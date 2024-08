Us Open: Musetti batte Opelka in quattro set. L’azzurro approda al secondo turno

In una prova di forza mentale e resistenza fisica, Lorenzo Musetti ha superato brillantemente il primo turno degli US Open 2024, sconfiggendo il tennista di casa Reilly Opelka con il punteggio di 7-6(3), 1-6, 6-1, 7-5 in quasi tre ore di gioco.

Il talento italiano, testa di serie numero 18 del torneo, ha dimostrato grande maturità contro un Opelka appena tornato nel circuito dopo un lungo periodo di inattività dovuto a problemi fisici. La partita è stata un’altalena di emozioni, con Musetti che ha saputo gestire i momenti cruciali con straordinaria lucidità.

Il primo set, caratterizzato da un equilibrio serrato, si è concluso al tie-break a favore dell’azzurro, che ha saputo capitalizzare due mini-break iniziali. Tuttavia, il secondo set ha visto un improvviso calo di Musetti, che ha subito un pesante 6-1, mostrando difficoltà al servizio con solo il 35% di prime in campo.

La svolta è arrivata nel terzo set, dove Musetti ha dato prova di grande carattere. Con una prestazione impeccabile al servizio (74% di prime in campo e 100% di rendimento), l’italiano ha restituito il 6-1 all’americano, ribaltando completamente l’inerzia del match.

Il quarto set è stato il più avvincente, con Opelka che si è portato in vantaggio 5-3 40 a 0 e tre palle set consecutive. Qui Musetti ha dato il meglio di sé, recuperando lo svantaggio (break nel nono game con doppio fallo letale dell’americano sulla palla break dopo aver mancato in tuttp cinque palle set) e chiudendo l’incontro con un impressionante parziale di quattro game consecutivi.

Nonostante la vittoria, Musetti sa di dover lavorare ancora su alcuni aspetti del suo gioco, in particolare sulla seconda di servizio, che in alcuni momenti cruciali è stata messa sotto pressione da Opelka.

Con questa vittoria, Musetti si guadagna l’accesso al secondo turno, dove affronterà il vincitore della sfida tra Nishioka e Kecmanovic.

Statistiche 🇺🇸 R. Opelka 🇮🇹 L. Musetti Ace 23 7 Doppi falli 10 6 Percentuale prime di servizio 60% (81/135) 50% (57/114) Punti vinti con la prima 73% (59/81) 75% (43/57) Punti vinti con la seconda 39% (21/54) 63% (36/57) Punti vinti a rete 43% (22/51) 83% (5/6) Palle break convertite 50% (3/6) 36% (4/11) Punti vinti in risposta 31% (35/114) 41% (55/135) Vincenti 55 27 Errori non forzati 45 13 Punti totali vinti 115 134 Distanza coperta 1948.0 ft 1921.2 ft Distanza coperta per punto 7.8 ft 7.7 ft





Francesco Paolo Villarico