Mouratoglou sicuro: ‘Djokovic favorito agli US Open, Alcaraz esausto e Sinner in calo. Nishioka collassa in campo per il caldo e si ritira. Griekspoor solleva dubbi sul caso Sinner: ‘Gestione strana, tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Kyrgios tifa Djokovic

Yoshihito Nishioka è stato protagonista del momento più drammatico e spaventoso della prima giornata degli US Open quando è collassato in pieno campo.

Il tennista giapponese stava affrontando Miomir Kecmanovic e, all’inizio del quinto set, non ha retto al caldo intenso e all’umidità che si fanno sentire a New York, cadendo a terra dopo aver sofferto di crampi e vertigini.

Nishioka è rimasto immobile per diversi minuti, ma dopo essere stato assistito e aver ricevuto varie bevande e sale per ripristinare i suoi livelli, è finalmente riuscito a rialzarsi.

Da sottolineare il comportamento di Kecmanovic, che è rimasto seduto accanto a Nishioka, in un chiaro e bel gesto di sportività per alcuni minuti subito dopo però aver capito di aver vinto la partita. Senza sorprese, il giapponese ha finito per ritirarsi.

Tallon Griekspoor è avanzato al secondo turno degli US Open 2024 dopo aver sconfitto Nagal ed è stato interrogato dai media olandesi sul caso di doping di Jannik Sinner. La sua risposta è stata decisa. “Non credo che Jannik abbia preso nulla, non mi sembra il tipo di persona che lo farebbe. Tuttavia, è molto strano come è stato gestito il caso. Dove c’è fumo, c’è stato fuoco. Sinner genera molti soldi e i principali dirigenti dell’ATP sono italiani. Non può essere che ad altri tennisti sia stato fatto aspettare anni per avere il risultato del processo e a lui sia stato permesso di competere liberamente. Non importa se sei il numero 1 o il 500, dovresti essere trattato allo stesso modo”, ha dichiarato a nos.nl.

Nick Kyrgios continua ad essere protagonista nonostante non stia giocando, e non solo per i suoi spiacevoli messaggi che seminano dubbi su Sinner. L’australiano ha riaffermato su tennis.com la sua ammirazione per Novak Djokovic ed ha esposto un curioso motivo che lo porta a desiderare le vittorie del serbo. “Spero che vinca Novak, desidero sempre che lo faccia da quando mi ha sconfitto nella finale di Wimbledon 2022. I suoi trionfi mi fanno sentire meglio con me stesso”, ha commentato.

Patrick Mouratoglou non si stanca di dare la sua opinione su qualsiasi questione tennistica, esponendo argomenti che considera verità assolute. Lo ha fatto di nuovo in alcune parole riportate da Sportklub, in cui vede Novak Djokovic come il chiaro favorito per il titolo agli US Open 2024, sminuendo le possibilità di successo di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. “Hanno delle possibilità, ma Novak è un gradino sopra. Carlos ha fatto molto male a Cincinnati e lo vedo mentalmente esausto, mentre l’anca continua a dare problemi a Sinner, il cui livello di gioco è calato ultimamente”, ha dichiarato.

Novak Djokovic ha voluto chiarire ai media serbi accreditati agli US Open, che non parteciperà all’ATP 250 di Belgrado 2024. Alcuni giorni fa abbiamo appreso la notizia che la capitale serba ospiterà un evento dal 3 al 9 novembre, date che non si adattano all’idea di calendario del miglior giocatore della storia. Il pubblico locale sognava di vedere il proprio idolo in un torneo diretto da suo fratello Djordje.





Francesco Paolo Villarico