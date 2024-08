Challenger Manacor: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Manacor – Tabellone Pricipale – hard

(1) Dzumhur, Damir vs Qualifier

(WC) Honda, Naoya vs Shelbayh, Abdullah

(Alt) Bertrand, Robin vs Qualifier

Collignon, Raphael vs (6) Meligeni Alves, Felipe

(3) Mayot, Harold vs Dougaz, Aziz

Qualifier vs Blockx, Alexander

Huesler, Marc-Andrea vs (WC) Cilic, Marin

(WC) Landaluce, Martin vs (5) Ajdukovic, Duje

(8) Holmgren, August vs Broom, Charles

Gigante, Matteo vs Rodionov, Jurij

Couacaud, Enzo vs Molleker, Rudolf

Broady, Liam vs (4) Herbert, Pierre-Hugues

(7) Trungelliti, Marco vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Janvier, Maxime vs Kym, Jerome

(Alt) Vesely, Jiri vs (2) Hanfmann, Yannick

Challenger Manacor – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Khumoyun Sultanov vs (Alt) Fabrizio Andaloro

Sascha Gueymard Wayenburg vs (7) Ramkumar Ramanathan

(2) Jules Marie vs David Pichler

Kyle Edmund vs (11) Alexis Gautier

(3) Ricardas Berankis vs Adria Soriano Barrera

(WC) Ivan Ivanov vs (10) Edas Butvilas

(4) Hazem Naw vs (Alt) Arthur Reymond

(WC) Nathan Trouve vs (8) Alberto Barroso Campos

(5) Adolfo Daniel Vallejo vs (WC) Inaki Montes-De La Torre

(WC) Matteo Morazzi vs (12) Dan Added

(6) Michael Geerts vs Laurent Lokoli

Marek Gengel vs (9) Lucas Poullain

Pista 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Ivan Ivanov vs [10] Edas Butvilas

2. Kyle Edmund vs [11] Alexis Gautier

3. [WC] Nathan Trouve vs [8] Alberto Barroso Campos

Pista 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Michael Geerts vs Laurent Lokoli

2. [WC] Matteo Morazzi vs [12] Dan Added

3. [5] Adolfo Daniel Vallejo vs [WC] Inaki Montes-De La Torre (non prima ore: 13:30)

Pista 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marek Gengel vs [9] Lucas Poullain

2. [2] Jules Marie vs David Pichler

3. [4] Hazem Naw vs [Alt] Arthur Reymond

Pista 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Ricardas Berankis vs Adria Soriano Barrera

2. Sascha Gueymard Wayenburg vs [7] Ramkumar Ramanathan

3. [1] Khumoyun Sultanov vs [Alt] Fabrizio Andaloro