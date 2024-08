Djokovic analizza la vittoria su Djere: “Devo migliorare il servizio”

Novak Djokovic è passato brevemente in sala stampa a notte fonda a New York per parlare della sua recente vittoria agli US Open 2024 contro Laslo Djere. Sebbene quest’ultimo si sia ritirato, ha mostrato un ottimo livello di tennis nei primi due set. Il numero due del mondo parla dei problemi che sta avendo con il servizio, oltre ad analizzare il suo prossimo avversario: Alexei Popyrin.

Problemi al servizio

“Non ho servito particolarmente bene nei miei primi due incontri qui, sto ancora cercando di trovare il ritmo e il tempo con il servizio. Se non hai una buona percentuale di prime, devi lavorare sui punti, specialmente contro qualcuno come Djere, che è bravo sulla linea di fondo sia di dritto che di rovescio. È un giocatore molto solido, gli piace attaccare, ma si trova anche a suo agio in difesa”, ha iniziato a spiegare Djokovic.

“So che l’anno scorso siamo arrivati al quinto set, quindi sapevo che se non avessi servito bene, avrei dovuto lavorare molto duramente per i miei punti. Questo è ciò che ha fatto sì che i due set superassero le due ore. Nessuno vuole vedere questo finale, ma credo che sia dovuto alla battaglia fisica che abbiamo avuto in quei due parziali. Devo essere contento della vittoria e di essere riuscito a far passare una palla in più nei momenti importanti”.

Alexei Popyrin, il suo prossimo avversario

“È un grande giocatore, è migliorato moltissimo, viene dalla vittoria del suo primo Masters in Canada. Ha sempre avuto un grande servizio e un grande dritto, ma il suo rovescio e il suo movimento sono migliorati enormemente. È molto migliore in difesa, più consistente, non commette tanti errori come prima. So cosa aspettarmi. Abbiamo giocato un paio di volte, quindi farò i miei compiti, analizzerò quegli incontri per vedere cosa devo fare”.