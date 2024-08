La delusione di Rune, sconfitto all’esordio a US Open: “Ho avuto problemi al ginocchio”

Brandon Nakashima era forse uno dei peggiori da incontrare al primo turno di US Open, ma la sconfitta di Holger Rune è stata oltre che inattesa molto, molto pesante. Il danese, testa di serie n.15, è stato del tutto impalpabile in campo, racimolando la miseria di sette game nei tre rapidi set che gli sono costati una delle sconfitte più brucianti in stagione. Si chiude così un 2024 davvero negativo per lui negli Slam, con solo un quarto di finale come piazzamento migliore. US Open è stato il suo primo Slam in carriera, nel 2021, quando portò Djokovic sull’Arthur Ashe vicino al limite per due set. Si intravedeva in Rune un talento enorme, una grande voglia di vincere e agonismo da campione, tanto che nella parte finale del 2022 è letteralmente esploso, vincendo un’edizione da record a Bercy (ha battuto 5 top10!), issandosi poi sino al n.4 in classifica nel 2023. Ma già nella scorsa stagione le cose per lui sono peggiorate. Tra infortuni ricorrenti e continui cambi di guida tecnica, il suo tennis è andato in tilt, depotenziato sul piano fisico e con una confusione tattica totale.

Complice della sconfitta di ieri a Flushing Meadows anche il ginocchio, che l’ha infastidito a tal punto da azzerarlo al servizio e così renderlo quasi inerme sotto il tennis geometrico e di pressione dello statunitense. Sconsolato dopo la brutta sconfitta, Rune ha parlato alla stampa nazionale, non nascondendo la delusione per la prestazione e ancor più per l’ennesimo problema fisico.

“Tu che ne pensi?” Questa la repentina risposta di Holger al cronista danese di Ekstra Bladet, alla domanda se fosse contento del suo rendimento degli Slam. Dopo la risposta un po’ scontrosa, anche per la concitazione del momento mista a delusione, Rune ha analizzato il suo momento, raccontando che il ginocchio che l’aveva già tormentato qualche settimana fa ad Amburgo, con l’inattesa ricaduta a New York. Proprio il momento peggiore, visto che Holger voleva fortemente dare una svolta positiva alla sua annata grigia con un bel US Open.

“Il ginocchio mi ha dato molti problemi con il servizio e quando mi allungavo per colpire di rovescio, mi faceva male quando flettevo la gamba. Sia con il servizio che con il rovescio ho commesso la maggior parte dei miei errori“, commenta Rune, che nel match ha servito solo il 39% di prime di servizio in gioco. “È una percentuale disgraziatamente bassa. Da lì giocare è molto più difficile. Normalmente uso molto il ginocchio destro per darmi la spinta quando servo. Penso sempre di poter vincere, ma questo rende tutto più difficile. Ho dovuto improvvisare: è molto difficile vincere una partita di tennis senza servizio”.

Holger è tennista di grande vigore ed energia, ma estremamente fragile. Ha deciso di non giocare a Parigi 2024 per un problema al polso, ora la ricaduta al ginocchio, e ricordiamo per mesi e mesi ha sofferto di importanti problemi alla schiena. Difficile per un giocatore che ha nella spinta e progressione uno dei suoi punti di forza dare il meglio se non stai mai al 100%. “Questo mi porta a molti pensieri nella mia testa su cosa posso fare meglio, che si parli allenamento fisico o altro, perché ho bisogno di più recupero o di lavorare per non farmi male. Cerco di prendere le mie decisioni, ma seguo anche alcuni consigli che mi dà la mia squadra. Non sono mai solo nelle scelte che prendo, ma la verità è che il mio corpo sta soffrendo più del solito ultimamente e così non va bene. Non direi di aver avuto troppi infortuni in carriera, ma ne sto soffrendo di più negli ultimi mesi. Che sia perché i trattamenti non sono buoni, perché ho poca forza, perché ho fatto troppo tennis o troppo allenamento… dobbiamo considerare questo e da lì prenderemo la decisione giusta” conclude Rune.

Ricordiamo che il danese recentemente ha chiuso la sua collaborazione con Patrick Mouratoglou, seguito unicamente da Kenneth Carlsen. A Cincinnati si era rivisto un buon Rune, ora un nuovo stop e brutta sconfitta condita da altro infortunio. Qualcosa evidentemente nel tennis e corpo di Holger non va.

Marco Mazzoni