Tre palle break per il numero 50 del ranking. Musetti annulla la prima con un attacco di dritto, ma sulla seconda Brandon scende a rete e chiude con uno smash. Break 3-5. Nakashima serve per il terzo set. Ancora due ace nel game ed arriva il doppio set point per l’americano. Musetti annulla il primo a rete, ma sul secondo Nakashima è implacabile 3-6, con ben 18 vincenti e sei ace.

Quarto set

Inizia Lorenzo, il dritto funziona ed arriva anche l’ace 1-0. Serve il vincitore della Next-Gen 2022 che va sotto 0-30. Ace, ma Musetti tiene lo scambio. Di nuovo due palle break. Risposta in rete sulla prima. Servizio vincente sulla seconda. Favoloso dritto di Musetti, arriva la terza palla break. Gioca uno scambio perfetto il toscano che chiude con un dritto vincente è break 2-0. Serve Lorenzo ed arriva il secondo ace. Discesa a rete capolavoro e dritto vincente in contropiede. Break confermato 3-0. Nakashima al servizio, ma è Musetti che comanda il gioco. Gioco a zero per l’azzurro. Doppio break 4-0. Serve Musetti che non riesce a contenere la reazione del californiano che guadagna tre palle break consecutive. Rovescio lungo e Brandon recupera uno dei due break 1-4. Nakashima mette dentro altri due ace che neutralizzano le giocate splendide di Musetti, ma il dritto lo tradisce. Palla break Musetti. Il nastro spinge la palla fuori, parità. Lorenzo è vigile sulla risposta ancora palla break, annullata con un servizio vincente. Due prime vincenti e siamo 4-2 vantaggio dimezzato, ma servizio a disposizione. Lorenzo perde la concentrazione e tre sciagurati doppi falli consecutivi consegnano il gioco all’americano 4-3. Nakashima non ha più break da recuperare. Musetti non si arrende. Recupera un dritto in corsa ed è ancora palla break. Il nastro beffardo grazia l’americano che fa sua il game 4-4. Pressione Lorenzo al servizio che va sotto 0-30. L’azzurro rimedia con due vincenti. Due ore e cinquanta di gioco e si scambia a velocità pazzesche. Nakashima aggredisce la seconda di Musetti. Palla break annullata con servizio e dritto. Arriva anche l’ace, Nakashima non cede niente, ma Musetti lotta e finalmente dopo sedici punti giocati tiene il servizio 5-4. Ora è il nativo di San Diego a servire per restare nel match. Gioco a zero 5-5. Musetti alla battuta per guadagnare almeno il tie-break. Inizia bene Lorenzo, e tiene il gioco con un rovescio vincente lungolinea 6-5. Ancore un gioco a zero Per Nakashima si decide al tie-break. Inizia Musetti, Nakashima gioca tre colpi da top-ten 0-1. L’americano è salito di livello 3-0. Ace di Lorenzo 1-3 che rimane incollato 2-3. Ingiocabile al servizio Brandon, si gira sul 2-4. Ancora una prima 2-5. Perfetto a rete Musetti 3-5 che rimane attaccato 4-5. Rovescio fuori due match-point per l’americano. Discesa a rete, game set e match Nakashima.

