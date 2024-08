US Open 2024: Darderi cede a Baez. Bronzetti avanti (Sun si ritira dopo un set)

Una vittoria e una sconfitta per i colori azzurri nella prima notte di US Open. Sul cemento di Flushing Meadows, Luciano Darderi è sconfitto dall’argentino Sebastian Baez in quattro set, 6-4 7-6 6-0 7-6 lo score a favore dell’albiceleste, che lo qualifica al secondo turno. Baez si conferma avversario tosto per Luciano, che contro Sebastian ha perso il quarto incontro sui cinque disputati. La partita di New York è stata una vera lotta, ricca di momenti di tensione agonistica, 3 ore e mezza di alti e bassi e scambi molto duri nella quale il nativo di Villa Gesell ha avuto anche la chance per portarla al quinto set servendo sul 6-5, ma Baez è riuscito a ottenere un fondamentale contro break e giocare meglio – con più focus – il tiebreak che ha chiuso l’incontro a suo favore. Qualche rimpianto per Darderi, mentre Baez trova al secondo turno Griekspoor.

La lotta è intensa fin dall’avvio. Baez è rapidissimo nella copertura del campo, si porta avanti 2-0 ma subisce la reazione e potenza di Darderi, per il 2 pari. Il parziale si decide nel settimo game: Darderi sbaglia qualche scelta mentre Baez è sempre lucido e pronto a far giocare una palla in più. Si prende il secondo break del set, che lo decide (6-4). Il secondo set è il migliore come qualità complessiva, e nonostante entrambi ottengano chance di break (e Darderi ben 3 set point sul 5-4), l’equilibrio non si rompe. Darderi gioca il suo miglior tennis del match: servizio e soprattutto diritto funzionano alla grande, spesso la bordata a tutta lascia letteralmente fermo l’argentino. Ma anche Baez gioca bene, tanto che entrambi arrivano al tiebreak con molti punti vincenti, e la qualità generale di gioco è interessante, con momenti di spettacolo. Al tiebreak, Luciano sale in cattedra: spinge con grande precisione, gioca in modo lineare e si merita il parziale, per 7 punti a 3.

Dopo il grande sforzo del secondo set, molto duro anche dal punto di vista fisico, Darderi cede di schianto. Il diritto è impreciso e anche a livello di spostamenti non c’è più, tira il fiato e quasi “molla” il set, per il 6-0 a favore di Baez. Nel quarto set sull’1 pari il gioco si interrompe per pochi minuti, per colpa di un breve acquazzone su New York. È una sosta vitale che consente all’italiano di respirare e rompere il ritmo di Baez, che alla ripresa infatti subisce il break che manda avanti Darderi. Il match cambia, e dai vincenti si passa a tanti errori, con la tensione a mille. Luciano si porta 4-2, ma si gioca punto su punto e gli errori di Darderi sono troppi. Infatti l’italiano nato in Argentina restituisce il break nell’ottavo game, con incertezze ed errori col diritto, sotto la maggior velocità in campo di un Baez sempre positivo e mai domo. La partita avanza a strappi e il finale è al cardiopalma. Darderi ottiene il break sul 5 pari sfruttando un pessimo turno di battuta dell’argentino, serve per allungare la partita al quinto ma Baez reagisce, mette pressione e Darderi sbaglia. Altro break, si va al tiebreak, dove entrambi commettono vari errori (anche tentativi incerti di palle corte) complice una tensione palpabile. Alla fine la maggior concretezza di Baez ha la meglio e gli consente di chiudere la partita.

S. Baez vs L. Darderi



Slam Us Open S. Baez [21] S. Baez [21] 6 6 6 7 L. Darderi L. Darderi 4 7 0 6 Vincitore: S. Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 S. Baez 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 5-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-15 ace 15-30 15-40 3-4 → 4-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-0 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 5-0 → 6-0 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 L. Darderi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 S. Baez 5-6 → 6-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 4-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 S. Baez 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Darderi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 4-3 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

Statistiche 🇦🇷 S. Baez 🇮🇹 L. Darderi Ace 6 10 Doppi falli 3 9 Percentuale prime di servizio 70% (104/149) 50% (69/138) Punti vinti con la prima 63% (66/104) 64% (44/69) Punti vinti con la seconda 58% (26/45) 51% (35/69) Punti vinti a rete 64% (16/25) 55% (18/33) Palle break convertite 41% (7/17) 20% (3/15) Punti vinti in risposta 43% (59/138) 38% (57/149) Vincenti 35 39 Errori non forzati 44 61 Punti totali vinti 151 136 Distanza coperta 4592.1 ft 4223.9 ft Distanza coperta per punto 16.0 ft 14.7 ft

Avanza Lucia Bronzetti, che approfitta del ritiro della neozelandese Lulu Sun al termine del primo set, vinto dall’azzurra per 6-3. Sun, recuse dalla finale del WTA 500 di Monterrey (dove è stata sconfitta da Linda Noskova), ha subito iniziato l’incontro in modo incerto, tanto da ricorrere alle cure del fisioterapista per un fastidio alla schiena. Non è mai apparsa al meglio del suo potenziale.

Bronzetti ha salvato una palla break in apertura, poi il set è proseguito sui turni di servizio fino al 4-3 per l’azzurra. Lucia ha strappato l’unico break a Sun ai vantaggi (anche complice un doppio fallo di Lulu), quindi servendo per chiudere sul 5-3 ha lottato per portare a casa il game, e il set, salvando ben 3 palle break dal 15-40. Vinto il parziale, Sun ha gettato la spugna dando il via libera all’italiana.

Bronzetti è attesa da un secondo turno affascinante ma difficilissimo contro la n.2 del seeding Aryna Sabalenka.

L. Sun vs L. Bronzetti



Slam Us Open L. Sun • L. Sun 0 3 0 L. Bronzetti L. Bronzetti 0 6 0 Vincitore: L. Bronzetti per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Sun 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 L. Sun 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Sun 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1