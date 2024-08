La conferenza stampa integrale di Jannik Sinner dopo l’accesso al secondo turno degli Us Open (con la sintesi video della partita)

IL MODERATORE: Congratulazioni. Quattro set. Hai iniziato a carburare dopo il primo set. Valuta la tua prestazione.

JANNIK SINNER: Sì, ovviamente è stata una partita difficile. Le prime partite non sono mai facili. Ci è voluto un po’ di tempo per entrare nel ritmo, ma sono molto contento di come ho concluso la partita, il che spero possa darmi fiducia per il prossimo incontro.

Sono felice di essere al secondo turno.

D. Hai appena menzionato il primo set, dicendo che ci è voluto un po’ di tempo per entrare nel ritmo. Era qualcosa di fisico che sentivi, o era solo mentale o lo stadio o il torneo? Cosa pensi abbia causato questo ritardo nell’ingranare?

JANNIK SINNER: Beh, ho sentito che lui stava giocando un ottimo tennis. Non sbagliava nessun colpo. Ho faticato un po’ a capire come giocare. Ci eravamo preparati in un modo che lui ha letto bene il mio gioco. È normale.

I primi turni non sono mai facili, specialmente negli Slam. E sì, penso, ero sotto di un set e un break, quindi, sai, quando l’ho breakkato nel secondo set, mi ha dato un po’ di fiducia.

E dopo ho iniziato ad alzare il mio livello, lui è calato un po’ e penso che sia andata così.

D. L’altro giorno hai parlato del sollievo per la diffusione della notizia su quanto ti è successo, che era stato un peso per te. Com’è stato giocare oggi ora che quella notizia è uscita, e qual è stata la reazione dei tifosi?

JANNIK SINNER: Sì, la reazione dei tifosi, sento che è stata ottima, anche durante le sessioni di allenamento quando la notizia è uscita, c’è stato molto supporto, del quale sono molto contento e felice.

È ancora non facile. Sai, devi affrontarlo giorno per giorno. Quindi, ovviamente sono molto felice di essere qui nella posizione in cui sono, e poi cerco solo di andare avanti giorno per giorno, davvero.

Domani ho un giorno libero. Un giorno di allenamento, e speriamo che sia pronto per iniziare la prossima partita in modo molto positivo. Vedremo se sarò in grado di farlo o meno. Quindi sarà interessante vedere.

D. Hai parlato prima dicendo che non eri sicuro di come l’intera vicenda avrebbe influenzato la tua reputazione. Mi chiedo quali fossero le tue emozioni e aspettative quando sei entrato in campo?

JANNIK SINNER: Sì, ero curioso di vedere come sarebbe stata la reazione dei tifosi, ma è stata molto positiva. Ero molto contento di come è stato il supporto, anche giocando contro un americano, no, è un po’ diverso.

Quindi sono felice di come ho gestito quelle situazioni, non era facile. Quindi penso che ci siano molte cose positive dalla giornata di oggi, e quindi continuiamo a vedere cosa arriverà nel prossimo turno.

D. Ti è stato chiesto dei tifosi. Sono curioso riguardo agli altri giocatori e cosa hai sentito da loro o quali sono state le reazioni nello spogliatoio.

JANNIK SINNER: Sì, ci sono state alcune reazioni. Sai, non posso davvero controllare cosa pensano e di cosa parlano. Sai, è così che è andata tutto e come è stato, ne ho già parlato, no?

Non posso controllare la reazione dei giocatori, e se ho qualcosa da dire a qualcuno, vado lì in privato, perché sono questo tipo di persona. Ma, guarda, nel complesso, non è stato male. Quindi sono felice di questo.

D. Mi chiedo se è stato un motivo puramente fisico a farti ritirare dai Giochi Olimpici, la malattia, o se è stata anche una lotta mentale per te? Non so. Forse non volevi che in quel momento uscisse la notizia.

JANNIK SINNER: No, era, guarda, l’ho già detto all’inizio dell’anno, che per me era uno degli obiettivi principali, se non l’obiettivo principale, i Giochi Olimpici, no? Per me, ho perso i primi, quindi i secondi per me sarebbero stati molto speciali giocando anche a Parigi, che è in Europa, abbastanza vicino a casa.

Se avessi avuto la possibilità di giocare fisicamente, non essendo malato e potendo così competere, sarei stato il più felice credo in quel momento. Perché rappresentare l’Italia per me è sempre un enorme privilegio e onore.

Non doveva essere questa volta, e speriamo la prossima tra quattro anni. C’è ancora molta strada da fare, ma speriamo che sia molto speciale.

D. Hai fatto parte della partita con il finale più lungo di sempre qui agli US Open. Pensi che sia giusto che le partite finiscano così tardi nella notte? Cambieresti qualcosa nel processo per evitare che ciò accada? Come ti senti riguardo a quando si gioca davvero tardi?

JANNIK SINNER: No, sono solo un giocatore. Questa è una questione organizzativa. Non voglio parlare di questo. Ovviamente quando giochi per secondo, nel secondo match della notte, che significa che è l’ultima partita del giorno, potenzialmente potrebbe andare molto per le lunghe.

Ci sono state molte cose, sai, abbiamo giocato molto oltre, sai, quattro, cinque ore. La partita prima di noi è andata ai tre set quel giorno. Quindi può succedere che possa durare molto, ma, ripeto sono solo un giocatore. Sono felice di andare in campo e cercare di giocare un buon tennis.