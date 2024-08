US Open 2024: Sinner parte lento poi schianta Michelsen

Il “Diesel” alla fine non passa mai di moda… anzi resta forse il più affidabile di tutti i motori. Parte un po’ lento Jannik Sinner, strano vederlo sprecare per due volte di fila un break appena conquistato ma, dopo aver chiuso il primo set con un altro allungo di forza, alza il livello, la velocità dei colpi e non sbaglia più nulla. Non c’è niente che Alex Michelsen possa fare per riaprire il match, ne è consapevole e dopo aver tentato all’avvio del secondo parziale l’aggressione all’arma bianca – respinto con perdite dalle difese ottime dell’azzurro – ammaina le vele ed esce mentalmente dal match. Jannik vince 6-4 6-0 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco, senza far grande fatica e dando una netta sensazione di superiorità dopo aver superato le difficoltà del primo set, dove ha commesso troppi errori (13) e anche qualche scelta sbagliata a livello tattico. C’ha messo una quarantina di minuti a sciogliersi, centrarsi del tutto, quindi è scappato via sicuro, alzando un muro nello scambio troppo alto per la capacità del giovane statunitense, che è piaciuto nel primo set ma si è dimostrato ancora molto acerbo come tenuta e visione degli spazi sul campo. Sinner al terzo turno trova O’Connell, che ha appena battuto Bellucci.

La partenza del n.1 è stata ancora lenta. Non come quella quasi “drammatica” (sportivamente, s’intende) del match di ingresso nel torneo, ma anche oggi sull’Ashe i suoi colpi stentavano a spaccare la palla e centrare il campo con precisione e continuità. A differenza della partita vs. McDonald, dove niente ma proprio niente funzionava all’avvio, oggi Jannik ha servito discretamente anche nel primo set, e in risposta ha messo subito in difficoltà Michelsen. Ma… gli errori arrivavano nella spinta col diritto, stranamente anche nello scambio dritto per dritto, e poi con qualche attacco con tempi errati, come se fosse un po’ incerto sulla direzione da dare al punto. Strano che fosse convinto nello spingere con forza sul rovescio di Alex, quando il lato sinistro del ventenne californiano è nettamente il più sensibile ed efficace. Infatti Michelsen ha avuto buon gioco nell’appoggiarsi alle palle dell’italiano e ricavare ottimi punti. Bravo anche a trovare qualche accelerazione perentoria in risposta e fulminare Jannik col passante. Sinner strappa due break ed è immediatamente contro-brekkato, più per sue incertezze che meriti del rivale. È l’evidenza di scorie ancora presenti nella sua testa. Per fortuna, tutto è passato rapidamente, anche con un “aiutino” del rivale.

Infatti nel nono game Sinner è stato bravo a giocare solido e non sbagliare niente, raccogliendo un paio di disastri di Michelsen, che gli sono costati il terzo break del set, e hanno finalmente messo in ritmo il tennis del nostro. Sinner da lì in avanti ha cambiato marcia. Ha diminuito in modo drastico gli errori col diritto – di nuovo lavorando appena di più la palla per qualche game, giusto il tempo di centrarsi meglio – ha iniziato a cercare di più e meglio il rovescio lungo linea e ha spinto di più col diritto cross, in modo spostare l’americano e solleticarlo sul lato più debole. Pure al servizio ha scelto di servire tutte le seconde palle piuttosto rapide al centro, ottima idea visto che Michelsen non è mai riuscito a spostarsi abbastanza rapidamente da trovare impatti sicuri. Risolto il problema del secondo servizio (all’avvio subiva assai la velocità in risposta del rivale) e abbassato drasticamente il numero di errori, Sinner è diventato sicuro, più sciolto e continuo. Il suo forcing è diventato irresistibile per Michelsen, che ha provato a buttarsi avanti ma non ha fatto altro che andare in totale confusione tattica, perdendosi totalmente.

Non c’è stata più partita, troppo solido Jannik e per fortuna tutto è andato liscio sino alla fine. Poca fatica, un tennis in crescendo, e anche il diritto gli ha portato migliori sensazioni, oltre che bei punti. Esce dal campo tra gli applausi il nostro n.1, non una partita esaltante ma alla fine conta vincere ed avanzare. Conta moltissimo crescere di condizione e fiducia. Ha iniziato il torneo gravato da macigni di vario tipo… Scambio dopo scambio Jannik sembra più leggero e sicuro. Avanti tutta.

Marco Mazzoni

La cronaca

Michelsen inizia il match con un doppio fallo. Segue un attacco (obbligato per il nastro) e passante perfetto di rovescio di Sinner. 0-30. Con una risposta alta e sulla riga, Sinner di procura due immediate palle break. Il BREAK arriva alla seconda chance: risposta molto profonda dell’italiano, Alex rischia un diritto potente ma termina lungo. 1-0, può fare corsa di testa l’azzurro, ma il vantaggio dura poco… Il n.1 sbaglia il tempo di un attacco e poi un diritto cross. Si ritrova sotto 0-30 e poi 0-40 per il bell’attacco del giovane avversario. Salva le prime due, ma sulla terza spedisce di poco lungo un diritto di scambio. Contro BREAK, 1 pari. Non un inizio tremendo come all’esordio nel torneo, ma anche oggi Jannik è falloso e ha bisogno di centrarsi e sciogliersi. Molto meglio il secondo game di battuta dell’azzurro, con l’eccellente schema rovescio lungo linea e poi diritto inside out vincente sul 30 pari. Serve bene il 20enne californiano (due Ace nel quinto game), rispondere non è comodo nemmeno per Sinner. Tennis rapido e verticale, non c’è attesa o grande costruzione, Alex appena può attacca la rete, Jannik gioca ad altissimo ritmo per spostare il rivale e aprirsi l’angolo. È molto solido col rovescio l’americano, Sinner non riesce a sfondare su quella diagonale. Si seguono di turni di battuta, ma quando la prima non entra per Michelsen son dolori… Non vince un punto sulla seconda palla, e sul 3 pari commette un altro doppio fallo e si ritrova 0-30. Arriva lo scambio più lungo del match, tira un diritto vincente Alex ma la palla gli esce di un niente, tre palle break per il posterese. Tira malamente un rovescio d’attacco Michelsen, la palla esce di un metro. BREAK Sinner, avanti 4-3 e servizio, beneficia di un turno di battute senza prime in campo del rivale, ma anche della sua solidità. Come all’avvio, il vantaggio non aiuta l’azzurro, che incappa in due errori (0-30). Uff, che rischio sul 15-30, di volo tocca una palla che resta in campo di un niente, ma l’attacco era ottimo (come il passante stretto). Ancor più bello il passante di rovescio di Alex, fulmina Sinner, forse partito un filo tardi in avanti. 30-40. Stavolta la palla break è cancellata da Jannik col terzo Ace. Sbaglia malamente uno smash non facile, arriva la seconda PB. Male di rovescio Sinner, troppo dietro, subisce l’angolo del rivale. Contro BREAK, come in apertura vantaggio vanificato. 4 pari. C’è lotta nel nono game, Jan fa partire un paio di diritti fulminanti, poi ai vantaggi Alex commette doppio fallo e c’è di nuovo palla break. Rischia col rovescio cross l’americano, trovando un ottimo angolo. Ne concede un’altra (la volée non passa la rete, troppo lontano dalla rete). Niente, il nastro respinge il rovescio del nostro. Il BREAK arriva col doppio fallo alla terza chance, deve rischiare l’americano anche con la seconda, non va. 5-4, Sinner può servire per il set. Complesso il turno di battuta, un doppio fallo e un Ace, un rovescio ancora incerto in costruzione, ma arriva il set point sul 40-30. Una seconda palla al corpo manda il tilt la risposta di Michelsen. 6-4 Sinner, quanta fatica e due break subiti. Non male le percentuali di prime, ma troppe imprecisioni (13 errori).

Michelsen riparte alla battuta, ma è Sinner a prendersi subito la palla break con un’ottima smorzata sul 30 pari, che fulmina l’avversario. Si butta a rete Alex, ma avanza con troppo poco… e il passante di rovescio di Sinner è troppo facile. BREAK Sinner, 1-0 e servizio. Finalmente la battuta di Jannik inizia ad incidere, nemmeno sulle righe ma al corpo del rivale che è rapidissimo nel far spazio alla palla. Fantastico lo schema difensivo del n.1, lob e poi passante di rovescio cross perfetto. Sinner consolida il vantaggio, 2-0 (e quattro giochi di fila). Cresce la pressione di Sinner e calano gli errori. Un pasto indigesto per Michelsen, che capisce di dover far qualcosa per arginare il livello superiore dell’azzurro. Decide di attaccare, ma lo fa con tempi non corretti e i colpi di sbarramento di Jannik sono perfetti. Sinner si prende il secondo BREAK sul 30-40, con un rovescio ottimo, e poi gioca un altro buon turno di battuta, volando 4-0. Alex è scoraggiato, esagera strappando col rovescio e commette errori che all’avvio non regalava. Scivola ancora sotto 0-30, quindi Sinner aggredisce in risposta, attacca col rovescio e chiude con un tocco di volo corto delicato. Ha tre palle per il triplo allungo sullo 0-40. Ritrova il servizio l’americano, e poi anche un diritto pesante (30-40). Sbaglia malamente un diritto Michelsen, altro BREAK, 5-0 Sinner. Chiude 6-0 al primo set point l’azzurro, ancora una seconda palla al corpo di Alex, che proprio non la gestisce. Ha alzato terribilmente il livello l’italiano, solo 4 errori e un tennis più efficace.

Terzo set, Michelsen alla battuta. Ha perso precisione col rovescio, all’avvio impattava con potenza e precisione, adesso è più rigido con le gambe e la palla non fa male. Si lamenta dopo l’ennesimo errore che forza il game ai vantaggi. Sinner è solidissimo, non regala niente e deve farsi tutti i punti. Non facile. Vince il game in qualche modo, dopo averne persi 8 di fila. Buono anche il primo turno di Jannik, pochi fronzoli e una gran mazzata a chiudere il game, 1 pari. Sul 2 pari l’americano sbaglia un rovescio con zero gambe, poi Jannik lo costringe a un forcing a tutta, 0-30. Un nastro “aggiusta” la palla all’azzurro che si avventa e chiude in sicurezza. 0-40, tre palle per scappare via. uff, regala sulla prima Jannik, si era aperto il campo alla grande ma il diritto non passa la rete. OK la seconda: attacca Michelsen ma il passante di rovescio di Sinner è perfetto, lungo linea, vincente. BREAK Sinner, 3-2 e servizio. Ormai ha la partita totalmente in pugno Jannik, tutto troppo facile, sia l’affondo che la difesa perché gli attacchi del rivale sono sparuti e imprecisi. In un amen lo score segna 4-2, Alex avanza senza alcuna convinzione …aspettando la doccia. Crolla di nuovo sotto 0-40, poi ritrova la prima di servizio. Sul 30-40 attacca col rovescio lungo linea, ma il passante di diritto in corsa di Sinner è meraviglioso, controllo del polso totale. BREAK, 5-2 e serve per chiudere. Nessun problema, l’azzurro chiude 6-2 al primo match point, eccellente chiusura sulla rete. Vola al terzo turno del torneo, dove c’è O’Connell. Sarà ovviamente favorito. Altra partenza diesel, ma poche energie spese e una condizione che inizia migliorare. Avanti il prossimo.

J. Sinner vs A. Michelsen



Slam Us Open J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 6 6 A. Michelsen A. Michelsen 4 0 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 4-4 → 5-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 A. Michelsen 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Michelsen 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 1-1 A. Michelsen 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0