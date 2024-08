Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In serata in campo anche Lorenzo Musetti (LIVE)

Us Open 2024 - Day 5

US Open (USA 🇺🇸) – 3° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

E. Svitolinavs C. Gauff

B. Shelton vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

A. Popyrinvs N. Djokovic

E. Alexandrova vs A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

E. Rusevs P. Badosa

E. Navarro vs M. Kostyuk



Il match deve ancora iniziare

F. Comesana vs T. Fritz



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Keysvs E. Mertens

T. Etcheverry vs A. Zverev



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Q. Zhengvs J. Niemeier

V. Azarenka vs Y. Wang



Il match deve ancora iniziare

A. Rublev vs J. Lehecka



Il match deve ancora iniziare

C. Ruud vs J. Shang



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

B. Haddad Maia/ L. Siegemundvs R. Montgomery/ C. Ngounoue

D. Vekic vs P. Stearns



Il match deve ancora iniziare

T. Griekspoor vs G. Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

B. Nakashima vs L. Musetti



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Lumsden/ A. Siskovavs S. Kenin/ B. Mattek-Sands

H. Dart / D. Parry vs S. Errani / J. Paolini



Il match deve ancora iniziare

N. Skupski / M. Venus vs G. Andreozzi / N. Balaji



Il match deve ancora iniziare

S. Rogers / R. Galloway vs S. Errani / A. Vavassori



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

H. Chan/ V. Kudermetova vs C. Corley/ I. Corley

H. Nys / J. Zielinski vs N. Borges / F. Cabral



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 19:00

D. Schuurs / L. Stefani vs K. Boulter / A. Kalinskaya



Il match deve ancora iniziare

R. Carballes Baena / F. Coria vs R. Bopanna / M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

G. Olmos / S. Gonzalez vs P. Badosa / S. Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

I. Jovic / K. Bigun vs D. Yastremska / M. Purcell



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

K. Rakhimova / A. Sasnovich vs M. Bouzkova/ S. Sorribes Tormo

P. Martic / S. Rogers vs J. Cristian / A. Moratelli



Il match deve ancora iniziare

L. Kichenok / S. Doumbia vs E. Perez / S. Gille



Il match deve ancora iniziare

T. Townsend / D. Young vs A. Muhammad / A. Molteni



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova vs C. Osorio/ A. Parks

A. Mies / J. Smith vs M. Purcell / J. Thompson



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez/ A. Moltenivs R. Cash/ J. Tracy

T. Monteiro / M. Navone vs K. Krawietz / T. Puetz



Il match deve ancora iniziare

A. Panova / F. Martin vs M. Mateas / M. McDonald



Il match deve ancora iniziare

D. Schuurs / T. Puetz vs A. Sutjiadi / R. Bopanna



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 19:00

F. Cobolli / D. Stricker vs H. Heliovaara / H. Patten



Il match deve ancora iniziare

Y. Bhambri / A. Olivetti vs A. Krajicek / J. Rojer



Il match deve ancora iniziare

G. Dabrowski / J. Salisbury vs A. Danilina / H. Heliovaara



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00

S. Brockett vs L. Miguel



Slam Us Open S. Brockett S. Brockett 0 3 L. Miguel [14] • L. Miguel [14] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Miguel 3-5 S. Brockett 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Miguel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Brockett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Miguel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Brockett 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Miguel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Brockett 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Miguel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Iyengar vs R. Kotseva



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00

R. Senthil Kumar vs K. Hance



Slam Us Open R. Senthil Kumar • R. Senthil Kumar 0 4 K. Hance K. Hance 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Senthil Kumar 4-4 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Senthil Kumar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Hance 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Senthil Kumar 0-15 0-30 15-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Hance 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Senthil Kumar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 K. Hance 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Senthil Kumar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. An vs K. Efremova



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open J. Secord J. Secord 15 4 J. Reznik • J. Reznik 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Reznik 0-15 4-4 J. Secord 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Reznik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Secord 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Reznik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Secord 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Reznik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Secord 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Reznik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Secordvs J. Reznik

K. Fakih vs L. Friedman



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open F. Thomas [3] • F. Thomas [3] 40 5 K. Arora K. Arora 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 5-2 K. Arora 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 F. Thomas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Arora 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Thomas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Arora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Arora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

F. Thomasvs K. Arora

H. Yamamoto vs M. Ekstrand



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open R. Karki R. Karki 0 0 1 D. Petak [11] • D. Petak [11] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Petak 1-2 R. Karki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Petak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Karki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Petak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 R. Karki 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 D. Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 R. Karki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Karki 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

R. Karkivs D. Petak

K. Sawashiro vs M. Slama



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open R. Cozad • R. Cozad A 2 1 J. Vasami [9] J. Vasami [9] 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Cozad 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 J. Vasami 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Cozad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Vasami 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Cozad 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Vasami 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Cozad 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Cozad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Vasami 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Cozad 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

R. Cozadvs J. Vasami

N. Taraba Wallberg vs C. Jauffret



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open J. Guilleme J. Guilleme 15 4 M. Petkovic [10] • M. Petkovic [10] 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Petkovic 15-0 15-15 30-15 4-5 J. Guilleme 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Guilleme 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Guilleme 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Petkovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Guilleme 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Petkovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Guilleme 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Guillemevs M. Petkovic

S. Tsujioka vs G. Maduzzi



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open K. Bennani [8] • K. Bennani [8] 30 4 D. Rakhmatullayev [12] D. Rakhmatullayev [12] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Bennani 15-0 30-0 4-4 D. Rakhmatullayev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 K. Bennani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Rakhmatullayev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Bennani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Rakhmatullayev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Bennani 15-40 1-1 → 1-2 D. Rakhmatullayev 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 K. Bennani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

K. Bennanivs D. Rakhmatullayev

C. McNeil vs J. Hossam Salah



Il match deve ancora iniziare