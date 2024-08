Sabalenka travolge Bronzetti: l’azzurra si arrende in un’ora agli US Open

Una sconfitta netta e senza appello per Lucia Bronzetti agli US Open. L’azzurra vede terminare il proprio cammino nel torneo newyorkese per mano di Aryna Sabalenka, numero 2 del mondo, in un match dominato dalla potenza della bielorussa. Il punteggio finale di 6-3 6-1 in appena un’ora di gioco racconta di una partita a senso unico.

Bronzetti ha cercato di partire con spirito combattivo, ma fin dai primi scambi è apparso chiaro il divario tra le due giocatrici. I primi giochi scorrono relativamente tranquilli, con la Sabalenka che studia l’avversaria. È al sesto game che arriva la svolta: alla prima palla break concessa dal 40-15, Bronzetti cede il servizio con un errore di dritto. Tanto basta alla bielorussa per chiudere il primo set 6-3.

Nel secondo parziale, Sabalenka alza ulteriormente il livello. Parte subito aggressiva, procurandosi tre palle break immediate. Nonostante un tentativo di resistenza dell’azzurra, che risale da 0-40, la potenza della numero 2 del mondo si rivela insormontabile. Da quel momento, è un monologo della bielorussa: “Potenza massima nello spingere ed una pur discreta Lucia viene pian piano affondata dalla mole di vincenti dell’avversaria,” che chiude il set e il match con un perentorio 6-1.

Questa prestazione conferma Sabalenka come la tennista più in forma del circuito e la principale candidata alla vittoria finale degli US Open. Per Bronzetti, nonostante la sconfitta, resta l’esperienza di aver affrontato una delle migliori giocatrici al mondo su uno dei palcoscenici più importanti del tennis.

Slam Us Open L. Bronzetti L. Bronzetti 3 1 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 L. Bronzetti 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Bronzetti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 L. Bronzetti 🇧🇾 A. Sabalenka Ace 2 5 Doppi falli 3 1 Percentuale prime di servizio 56% (27/48) 73% (30/41) Punti vinti con la prima 63% (17/27) 77% (23/30) Punti vinti con la seconda 38% (8/21) 82% (9/11) Punti vinti a rete 50% (2/4) 80% (8/10) Palle break convertite 0% (0/0) 50% (4/8) Punti vinti in risposta 22% (9/41) 48% (23/48) Vincenti 9 24 Errori non forzati 11 17 Punti totali vinti 34 55 Distanza coperta 3695.5 ft 4401.1 ft Distanza coperta per punto 41.5 ft 49.5 ft





Marco Rossi