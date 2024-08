Dagli Us Open: Parlano Berrettini “alla fine del torneo racconterò delle cose che mi sono successe alla vigilia del torneo” e Nardi che annuncia il nuovo coach

Matteo Berrettini: “In questo posto ho sempre avuto bei ricordi fino all’anno scorso…C’é tanto lavoro per arrivare fino a qui, ho ricevuto tanto affetto, fa piacere so che potevo giocare meglio, la preparazione al torneo non è stata ottimale ma ci ho messo testa e cuore

Ero sopra di un break nel primo set e mi sono incartato da solo però succede. All’inizio del tie break mi sono detto di fare le cose che mi riescono meglio: spingere e fare male e provare fare la differenza, ho sentito che il mio livello stava salendo e questa è una cosa importante in un torneo al meglio dei cinque set”.

“Non credo che abbia vinto tantissime partite quest’anno ma è un signor giocatore Fritz, questo per lui è un torneo speciale come Roma lo è per noi, ha giocato i quarti, è un osso duro e non ci ho mai vinto. Ma ho un giorno per recuperare.

Sì, poi alla fine del torneo racconterò delle cose che mi sono successe alla vigilia del torneo, ma anche lì sono stato bravo e non mi sono fatto trascinare dalle emozioni. Questa partita è stata vinta con il giusto atteggiamento e con la testa”.

Luca Nardi: “Ho avuto grandi chances ma non ho vinto neanche un set, quindi oggi di positivo c’è ben poco. L’unica cosa buona è che il gomito non mi ha dato fastidio. Lui è un tennista ostico ed esperto, gioca un tennis solido che mi ha dato fastidio. Facevo fatica a sfondare il suo gioco e non sono riuscito a trovare soluzioni. Non sono ancora al 100% ma ci tenevo ad essere qui. Sono riuscito a giocare senza troppo dolore e da quel punto di vista sono soddisfatto. Non sono preoccupato in ottica futura, ancora un po’ di pazienza e si risolverà del tutto”.

Da gennaio ad aprile-maggio sono stati dei mesi molto positivi, poi ho iniziato ad avvertire i primi problemi e la stagione è andata peggiorando. Il mio tallone d’Achille sono sempre stati gli alti e bassi, purtroppo questo è un periodo di bassi. Ora tornerò a casa per una settimana, poi farò tutta la trasferta asiatica, tre o quattro tornei in Cina”.

Mi alleno con Federico Ricci da qualche settimana, mi ha preso in corsa e ancora non ha potuto mettere la sua impronta. Ho grande fiducia in questo progetto, ci siamo scelti. Avevo bisogno di una persona con esperienza e lui ne ha, ha allenato giocatori forti e ha già fatto questo percorso con tanti giovani”.