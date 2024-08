Sorprese e nuove stelle brillano nei Tornei WTA di Monterrey e Cleveland (Video sintesi delle Finali)

Il circuito WTA ha regalato una settimana di tennis emozionante e ricca di colpi di scena, con due tornei che hanno visto l’ascesa di giovani talenti e sorprendenti outsider.

Al WTA 500 di Monterrey, la giovane stella ceca Linda Noskova ha confermato il suo potenziale, conquistando il titolo con una vittoria in finale su Lulu Sun per 7-6(6), 6-4. La Noskova, con questa prestazione, dimostra di avere ancora ampi margini di miglioramento e le qualità necessarie per ambire ai vertici del tennis mondiale.

Ancora più sorprendente è stato l’esito del WTA 250 di Cleveland, dove si è scritta una vera e propria favola tennistica. McCartney Kessler, numero 98 del mondo, ha compiuto un’impresa straordinaria passando da una sola vittoria a livello WTA alla conquista del suo primo titolo. In una finale al cardiopalma, la statunitense ha superato la ben più quotata Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 1-6, 6-1, 7-5, coronando una settimana magica con un break decisivo nell’ultimo game.





Marco Rossi