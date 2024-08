Navratilova fa le carte a US Open: “Sabalenka è la favorita. Una sorpesa? Andreeva”

Aryna Sabalenka è la tennista da battere all’edizione 2024 di US Open, appena scattata sui campi di Flushing Meadows. Questo il pensiero di Martina Navratilova, indimenticabile e leggendaria campionessa ceca poi diventata statunitense, rilasciato al sito ufficiale WTA nella giornata inaugurale del torneo. La bielorussa ha vinto quest’anno gli Australian Open, mentre a New York nel 2023 fu sconfitta in finale da Coco Gauff. Per l’ex campionessa, quest’anno potrebbe essere la volta buona per vedere Aryna trionfare anche negli USA. Sarebbe l’ennesima campionessa diversa nel torneo statunitense: infatti in nove delle ultime dieci edizioni ad alzare il trofeo è stata una tennista diversa, solo Serena Williams nel 2014 è riuscita a confermare il successo dell’anno precedente.

“Sabalenka è la favorita”, sentenzia Martina, “la finale dell’anno scorso potrebbe essere stata la partita peggiore che Sabalenka abbia mai giocato in un grande torneo, e avrà imparato la lezione, sarà estremamente motivata. Ha ancora un po’ di fiducia per essere arrivata in finale nel 2023, e soprattutto aver vinto l’Australian Open e Cincinnati. È in forma, e penso che un fattore chiave sia che non ha giocato le Olimpiadi, è più fresca di tutte. Nessuna cicatrice da Parigi. Swiatek ha speso quell’energia, e così ha fatto Zheng Qinwen. Sabalenka arriva in grande forma e farà vedere di che pasta è fatta, di sicuro”.

Swiatek è probabilmente l’avversaria più pericolosa, nonostante la delusione di non aver vinto l’oro a Parigi giocando sull’amata terra battuta, dove è quasi imbattibile. “Iga credo sia l’unica persona che può davvero batterla. Rybakina, forse sull’erba, ma non sui campi in cemento”, ha aggiunto Navratilova. “Il diritto di Iga sui campi in cemento paga davvero, quindi livella il gioco contro Rybakina. Contro Sabalenka, Iga ha strumenti migliori per affrontarla, per neutralizzarla, rispetto a chiunque altro”.

Una possibile sorpresa? Occhio a Mirra Andreeva: “Ha soli 17 anni, sta facendo cose stupefacenti. Sappiamo che US Open ultimamente ha visto nuove campionesse, quindi… occhio a Mirra” conclude Martina.

