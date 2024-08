Us Open: il programma completo di Lunedì 26 Agosto 2024. Esordio per 6 azzurri

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

B. Shelton 🇺🇸 vs D. Thiem 🇦🇹

V. Gracheva 🇫🇷 vs C. Gauff 🇺🇸

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Burel 🇫🇷 vs S. Stephens 🇺🇸

R. Albot 🇲🇩 vs N. Djokovic 🇷🇸

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

Q. Zheng 🇨🇳 vs A. Anisimova 🇺🇸

C. Ugo Carabelli 🇦🇷 vs T. Fritz 🇺🇸

M. Keys 🇺🇸 vs K. Siniakova 🇨🇿

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

A. Kovacevic 🇺🇸 vs F. Tiafoe 🇺🇸

P. Hon 🇦🇺 vs A. Sabalenka 🇧🇾

Grandstand – Ore: 17:00

E. Ruusuvuori 🇫🇮 vs A. Zverev 🇩🇪

V. Golubic 🇨🇭 vs P. Badosa 🇪🇸

G. Monfils 🇫🇷 vs D. Schwartzman 🇦🇷

V. Azarenka 🇧🇾 vs Y. Starodubtseva 🇺🇦

Stadium 17 – Ore: 17:00

Y. Wang 🇨🇳 vs M. Sakkari 🇬🇷

C. Ruud 🇳🇴 vs Y. Bu 🇨🇳

M. Trevisan 🇮🇹 vs T. Townsend 🇺🇸

H. Rune 🇩🇰 vs B. Nakashima 🇺🇸

Court 5 – Ore: 17:00

E. Svitolina 🇺🇦 vs M. Carle 🇦🇷

A. Rublev 🇷🇺 vs T. Seyboth Wild 🇧🇷

K. Jacquet 🇫🇷 vs G. Dimitrov 🇧🇬

B. Krejcikova 🇨🇿 vs M. Bassols Ribera 🇪🇸

Court 10 – Ore: 17:00

U. Humbert 🇫🇷 vs T. Monteiro 🇧🇷

O. Dodin 🇫🇷 vs A. Kalinina 🇺🇦

G. Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs T. Etcheverry 🇦🇷

A. Bogdan 🇷🇴 vs A. Rus 🇳🇱

Court 11 – Ore: 17:00

J. Shang 🇨🇳 vs A. Bublik 🇰🇿

P. Stearns 🇺🇸 vs L. Tsurenko 🇺🇦

C. Eubanks 🇺🇸 vs A. Rinderknech 🇫🇷

L. Sun 🇳🇿 vs L. Bronzetti 🇮🇹

Court 12 – Ore: 17:00

D. Vekic 🇭🇷 vs K. Birrell 🇦🇺

A. Popyrin 🇦🇺 vs S. Kwon 🇰🇷

F. Cerundolo 🇦🇷 vs S. Ofner 🇦🇹

M. Kessler 🇺🇸 vs M. Kostyuk 🇺🇦

Court 13 – Ore: 17:00

H. Grenier 🇫🇷 vs M. Krueger 🇺🇸

T. Korpatsch 🇩🇪 vs M. Uchijima 🇯🇵

A. Tomljanovic 🇦🇺 vs A. Li 🇺🇸

L. Djere 🇷🇸 vs J. Struff 🇩🇪

Court 4 – Ore: 17:00

D. Stricker 🇨🇭 vs F. Comesana 🇦🇷

T. Maria 🇩🇪 vs S. Sierra 🇦🇷

V. Kudermetova 🇷🇺 vs E. Mertens 🇧🇪

S. Baez 🇦🇷 vs L. Darderi 🇮🇹

Court 6 – Ore: 17:00

J. Niemeier 🇩🇪 vs D. Yastremska 🇺🇦

M. Fucsovics 🇭🇺 vs J. Lehecka 🇨🇿

R. Hijikata 🇦🇺 vs A. Davidovich Fokina 🇪🇸

E. Alexandrova 🇷🇺 vs V. Tomova 🇧🇬

Court 7 – Ore: 17:00

J. Cristian 🇷🇴 vs D. Kasatkina 🇷🇺

A. Ramos-Vinolas 🇪🇸 vs M. Berrettini 🇮🇹

R. Opelka 🇺🇸 vs L. Musetti 🇮🇹

E. Navarro 🇺🇸 vs A. Blinkova 🇷🇺

Court 8 – Ore: 17:00

E. Andreeva 🇷🇺 vs Y. Yuan 🇨🇳

G. Minnen 🇧🇪 vs M. Frech 🇵🇱

Y. Nishioka 🇯🇵 vs M. Kecmanovic 🇷🇸

A. Cazaux 🇫🇷 vs P. Carreno Busta 🇪🇸

Court 9 – Ore: 17:00

J. Choinski 🇬🇧 vs R. Carballes Baena 🇪🇸

A. Muller 🇫🇷 vs A. Walton 🇦🇺

C. Paquet 🇫🇷 vs H. Dart 🇬🇧

Court 14 – Ore: 17:00

L. Nardi 🇮🇹 vs R. Bautista Agut 🇪🇸

M. Joint 🇦🇺 vs L. Siegemund 🇩🇪

A. Shevchenko 🇷🇺 vs D. Koepfer 🇩🇪

J. Grabher 🇦🇹 vs E. Ruse 🇷🇴

Court 15 – Ore: 17:00

D. Parry 🇫🇷 vs X. Wang 🇨🇳

P. Martinez 🇪🇸 vs M. Kasnikowski 🇵🇱

M. Linette 🇵🇱 vs I. Jovic 🇺🇸

S. Nagal 🇮🇳 vs T. Griekspoor 🇳🇱