Us Open: Le dichiarazioni dei giocatori italiani. Parlano Cobolli, Paolini, Errani, Arnaldi, Cocciaretto e Bellucci (con le sintesi video delle partite)

Flavio Cobolli: “Sono molto contento di questa vittoria e di questo 3° turno. Anche se sono passati pochi mesi da quello giocato agli Australian Open, a questo ci arrivo in un momento diverso della mia carriera. La differenza è che lì ero qualificato ed avevo la sensazione di vivere una cosa molto grande in un certo senso non mi sentivo a mio agio. Ora, invece, qui dentro ci sto bene, mi sento a mio agio e so di essere un giocatore che può dire la sua contro tutti, un giocatore che sta migliorando e che, in ogni partita, aggiunge delle piccole cose al suo gioco. A questo appuntamento ci arrivo più consapevole e pronto.

Zizou ha un tennis splendido , mi ha messo in difficoltà e ho dovuto cercare qualcosa di forte dentro di me per batterlo. La motivazione di questo turno era talmente forte che sono riuscito a trovare energie nascoste, una voglia incredibile di portarla a casa. Lui mi ha messo in difficoltà, è stata una partita molto dura sia mentalmente sia fisicamente e ci tengo a fargli i complimenti. E’ un giocatore ostico, molto difficile da battere… credo che ci siamo meritati gll applausi”.

Sono emozionato per il match con Medvedev giocherò su un bel campo, ci sarà tanta gente e una atmosfera speciale. Per me si tratta di una bella opportunità, mi sono fatto un bel regalo. Io comunque voglio vincere, non è certo il nome a fermarmi, e sono motivato nel provarci. Giocherò con l’umiltà di essere quello che deve mettere in difficoltà l’avversario, giocherò a viso aperto senza paura di lui e della sua forza”.

Jasmine Paolini: “Prima volta nel terzo turno agli Us Open… finalmente!. Così non mi era mai successo il ritiro dopo tre punti è stata una sorpresa, una cosa strana e davvero brutta da vedere. E’ stato triste vederla uscire subito dal campo, ma allo stesso tempo sono contenta per questa prima volta al 3° turno.

Spero recuperi il prima possibile, non ho capito bene cosa sia accaduto. Mi sono girata per fare il dritto a sventaglio, ho colpito e ho visto che lei si avvicinava alla panchina. Sinceramente non pensavo si ritirasse.

Con la Putintseva mi aspetto un match molto tosto perché lei sta facendo una stagione pazzesca, ha vinto tante partite tra cui quella con la Gauff a Cincinnati e con la Swiatek a Wimbledon. E’ da temere perché sa giocare bene a tennis e sa come vincere le partite importanti. Ci siamo affrontate una sola volta a Portorose ed è stata un gran lotta. Mi aspetto un match su tanti scambi, analizzeremo il match con Renzo”.

Sara Errani: “Complessivamente è stato un buon match, oggi ha funzionato un po’ tutto. Non era facile perché ho avuto tante occasioni che non sono riuscita a sfruttare, sia nel primo set sia nel secondo. Ma sono rimasta sempre lì, sentivo che di gioco potevo esserle superiore. Le davo fastidio quando andavo avanti sul suo rovescio e sentivo che lei faceva tanta fatica. Il problema oggi era rispondere al suo servizio e non prendere pallate sul mio, ma alla fine non ho servito male. E’ stato un buon match e sono felicissima di essere di nuovo al terzo turno qui… vincere è sempre bello.

Sarà un match tostissimo con Diana Shnaider. Negli ultimi mesi sta giocando in modo assurdo, è ad un livello altissimo. E’ una giocatrice veramente solida, sbaglia poco per il gioco che ha e sa fare tutto molto bene”.

Elisabetta Cocciaretto: “Un po’ di rammarico c’è, soprattutto in alcuni momenti chiave del secondo set ho sentito la mancanza di continuità nel giocare certi match e di allenarmi. Oggi ero molto nervosa, sentivo la partita e lei mi ha portato al limite. Io non l’ho accettato e invece di concentrarmi sul gioco mi sono arrabbiata e ho perso delle energie. A volte mi faccio prendere troppo dall’ansia, dalle emozioni e dalle tensioni del match invece di concentrarmi su quello che va fatto in campo. E’ una cosa su cui sto lavorando ma ogni tanto riemerge. Devo comunque vedere anche gli aspetti positivi: ero venuta per allenarmi e rimettermi in forma, devo sempre ricordare da dove sono partita. Rispetto allo scorso anno ho fatto già molto meglio, ma ovviamente poi quando sei qui viene voglia di vincere.

Rimarrò qualche giorno a NY per allenarmi e per fare un po’ la turista… voglio vedere i musei e uno spettacolo a Broadway. Domenica tornerò in Italia, poi partirò per tutta la trasferta in Asia: Pechino, Wuhan, Tokyo, Osaka, poi ci sarà la Billie Jean King Cup. I tornei non mancano, la cosa importante è stare bene e continuare a lavorare così”.

Mattia Bellucci: “Non faccio drammi, vado via con qualche rimpianto ma più che soddisfatto del torneo che ho disputato.

Chris mi ha messo in grande difficoltà. Ero consapevole di dover giocare contro un avversario solido e dal gioco un po’ particolare, che usa moltissimo lo slice dalla parte del dritto, ma non sono riuscito a trovare riferimenti importanti e sono mi sentivo poco attivo. La partenza non è stata delle migliori, ero un po’ nervoso e il primo e il secondo set sono andati via rapidamente, ho preso un brutto break, mentre lui i turni di servizio li teneva serenamente con percentuali di prime molto alte.

Inoltre mi sono reso conto che ero un po’ basso in termini di energia, cercavo di caricarmi ma questo mese ho giocato molto ed è plausibile che possa essere accaduto – ha concluso -. Con il passare dei minuti mi sono un po’ assestato, nel terzo set ho avuto una bella reazione di orgoglio, ho raccolto le energie perché volevo dire la mia, ma nel quarto set ho commesso errori gravi, figli dell’attenzione che andava a calare”.

Matteo Arnaldi: “Sono contento della vittoria, l’avevo preparata molto bene. Ci avevo perso a Brisbane, in quella occasione mi aveva preso a pallate, tirava a fortissimo e faceva tutto meglio. Questa volta, invece, sono entrato in campo con una idea e l’ho portata avanti per tre set. Lui non sapeva bene cosa fare, per questo la considero una partita molto positiva.

Non ci siamo mai incontrati ma lo conosco bene Thompson, ci siamo allenati spesso insieme, anche qui prima del torneo. Siamo tutte e due in un buon periodo di forma e abbiamo più o meno lo stesso ranking. Lui è aggressivo, gioca bene a rete e serve bene ma se riuscirò a fare il mio, se riuscirò a farlo muovere e a comandare lo scambio posso dire la mia. Su questa superficie rende al massimo, ha vinto Los Cabos, ha fatto finale ad Atlanta e tanti altri quarti. Mi aspetto una partita lunga, di sicuro più tosta delle prime due”.