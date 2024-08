Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo ben sette azzurri in singolare (LIVE)

Us Open 2024 - Day 4

US Open (USA 🇺🇸) – 2° Turno, cemento

Slam Us Open J. Sinner [1] J. Sinner [1] 30 3 A. Michelsen • A. Michelsen 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Michelsen 0-15 0-30 df 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Michelsen 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 1-1 A. Michelsen 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

J. Sinnervs A. Michelsen

I. Swiatek vs E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Osaka vs K. Muchova



Il match deve ancora iniziare

C. Alcaraz vs B. van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

T. Machac vs S. Korda



Slam Us Open T. Machac • T. Machac 0 6 6 0 S. Korda [16] S. Korda [16] 0 4 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Machac 0-1 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 T. Machac 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 T. Machac 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

K. Pliskova vs J. Paolini



Il match deve ancora iniziare

S. Kenin vs J. Pegula



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

F. Marozsanvs D. Medvedev

C. Wozniacki vs R. Zarazua



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

Y. Putintseva vs X. Wang



Slam Us Open Y. Putintseva [30] • Y. Putintseva [30] 30 6 3 X. Wang X. Wang 40 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-3 X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 X. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

M. Andreeva vs A. Krueger



Il match deve ancora iniziare

A. de Minaur vs O. Virtanen



Il match deve ancora iniziare

M. Purcell vs T. Paul



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open J. Thompson • J. Thompson 30 7 4 H. Hurkacz [7] H. Hurkacz [7] 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* ace 6-2* df 6-6 → 7-6 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-4 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

J. Thompsonvs H. Hurkacz

B. Haddad Maia vs S. Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

A. Fils vs G. Diallo



Il match deve ancora iniziare

E. Rybakina vs J. Ponchet



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 17:00

A. Bondar vs A. Kalinskaya



Slam Us Open A. Bondar A. Bondar 0 2 4 A. Kalinskaya [15] • A. Kalinskaya [15] 40 6 5 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-5 A. Bondar 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 4-5 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Bondar 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Bondar 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 A. Kalinskaya 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Bondar 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-4 → 1-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

K. Boulter vs J. Bouzas Maneiro



Slam Us Open K. Boulter [31] • K. Boulter [31] 0 0 J. Bouzas Maneiro J. Bouzas Maneiro 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Boulter 0-0

F. Diaz Acosta vs J. Draper



Il match deve ancora iniziare

M. Navone vs D. Evans



Il match deve ancora iniziare

R. Ram / J. Salisbury vs F. Diaz Acosta / T. Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

M. Krueger / R. Stalder vs N. Lammons / J. Withrow



Slam Us Open M. Krueger / R. Stalder • M. Krueger / R. Stalder 40 7 5 N. Lammons / J. Withrow [13] N. Lammons / J. Withrow [13] 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Krueger / R. Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-5 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Krueger / R. Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Krueger / R. Stalder 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Krueger / R. Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 ace 8-7* 6-6 → 7-6 M. Krueger / R. Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Krueger / R. Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 N. Lammons / J. Withrow 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 4-2 → 5-2 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 M. Krueger / R. Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

M. Bouzkova vs L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

S. Bolelli / A. Vavassori vs W. Blumberg / C. Ruud



Il match deve ancora iniziare

L. Bronzetti / L. Samsonova vs K. Siniakova / T. Townsend



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open M. Arnaldi [30] M. Arnaldi [30] 0 6 6 0 R. Safiullin • R. Safiullin 0 2 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Safiullin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Safiullin 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 R. Safiullin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

M. Arnaldivs R. Safiullin

T. Kokkinakis vs N. Borges



Il match deve ancora iniziare

E. Cocciaretto vs A. Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

W. Koolhof / N. Mektic vs T. Griekspoor / T. Kokkinakis



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

M. Bellucci vs C. O’Connell



Slam Us Open M. Bellucci M. Bellucci 30 3 4 1 C. O'Connell • C. O'Connell 40 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-4 → 4-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 2-5 → 3-5 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

V. Lepchenko vs A. Potapova



Il match deve ancora iniziare

T. Schoolkate vs J. Mensik



Il match deve ancora iniziare

M. Kato / Y. Wang vs S. Errani / J. Paolini



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 17:00

M. Granollers / H. Zeballos vs F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli



Slam Us Open M. Granollers / H. Zeballos [1] M. Granollers / H. Zeballos [1] 6 6 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 4 2 Vincitore: M. Granollers/H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 0-15 0-30 40-15 4-1 → 5-1 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 40-A 4-4 → 5-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 40-15 2-3 → 3-3 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Alexandrova / A. Blinkova vs C. Corley / I. Corley



Slam Us Open E. Alexandrova / A. Blinkova • E. Alexandrova / A. Blinkova 30 0 C. Corley / I. Corley C. Corley / I. Corley 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Alexandrova / A. Blinkova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 0-1 C. Corley / I. Corley 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

D. Goffin vs A. Mannarino



Il match deve ancora iniziare

A. Potapova / Y. Sizikova vs M. Linette / P. Stearns



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

A. Muhammad / H. Watson vs M. Uchijima / Y. Yuan



Slam Us Open A. Muhammad / H. Watson • A. Muhammad / H. Watson 15 7 4 M. Uchijima / Y. Yuan M. Uchijima / Y. Yuan 15 5 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Muhammad / H. Watson 15-0 15-15 4-3 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Muhammad / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 A. Muhammad / H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Uchijima / Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Muhammad / H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Uchijima / Y. Yuan 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Muhammad / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Muhammad / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Muhammad / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Uchijima / Y. Yuan 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Muhammad / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Muhammad / H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Uchijima / Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Muhammad / H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Uchijima / Y. Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

R. Cash / J. Tracy vs S. Nagal / Y. Nishioka



Il match deve ancora iniziare

K. Mladenovic / S. Zhang vs S. Hsieh / E. Mertens



Il match deve ancora iniziare

S. Gille / J. Vliegen vs M. Kecmanovic / R. Safiullin



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

J. Eysseric / F. Martin vs E. King / B. Nakashima



Slam Us Open J. Eysseric / F. Martin J. Eysseric / F. Martin 0 7 4 E. King / B. Nakashima • E. King / B. Nakashima 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. King / B. Nakashima 4-3 J. Eysseric / F. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. King / B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Eysseric / F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 E. King / B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 E. King / B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Eysseric / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 E. King / B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. King / B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Eysseric / F. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 E. King / B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. King / B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 E. King / B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Eysseric / F. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. King / B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Murray / J. Peers vs A. Goransson / S. Verbeek



Il match deve ancora iniziare

G. Dabrowski / E. Routliffe vs L. Fernandez / Y. Putintseva



Il match deve ancora iniziare

B. Mattek-Sands / J. Murray vs M. Mateas / M. McDonald



Il match deve ancora iniziare

A. Parks / J. Withrow vs E. Routliffe / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open C. Tauson C. Tauson 4 4 D. Shnaider [18] D. Shnaider [18] 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 C. Tauson 15-0 ace 15-15 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Tauson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Tauson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Tauson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Tauson 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Shnaider 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 D. Shnaider 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Tausonvs D. Shnaider

C. Dolehide vs S. Errani



Il match deve ancora iniziare

F. Cobolli vs Z. Bergs



Il match deve ancora iniziare

D. Krawczyk / N. Skupski vs A. Krueger / T. Kwiatkowski



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open M. Lumsden / A. Siskova • M. Lumsden / A. Siskova 15 3 6 H. Guo / M. Niculescu H. Guo / M. Niculescu 15 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 15-15 6-5 H. Guo / M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 H. Guo / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 H. Guo / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Guo / M. Niculescu 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 H. Guo / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 H. Guo / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 H. Guo / M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 df 0-30 0-40 2-4 → 2-5 H. Guo / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Guo / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 H. Guo / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Lumsden/ A. Siskovavs H. Guo/ M. Niculescu

P. Carreno Busta / S. Martos Gornes vs R. Matos / M. Melo



Il match deve ancora iniziare

H. Dart / D. Parry vs L. Noskova / D. Shnaider



Il match deve ancora iniziare

G. Olmos / A. Panova vs A. Rus / N. Stojanovic



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open L. Sun / X. Wang • L. Sun / X. Wang 15 4 3 T. Mihalikova / O. Nicholls T. Mihalikova / O. Nicholls 30 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Sun / X. Wang 15-0 15-15 15-30 3-5 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Sun / X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Sun / X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Sun / X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sun / X. Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Sun / X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Sun / X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Sun / X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Sun / X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Sun / X. Wang 15-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Sun/ X. Wangvs T. Mihalikova/ O. Nicholls

P. Kotov / T. Seyboth Wild vs R. Carballes Baena / F. Coria



Il match deve ancora iniziare

H. Nys / J. Zielinski vs P. Martinez / J. Munar



Il match deve ancora iniziare

A. Danilina / I. Khromacheva vs T. Grant / I. Jovic



Il match deve ancora iniziare

N. Kichenok / H. Nys vs N. Melichar-Martinez / I. Dodig



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open A. Muller / S. Ofner A. Muller / S. Ofner 3 4 A. Mies / J. Smith A. Mies / J. Smith 6 6 Vincitore: A. Mies/J. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Muller / S. Ofner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Mies / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Muller / S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Mies / J. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 ace ace 2-3 → 2-4 A. Muller / S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Mies / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Muller / S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 A. Mies / J. Smith 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 A. Muller / S. Ofner 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Muller / S. Ofner 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 A. Muller / S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Muller / S. Ofner 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Muller / S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Mies / J. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

A. Muller/ S. Ofnervs A. Mies/ J. Smith

D. Hidalgo / A. Tabilo vs L. Glasspool / R. Hijikata



Slam Us Open D. Hidalgo / A. Tabilo • D. Hidalgo / A. Tabilo 0 0 L. Glasspool / R. Hijikata L. Glasspool / R. Hijikata 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Hidalgo / A. Tabilo 0-0

A. Kalinina / M. Trevisan vs C. Harrison / A. Rosolska



Il match deve ancora iniziare

T. Maria / A. Schmiedlova vs E. Shibahara / A. Sutjiadi



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open A. Erler / M. Middelkoop A. Erler / M. Middelkoop 6 6 A. Behar / L. Johnson A. Behar / L. Johnson 3 4 Vincitore: A. Erler/M. Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Behar / L. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Behar / L. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Erler / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Behar / L. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-2 → 3-2 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Behar / L. Johnson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 A. Behar / L. Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Behar / L. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 A. Erler / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Behar / L. Johnson 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Behar / L. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 A. Behar / L. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Erler / M. Middelkoop 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

A. Erler/ M. Middelkoopvs A. Behar/ L. Johnson

K. Baindl / K. Volynets vs M. Kostyuk / E. Ruse



Il match deve ancora iniziare

S. Arends / R. Haase vs R. Bopanna / M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

X. Jiang / M. Ninomiya vs A. Bondar / C. Burel



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova / M. Ebden vs H. Chan / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open J. Klimas [2] • J. Klimas [2] 4 0 0 J. Secord J. Secord 6 6 0 Vincitore: J. Secord Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Klimas 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Secord 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 J. Klimas 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 J. Secord 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Klimas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Secord 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Klimas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Secord 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Klimas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Secord 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Klimas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Secord 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Klimas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Secord 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Klimas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Secord 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Klimas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Klimasvs J. Secord

V. Vales vs S. Brockett



Slam Us Open V. Vales [6] • V. Vales [6] 40 4 1 S. Brockett S. Brockett 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Vales 15-0 30-0 40-0 1-1 S. Brockett 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 V. Vales 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Brockett 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Vales 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Brockett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 V. Vales 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Brockett 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Vales 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Brockett 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Vales 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Brockett 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 V. Vales 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

A. Frey vs K. Efremova



Il match deve ancora iniziare

K. Sawashiro vs W. Newman



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open K. Hance K. Hance 6 6 B. Chan [16] B. Chan [16] 3 2 Vincitore: K. Hance Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Chan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Hance 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 B. Chan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Hance 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 K. Hance 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 B. Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Hance 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

K. Hancevs B. Chan

C. McNeil vs E. Dong



Slam Us Open C. McNeil [2] • C. McNeil [2] 15 6 1 E. Dong E. Dong 30 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. McNeil 0-15 15-15 15-30 1-2 E. Dong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. McNeil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Dong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. McNeil 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Dong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. McNeil 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Dong 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. McNeil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Dong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. McNeil 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 E. Dong 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. McNeil 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

C. An vs L. Taylor



Il match deve ancora iniziare

K. Fakih vs M. Buchnik



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00

K. Arora vs L. Hede



Slam Us Open K. Arora K. Arora 6 6 L. Hede [13] L. Hede [13] 3 2 Vincitore: K. Arora Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Arora 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Hede 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 K. Arora 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Hede 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 K. Arora 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 L. Hede 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Arora 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Hede 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Arora 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Hede 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Arora 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 L. Hede 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 K. Arora 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 L. Hede 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 K. Arora 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Hede 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 K. Arora 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Dussault vs M. Petkovic



Slam Us Open M. Dussault • M. Dussault 40 3 1 M. Petkovic [10] M. Petkovic [10] 15 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Dussault 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 M. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 M. Dussault 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Dussault 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Dussault 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. Dussault 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 M. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 M. Dussault 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Petkovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Dussault 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

R. Belday vs D. Rakhmatullayev



Il match deve ancora iniziare

N. Taraba Wallberg vs M. Dutta



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open J. Reznik • J. Reznik 0 6 1 M. Stenzer [15] M. Stenzer [15] 0 1 0 Vincitore: J. Reznik per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Reznik 1-0 M. Stenzer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Reznik 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Stenzer 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Reznik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Stenzer 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Reznik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Stenzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Reznik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

J. Reznikvs M. Stenzer

H. Yamamoto vs M. Sohns



Slam Us Open H. Yamamoto [3] • H. Yamamoto [3] A 6 5 M. Sohns M. Sohns 40 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Yamamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 M. Sohns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 H. Yamamoto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Sohns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Yamamoto 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Sohns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 H. Yamamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Sohns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Yamamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Sohns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 H. Yamamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Sohns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 H. Yamamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Sohns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 H. Yamamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Sohns 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 H. Yamamoto 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

O. Center vs G. Maduzzi



Il match deve ancora iniziare

L. Brunkel vs M. Slama



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open L. Beraldo [5] • L. Beraldo [5] 6 0 0 R. Karki R. Karki 1 6 1 Vincitore: R. Karki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Beraldo 0-1 R. Karki 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Karki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 L. Beraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 R. Karki 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Beraldo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Karki 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Beraldo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Karki 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 L. Beraldo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Karki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 L. Beraldo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Karki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Beraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Karki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

L. Beraldovs R. Karki

S. Ye vs M. Ekstrand



Slam Us Open S. Ye • S. Ye 0 3 0 M. Ekstrand [11] M. Ekstrand [11] 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Ye 0-15 0-2 M. Ekstrand 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Ye 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Ekstrand 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Ye 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Ekstrand 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Ye 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Ekstrand 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Ye 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Ekstrand 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 S. Ye 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Ekstrand 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

B. Hernandez Cortes vs R. Cozad



Il match deve ancora iniziare

M. Iyengar vs E. Ionescu



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00

F. Thomas vs H. Winter



Slam Us Open F. Thomas [3] • F. Thomas [3] 6 4 1 H. Winter H. Winter 2 6 0 Vincitore: F. Thomas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Thomas 1-0 F. Thomas 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Winter 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 H. Winter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Thomas 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 H. Winter 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Winter 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Thomas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Winter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Winter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Thomas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 H. Winter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Winter 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Winter 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 F. Thomas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

T. Vijayakumar vs J. Hossam Salah



Slam Us Open T. Vijayakumar • T. Vijayakumar 15 0 J. Hossam Salah [10] J. Hossam Salah [10] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Vijayakumar 15-0 0-1 J. Hossam Salah 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Tsujioka vs N. Lee



Il match deve ancora iniziare

L. Friedman vs D. Dilek



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open N. McDonald [4] • N. McDonald [4] 30 0 R. Senthil Kumar R. Senthil Kumar 30 3 Vincitore: R. Senthil Kumar per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 0-3 R. Senthil Kumar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Senthil Kumar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N. McDonaldvs R. Senthil Kumar

T. Sickenberger vs L. Miguel



Slam Us Open T. Sickenberger T. Sickenberger 2 1 6 0 L. Miguel [14] • L. Miguel [14] 5 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Miguel 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Sickenberger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Miguel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Miguel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Sickenberger 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Miguel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Miguel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Sickenberger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 1-5 T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 T. Sickenberger 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

K. Bennani vs R. Botran Neutze



Il match deve ancora iniziare

H. Chiba vs C. Jauffret



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open K. Rahmani K. Rahmani 3 6 D. Petak [11] D. Petak [11] 6 7 Vincitore: D. Petak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 D. Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 K. Rahmani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Rahmani 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Petak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Rahmani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Petak 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 K. Rahmani 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Petak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 K. Rahmani 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Petak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Rahmani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Rahmani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Petak 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Rahmani 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Petak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Rahmani 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Rahmani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Petak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

K. Rahmanivs D. Petak

E. Kohlmann de Freitas vs J. Guilleme



Slam Us Open E. Kohlmann de Freitas [7] • E. Kohlmann de Freitas [7] 15 1 J. Guilleme J. Guilleme 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Kohlmann de Freitas 15-0 15-15 1-2 J. Guilleme 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Kohlmann de Freitas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Guilleme 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

K. Asada vs J. Vasami



Il match deve ancora iniziare

R. Kotseva vs N. Lagaev



Il match deve ancora iniziare