Michelsen (prossimo avversario di Sinner): “Non ho niente da perdere. Il rovescio di Jannik è qualcosa di unico sul tour”

Jannik Sinner torna in campo per il suo secondo match a US Open 2024, aprirà il programma sull’Arthur Ashe alle ore 18. Di fronte, di nuovo Alex Michelsen, giovane statunitense già affrontato pochi giorni fa a Cincinnati, con l’azzurro che portò a casa il successo per 6-4 7-5. Quella partita non fu una passeggiata, Jannik in condizioni tutt’altro che ottimali necessitò di tempo per tarare i suoi colpi e contrastare servizio e bordate del 20enne californiano, tennista in grande ascesa e con un potenziale molto interessante. Alex ha parlato prima del match odierno al sito ATP; raccontando le sue emozioni ed aspettative. Sinner parte certamente favorito: dopo essersi scrollato di dosso le pesantissime scorie dei giorni scorsi con una vittoria in crescendo contro McDonald, ora cerca di migliorare la sua condizione. Alex tuttavia pensa di poter dire la sua, anche se teme terribilmente il rovescio di n.1, colpo che considera il migliore del tour.

“Che posso dire? Non vedo l’ora di giocare questa partita!” commenta Michelsen. “La mia fiducia è al massimo. Sono al best ranking della mia carriera, sto mostrando un livello di tennis molto buono e sto giocando nel torneo del Grande Slam del mio paese, affrontando i migliori del mondo. Non potrei esser più emozionato e felice. È dove voglio essere”.

Potrà giocare nel campo da tennis con gli spalti più grandi del mondo… “L’Arthur Ashe Stadium è fantastico. La prima volta che sono entrato qui e ho guardato le tribune ho pensato che avrei voluto giocarci prima o poi. Mi immagino la partita, pieno di gente, con tanto baccano, deve essere incredibile e non vedo l’ora”

Michelsen, n.49 ATP questa settimana, viene da un momento molto positivo. È a caccia del primo titolo in carriera dopo aver perso due volte la finale a Newport e pochi giorni fa quella di Winston Salem contro Sonego. Ha giocato il secondo turno a Cincinnati, proprio battuto da Sinner. “Sto cercando di dare una nuova dimensione al mio tennis, ancor più completa. Sono consapevole che per ottenere il meglio devo giocare sempre molto aggressivo, ho bisogno di comandare il gioco e prendermi il rischio al momento giusto”.

A US Open Alex ha un nuovo membro nel suo team: Robby Ginepri, ex semifinalista nel torneo nel 2005. L’ex numero 15 al mondo si è unito a Jay Leavitt nello staff tecnico di Michelsen. “È bravo. Sicuramente sa come muoversi, come fare la seconda settimana di uno Slam e per me è una cosa importante”, commenta Michelsen. “Ho ancora il mio allenatore, Jay [Leavitt], con cui ho lavorato negli ultimi tre anni. Ma avere Robby accanto è speciale. È ancora tutto abbastanza nuovo, ma finora è stato tutto molto positivo. Sono onesto: gli ho detto che non sapevo davvero chi fosse. Conosce il nome certo ma non sapevo bene come giocava e ho iniziato a guardare video su YouTube e ho pensato ‘Wow, questo ragazzo è stato forte’. Ora capisco ancor più quel di cui mi parla negli allenamenti”.

Nella partita di Cincinnati ha strappato ben 8 palle break a Jannik, ma alla fine è stato il n.1 a portarla a casa, mettendo in campo la sua maggior solidità ed esperienza al massimo livello. Alex pensa di poter imparare molto affrontando i migliori: “Sapere che nell’ultima nostra partita ho avuto delle chance mi dà fiducia di fronte a questo nuovo scontro. Non ho nulla da perdere e questo potrebbe essere un punto a mio favore. Andrò in campo col sorriso e gareggerò con tutte le mie forze. Sono consapevole che l’avversario è fortissimo. Cosa mi impressiona di lui? Il modo in cui scivola lungo il campo per colpire un rovescio in situazioni in cui chiunque altro farebbe uno slice è impressionante. Direi che il suo rovescio in corsa è una delle cose più incredibili che abbia mai visto nella mia vita, è certamente il miglior rovescio del tour” conclude Michelsen.

Attendiamo con curiosità questa nuova partita tra i due, sperando di vedere un Sinner più sciolto all’avvio rispetto all’esordio nel torneo, dove affrontava non solo l’avversario ma anche il peso della brutta e sfortunata faccenda divenuta pubblica la scorsa settimana.

Marco Mazzoni