Djokovic a US Open senza aver giocato alcun match tra Canada e Cincinnati. È capitato solo un’altra volta (2021)

Novak Djokovic stanotte inizia la difesa del suo titolo a US Open affrontando Radu Albot. Un match nel quale è ampiamente favorito, ma arriva a New York senza aver giocato un solo match in preparazione sul cemento in Nord America. “Nole” infatti è fermo dalla straordinaria vittoria dell’Oro Olimpico a Parigi, dove ha messo in campo ogni stilla di energia fisica e mentale per sbagliare tutta la concorrenza, incluso un fantastico Musetti in semifinale e un tosto Alcaraz in finale. Si è preso qualche settimana per staccare la spina e ricaricarsi, anche se i primi allenamenti a Flushing Meadows non lasciano del tutto tranquillo il serbo, alle prese con qualche acciacco e l’interruzione del lavoro in campo. Generalmente Novak quando fiuta “aria di Slam” è formidabile nel caricarsi e cambiare passo, trovando il suo miglior tennis strada facendo e restando uno dei favoriti, se non l’uomo da battere.

È singolare che sia arrivato a US Open senza aver disputato nessun match ufficiale nei due grandi eventi dell’estate nord americana, l’Open del Canada e lo storico M1000 di Cincinnati. In carriera gli è capitato solo un’altra volta: anno 2021. L’anno delle Olimpiadi “in ritardo” di Tokyo, per colpa del Covid. Un’estate che Djokovic non dimenticherà mai. Il serbo decise di giocare in Giappone inseguendo il sogno della medaglia d’oro, ma non andò bene, sconfitto da un irriducibile Zverev in semifinale. Ci furono anche severi contrasti all’interno del suo team, visto che molti sconsigliarono Novak di giocare per preservarsi per US Open, dove era in corsa per completare un leggendario Grande Slam stagionale. Ci arrivò terribilmente vicino, sconfitto in finale da Daniil Medvedev. Quel torneo “maledetto” resta sicuramente la più grande delusione in carriera per il serbo. Ripercorriamo l’edizione di US Open 2021 di Nole.

Il n.1 del mondo, forte dei titoli a Melbourne, Parigi e Wimbledon, iniziò la sua caccia al quarto Slam stagionale a US Open 2021 con una partita tutt’altro che facile. Al di là della rete un giovane di belle speranze, il danese Holger Rune, che, passato dalle qualificazioni, fece vedere nei primi due set che razza di agonista fosse, mettendo spesso alle corde la resistenza del più vincente dell’era moderna. Vinse in quattro set Djokovic, ma non fu una passeggiata o l’ingresso nel torneo che speri. Al secondo turno il match più facile del suo torneo, tre set per battere Tallon Griekspoor, resterà la sua unica partita liscia a New York. Al terzo turno un match non terribile ma più impegnativo contro Kei Nishikori, a cui ha lasciato un set; poi negli ottavi ecco un altro giovane di talento, Jenson Brooksby, che con quel tennis fatto di poco ritmo e tante variazioni costrinse Novak a lavorare tanto di gambe. Vinse Novak, ma lasciò ancora un set per strada.

Nei quarti ecco di nuovo… Matteo Berrettini. I due quell’anno si erano sfidati già a Roland Garros, e soprattutto nella finale di Wimbledon. Una vera maledizione per il nostro Matteo-nazionale, visto che in quel suo eccezionale anno alla fine negli Slam ha perso…. solo da “lui”. Partì di slancio il romano, vinse un bel primo set 7-5, poi Djokovic alzò il livello in risposta, impose i suoi ritmi e chiuse la partita in quattro set. In semifinale Djokovic vendicò la sconfitta olimpica superando Zverev in una battaglia di cinque set, vittoria che gli aprì le porte per la storia. Mancava una partita a completare il Grande Slam, impresa che manca nel singolare maschile dal 1969 (Rod Laver).

A sfidarlo Daniil Medvedev, tennista unico in tutti i sensi, uno che ti fa giocare malissimo e può farti il punto da ogni posizione del campo. La finale fu carica di attesa, e nelle gambe di Nole c’era troppa fatica. Si pensava che la grandezza del serbo fosse superiore a qualsiasi ostacolo, ma invece quella partita attesissima quasi non si gioca. Il russo fu bravissimo a pensare solo a servire come un treno, giocare palle di vario tipo e non regalare niente. Djokovic? Non pervenuto. Un mix perverso di fatica e tensione lo bloccarono, per la prima – e unica – volta in carriera fu una zombie in campo, non trovò il modo di rispondere, di attivarsi, una contro mossa al tennis perfetto dell’avversario. Meddy crollò a terra dopo il match point, vinse in tre set il suo primo (e finora unico) Slam in carriera. Il sogno di Djokovic, in lacrime negli ultimi game dell’incontro, restò tale.

US Open 2024 sarà la seconda volta per Novak senza aver disputato un solo match in preparazione in America. Le cose sono tuttavia assolutamente diverse rispetto a tre anni fa. Stavolta potrà giocare super-sereno, con l’Oro Olimpico nella sua bacheca e zero pressione. Se starà bene fisicamente, chissà che non sia lui il vero favorito del torneo. Sinner ha il fardello della sfortunata vicenda doping sulle spalle (e soprattutto dubbi sulla tenuta dell’anca), Alcaraz ha mostrato molta tensione a Cincinnati. Mancano poche ore all’avvio del torneo, non resta che aspettare l’avvio degli incontri. Si torna a parlare solo di tennis. Finalmente.

Buon US Open a tutti.

Marco Mazzoni