Hurkacz volta pagina: addio allo storico coach Boynton

Con un post social pubblicato da coach Boynton, arriva l’annuncio della separazione tra Hubert Hurkacz e il coach che l’ha portato da speranza a tennista solido e top10. Così scrive Craig su Instagram, insieme a 10 belle foto di momenti vissuti insieme al suo ex pupillo polacco.

“È stata una corsa davvero bella quella insieme negli ultimi cinque anni. Abbiamo sperimentato e vissuto dei momenti così speciali e siamo cresciuti insieme, ma ad ogni modo, a volte anche le cose belle terminano. Hubi ed io abbiamo deciso di comune accordo di separare le nostre strade. Sono davvero grato per il tempo passato insieme. Non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo della mia vita, vedremo le opportunità che mi si prospetteranno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @craigboynton_cb_official

Boynton, classe ’64, noto per la sua folta barba bianca e la sua simpatia, ha seguito in carriera vari top player, tra i quali spiccano Jim Courier, Mardy Fish e John Isner. È coach di grande valore e persona assai affidabile. Chissà che non ci faccia un pensierino Stefanos Tsitsipas dopo la difficile separazione dal padre, e a caccia di un importante rilancio della sua carriera…

Al momento Hurkacz non ha comunicato niente, vedremo se a breve annuncerà un nuovo allenatore.

Mario Cecchi