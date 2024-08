Tiafoe carico per lo US Open: “Sono un giocatore diverso quando ho fiducia”. Su Sinner “Gli organi di governo hanno preso una decisione e l’hanno applicata. Era autorizzato a giocare”

Alla vigilia dello US Open, Frances Tiafoe, uno dei beniamini del pubblico di casa, si è presentato in conferenza stampa con la fiducia alle stelle dopo la sua recente prestazione a Cincinnati, dove ha raggiunto la finale perdendo contro il numero uno del mondo Jannik Sinner.

Il tennista statunitense, visibilmente entusiasta, ha toccato diversi temi interessanti, a partire dal ritorno in auge del tennis americano: “Gli americani stanno giocando bene da molto tempo. È bello essere di nuovo lì con loro. Ovviamente, voglio tornare più vicino a dove voglio essere, nella top 10 e oltre. La settimana scorsa è stata un buon passo in quella direzione.”

Interrogato sul recente caso di doping che ha coinvolto Sinner, Tiafoe ha mantenuto un approccio diplomatico: “È un giocatore incredibile. Gli organi di governo hanno preso una decisione e l’hanno applicata. Era autorizzato a giocare, questo è più o meno tutto quello che ho da dire sull’argomento. Gli auguro il meglio per lo US Open, io mi concentro solo su ciò che posso fare.”

Tiafoe si è detto favorevole all’introduzione della tecnologia di revisione video nel torneo: “Sono molto contento di averla. Credo sia qualcosa di importante, ci sono molte cose in gioco. Alcune cose accadute la settimana scorsa non possono succedere ai massimi livelli. La tecnologia oggi è molto buona e credo che dovrebbe essere utilizzata.”

Il tennista americano ha poi riflettuto su come la fiducia influenzi il suo gioco: “C’è una grande differenza. Una cosa che si può notare è che mi diverto di più quando ho fiducia. Il livello di timore che impongo ai miei avversari è evidente. Sono più aggressivo e molto più sicuro di me stesso. Coinvolgo anche il pubblico e gioco con molta più passione ed energia. Sono due Frances diversi quando sono in quel ‘mood’.”

Tiafoe ha espresso ammirazione per il recente oro olimpico di Novak Djokovic: “So quanto lo desiderasse e ha fatto uno sforzo incredibile. Tanto di cappello a lui. In termini di statistiche, credo che sia il più grande giocatore di tutti i tempi da un po’ e ora lo ha consolidato. È pazzesco, ha 37 anni e continua a vincere ogni torneo.”

Infine, riguardo ai favoriti per lo US Open, Tiafoe ha sottolineato l’imprevedibilità del torneo: “Tutto cambierà dopo un paio di partite, non si può davvero anticipare. Sembra che sia così, ma credo che quest’anno ci sia l’opportunità per molti giocatori. Anche se non si possono mai escludere questi ragazzi, sono al top per una ragione. Vedremo cosa succederà, ma personalmente mi piace dove sono e questa è la mia opportunità per farcela.”





