Sonego vola in finale a Winston-Salem: Goffin battuto in due set

Lorenzo Sonego continua la sua marcia trionfale all’ATP 250 di Winston-Salem 2024, conquistando la finale con una prestazione dominante contro David Goffin. L’azzurro si è imposto con un netto 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco, dimostrando una forma eccellente in vista degli imminenti US Open.

Fin dall’inizio del match, Sonego ha imposto il suo ritmo aggressivo, mettendo immediatamente sotto pressione il servizio di Goffin. Un break precoce nel primo set ha dato il tono alla partita, con l’italiano che ha mantenuto il vantaggio senza mai concedere opportunità al suo avversario. Un gran diagonale sul 5-3 ha sigillato il primo parziale a favore di Sonego per 6 a 3.

Il secondo set ha visto un copione simile, con Sonego che ha immediatamente strappato il servizio a Goffin. Il belga, apparso sottotono per tutta la partita, non è riuscito a trovare contromisure efficaci al gioco dell’azzurro. Un secondo break nel quinto game ha definitivamente spento le speranze di Goffin, permettendo a Sonego di chiudere agevolmente l’incontro.

La prestazione di Sonego è stata caratterizzata da un servizio solido e da una risposta aggressiva che ha costantemente messo in difficoltà Goffin. L’italiano ha mostrato grande varietà nel suo gioco, alternando potenti colpi da fondo a delicate parabole all’incrocio delle righe.

Questa vittoria proietta Sonego alla sua prima finale della stagione, dove affronterà il vincitore del match tra Carreno Busta e Michelsen. Indipendentemente dall’avversario, l’italiano si presenterà come favorito, visto il livello di gioco espresso in questa semifinale.

Il successo a Winston-Salem potrebbe rappresentare un importante trampolino di lancio per Sonego in vista degli US Open. La fiducia accumulata in questo torneo, unita alla forma fisica ottimale dimostrata, fanno dell’azzurro un outsider temibile per il ultimo Slam della stagione.

ATP Winston-Salem David Goffin David Goffin 3 2 Lorenzo Sonego [10] Lorenzo Sonego [10] 6 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche 🇧🇪 Goffin 🇮🇹 Sonego Punteggio servizio 222 307 Ace 0 2 Doppi falli 3 0 Percentuale prime di servizio 44% (22/50) 63% (32/51) Punti vinti con la prima 77% (17/22) 75% (24/32) Punti vinti con la seconda 39% (11/28) 68% (13/19) Palle break salvate 50% (3/6) 0% (0/0) Giochi di servizio giocati 8 9 Punteggio risposta 57 171 Punti vinti in risposta sulla prima 25% (8/32) 23% (5/22) Punti vinti in risposta sulla seconda 32% (6/19) 61% (17/28) Palle break convertite 0% (0/0) 50% (3/6) Giochi di risposta giocati 9 8 Punti vinti a rete 63% (10/16) 85% (17/20) Vincenti 10 18 Errori non forzati 12 11 Punti vinti al servizio 56% (28/50) 73% (37/51) Punti vinti in risposta 27% (14/51) 44% (22/50) Punti totali vinti 42% (42/101) 58% (59/101) Velocità massima servizio 200 km/h 216 km/h Velocità media prima di servizio 176 km/h 200 km/h Velocità media seconda di servizio 142 km/h 158 km/h





Marco Rossi