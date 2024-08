Us Open: Parlano Matteo Berrettini, Lucia Bronzetti e Lorenzo Musetti. Berrettini “Ho avuto una flebite ad una vena del polpaccio”. Musetti “Non avevo a disposizione il mio miglior tennis, parlando di parte tecnica, ma a livello mentale e fisico ho fatto un grande lavoro”

Lorenzo Musetti: “Mi sono rimboccato le maniche, ho lottato e ho sofferto. E’ stato un match straordinario , un rollercoaster. Lui a metà quinto set stava giocando molto bene e meritava di essere in quella situazione. Ma io ho trovato in qualche modo una strada per uscirne. Sono felicissimo di aver vinto una grande battaglia contro un ottimo giocatore e un grande amico.

Lui al quinto set è salito tantissimo di livello, ero un break sopra ma ha fatto controbreak giocando in modo pazzesco, soprattutto in risposta. Mi ha messo pressione, giocava a braccio libero e commetteva pochi errori gratuiti. Io mi sono arrampicato nella sofferenza; dopo aver annullato quei match point, e dopo quel game del cinque pari, la differenza l’ha fatta la mia voglia di vincere. Quella è stata la chiave della svolta del match.

Il campo mi sembrava più veloce rispetto al primo turno, non riuscivo a far girare la palla e, cosa per me insolita, ho commesso molti doppi falli. Non avevo a disposizione il mio miglior tennis, parlando di parte tecnica, ma a livello mentale e fisico ho fatto un grande lavoro”.

E’ on fire Nakashima ha battuto due ottimi giocatori e non ha ancora perso un set. E’ in un gran periodo di forma ed evidentemente qui le condizioni gli piacciono. L’ho affrontato al Queen’s ed è stata una battaglia. E’ un giocatore solido e aggressivo, ha colpi molto puliti da fondo, un ottimo rovescio e un gran servizio. Non è un giocatore dissimile da Kecmanovic, è un gran colpitore ed è migliorato moltissimo”.

Matteo Berrettini: “Bisogna fargli i complimenti. Oggi ha giocato una partita pazzesca e semplicemente è stato più bravo di me. Vorrei riguardare il match, ma non ricordo due errori gratuiti di fila da parte sua. Mi ha messo tanta pressione, sia quando serviva lui, sia in risposta. Secondo me in queste condizioni è più avanti della classifica che ha, è un giocatore sempre da evitare. Inoltre, quando ho visto che chiudevano il tetto ho capito che sarebbe stata ancora più complessa; le condizioni cambiano moltissimo, con l’umidità la palla si muove meno nell’aria e paradossalmente le condizioni diventano più lente. Io ho lottato con tutto quello che avevo ma quando uno gioca meglio, gioca meglio.

Adesso sto bene, ma è stato un peccato non esser riuscito ad allenarmi e a giocare qualche torneo prima di arrivare qui. Ho avuto una flebite ad una vena del polpaccio… mancava nella lista! Non sapevo neanche cosa fosse, mi si è indurito e pensavo fosse il muscolo. Ora sta migliorando, non mi ha disturbato più di tanto nel torneo ma ha disturbato nella preparazione al torneo. Avrei voluto allenarmi di più e giocare di più ma non è stato possibile. Sono orgoglioso di essere riuscito a giocare e ad andare oltre i dolori e il fastidio. Vista la mia storia c’è sempre la paura di poter peggiorare le cose, invece è stata una prova mentale importante. Ovviamente non ho perso per questo motivo, ma allenarsi poco in vista di uno Slam non è mai la cosa ideale”.

Dipende dalla Coppa Davis i miei prossimi tornei. Le prime convocazioni sono state fatte ma il Capitano ci ha detto di rimanere tutti sull’attenti… quindi siamo tutti in attesa. Io comunque sono iscritto in tutti i tornei in Cina e a Tokyo… ho tanta voglia di giocare. Se dovessi essere convocato per la Davis sarei contentissimo di rappresentare l’Italia, altrimenti andrò subito in Cina”.

Lucia Bronzetti: “Oggi ho visto che quando è entrata la prima di servizio ho portato a casa diversi punti, questa è una strada su cui sicuramente dobbiamo proseguire. Dobbiamo continuare a lavorare.

Per me è l’avversaria più complicata, la peggiore tra quelle di alto livello che ho affrontato . Ce ne sono poche al mondo che giocano così a scoppio, con altre riesco a entrare di più in partita ma con lei non riesci proprio ad entrare nello scambio. Sui primi colpi è fortissima, e non a caso è numero 2 del mondo. Sapevo sarebbe stata dura, poi quando comincia a servire forte sugli angoli e ti comincia a salire la pressione sui tuoi turni di servizio, diventa davvero difficile… affrontarla mi ha fatto venire un po’ di sconforto ma provo a portare a casa le cose positive.

In questa stagione l’avrei dovuto giocare il doppio con la Cocciaretto ma siamo state un po’ sfortunate. Non è facilissimo trovare una compagna fissa, incastrare gli impegni di tutti, anche perché nei tabelloni Slam entri sempre, ma nei 1000 è più difficile se non giochi con costanza. Ma so che il doppio è utilissimo, e deve diventare una priorità. Qui lo giocherò con la Samsonova, ripetiamo l’esperienza di Madrid dove ci siamo trovate molto bene. La conosco da tempo, è fortissima e ci divertiamo insieme. Se lei vuole fare coppia fissa con me se mi vuole fare questo regalo… io ci sto!”.