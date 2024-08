Raducanu: dal trionfo alla depressione, il peso di un successo precoce “A volte, vorrei non aver mai vinto gli US Open”

Tre anni fa, Emma Raducanu stupiva il mondo del tennis con una vittoria storica agli US Open. Oggi, la giovane britannica si trova a fare i conti con una realtà ben diversa, uscendo nuovamente al primo turno del torneo che l’aveva vista trionfare.

“Mi sento depressa. Mi sento… triste,” ha confessato Raducanu in conferenza stampa, asciugandosi le lacrime. “Questo è un torneo dove davvero voglio fare bene. Tornerò ad allenarmi e analizzare dove ho sbagliato e cercare di migliorare per il resto della stagione.”

Il caso Raducanu è emblematico delle difficoltà che possono seguire un successo precoce e inaspettato. Dal suo trionfo a Flushing Meadows nel 2021, la britannica non è più riuscita a vincere una partita in questo torneo, né a raggiungere una finale in alcun altro evento.

La pressione mediatica, le aspettative e gli impegni commerciali hanno preso il sopravvento sulla sua carriera sportiva. “A volte, vorrei non aver mai vinto gli US Open,” aveva confessato l’anno scorso. “Tutto ciò che circonda il circuito non è un posto piacevole o sicuro. Ti senti sempre in guardia, con squali là fuori. La gente dell’industria mi vede come un salvadanaio.”

Queste parole rivelano il profondo disagio di una giovane atleta catapultata improvvisamente sotto i riflettori. A soli 18 anni, Raducanu si è trovata a gestire una fama e delle responsabilità per le quali non era preparata.

Il confronto con altre giovani campionesse che hanno vissuto situazioni simili, come Naomi Osaka, evidenzia quanto sia difficile gestire il successo precoce nel tennis moderno. La sconfitta contro Sofia Kenin, altra ex campionessa Slam in cerca di riscatto, sottolinea ulteriormente questa dinamica.

A 21 anni, Raducanu ha ancora tempo per ritrovare la sua strada nel tennis. Tuttavia, la sua situazione attuale serve da monito su quanto possa essere difficile gestire un grande successo, soprattutto quando arriva in giovane età e circondato da pressioni commerciali che possono allontanare un atleta dal suo vero obiettivo: eccellere in campo.





Francesco Paolo Villarico