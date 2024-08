La conferenza stampa di Jannk Sinner agli Us Open

IL MODERATORE: Jannik, impressionante vittoria a Cincinnati. Quali sono i tuoi pensieri mentre ti prepari per questo US Open?

JANNIK SINNER: Sì, ovviamente è stata una grande iniezione di fiducia. È stato un torneo molto difficile. Naturalmente sono molto contento del risultato. È stato un momento straordinario da condividere con il pubblico. Spero che sia un buon boost di fiducia per qui, che è l’ultimo Grande Slam dell’anno. Vedremo cosa succederà.

IL MODERATORE: Domande.

D: Jannik, mi chiedevo, date le notizie uscite questa settimana, come gestirai tutto questo? Hai un torneo da giocare e ovviamente ci sono molte notizie fuori dal campo.

JANNIK SINNER: Sì, certo, non è l’ideale prima di un Grande Slam. Ma, sai, nella mia mente so di non aver fatto nulla di sbagliato. Ho dovuto giocare già per mesi con questo pensiero, ma, sai, ricordando sempre a me stesso che non ho fatto davvero nulla di male. Ho sempre rispettato queste regole e le rispetterò sempre, le regole antidoping.

E’ un sollievo per me avere questo risultato. E, sì, è bello essere di nuovo qui. È una città incredibile, un posto fantastico per giocare a tennis. Cercherò solo di godermi il più possibile e sperando di fare un buon torneo.

IL MODERATORE: Non accetteremo altre domande su questo argomento. Se avete una domanda su un altro tema…

D: Non puoi —

IL MODERATORE: Puoi fare la domanda, ma lui ha già rilasciato la sua dichiarazione.

D: Jannik, questa notizia sta uscendo mentre l’US Open si sta aprendo davanti a te. Non avresti preferito che questa notizia fosse uscita prima e non ti fosse piombata addosso proprio ora? Ti penti di aver aspettato così tanto perché tutta questa storia venisse fuori?

JANNIK SINNER: Guarda, è stato un processo molto lungo, no? Ho dovuto affrontare questa situazione già da mesi. Penso che tutti sappiano da quanto tempo ne sto parlando.

Ovviamente ho dovuto prendere ora alcune decisioni in base all’esito. Ci sono alcune date che devi rispettare durante tutto questo processo, quindi non puoi davvero scegliere quando esce o quando non esce una notizia.

Nella mia mente, come ho detto prima, sai, sono solo felice che finalmente sia uscito, perché è una sorta di sollievo anche per me e la mia squadra, che è ancora qui. Ovviamente per questo motivo, la preparazione per questo torneo non è stata perfetta a causa, sai, di certe circostanze.

Ma, sai, ormai è uscito. È qualcosa che stavo aspettando, sai, aspettando il risultato. Sì, quindi ora è fuori, e questo è quanto.

D: Jannik, hai appena accennato di aver preso alcune decisioni. Potresti dirci quali sono? Umberto e Giacomo non lavorano più con te?

JANNIK SINNER: Sì, prima di tutto, voglio iniziare dicendo che sono stati una parte fondamentale della mia carriera. Abbiamo lavorato insieme per due anni. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, ottenendo molti successi e avendo una grande squadra alle mie spalle.

Ora, a causa di questi errori, non mi sento così sicuro di continuare con loro. L’unica cosa di cui ho bisogno in questo momento è solo di aria nuova. Sai, ho faticato molto negli ultimi mesi. Ora stavo aspettando il risultato, e adesso ho solo bisogno di aria nuova.

D: È difficile mantenere un segreto nel tennis. Eri preoccupato che questa notizia potesse uscire prima che tu fossi pronto a renderla pubblica?

JANNIK SINNER: Sì, guarda, l’esito del risultato è stato lunedì. È stato un lungo processo. È iniziato ovviamente con questo errore che hanno commesso. Ma, sai, ero sempre preoccupato che potesse uscire in qualsiasi momento. All’inizio la visione era diversa, ma poi dopo, sai, è diventato un po’ più complicato. Io e la mia squadra e gli avvocati siamo passati attraverso tutto questo, io sono solo un semplice giocatore di tennis, no? Questo è quello che amo fare.

Ma, sai, questa è anche parte delle regole dell’antidoping e della WADA e dell’ITIA, quindi ero felice di collaborare ovviamente e ottenere il miglior risultato possibile, sapendo la mia innocenza in tutto questo caso.

Quindi come ho detto, sai, finalmente è uscito, quindi è quello che è, sì.

D: Ci sono altri giocatori che hanno attraversato queste esperienze in cui hanno commesso un errore e hanno ricevuto una grande penalità, perché queste sono semplicemente le regole. Anche se sapevi di non aver fatto nulla di sbagliato, quanto eri preoccupato che, proprio a causa del processo complicato e delle regole complesse, potessi ricevere una penalità maggiore solo per aver commesso un errore? Perché è successo.

JANNIK SINNER: Sì, la cosa è molto semplice in un certo senso, quindi quando ci hanno informato che ero risultato positivo al test, la prima cosa che abbiamo cercato di capire è stata quale sostanza fosse. Perché Umberto è la persona che conosce davvero, davvero bene tutto questo processo, e poi qualunque cosa ci sia nella nutrizione, e ha un livello molto alto di conoscenza in farmacia e tutto il resto.

Quindi gli abbiamo chiesto. Lui ha capito subito che era il suo spray. E sapendo che era lo spray e sapendo anche come è finito tutto nel mio sistema, siamo tornati immediatamente da loro, e abbiamo spiegato tutto come è successo, e questo è stato il motivo per cui ho avuto la possibilità di continuare a giocare.

Ovviamente poi dopo, in background mentre stavo giocando, abbiamo dovuto capire cosa sarebbe successo in futuro, ma il motivo per cui ho potuto giocare è stato perché sapevamo dove era la sostanza e come era entrata nel mio corpo.

Quindi questo è molto importante, fare questo processo, farglielo sapere, e loro l’hanno capito subito. Hanno creduto in me e in noi, e per questo ho potuto giocare.

D: Quindi non eri così preoccupato di come…

JANNIK SINNER: Certo che ero preoccupato, perché era la prima volta per me, sai, e spero l’ultima volta che mi trovo in questa situazione, posizione. C’è anche un’altra parte che dobbiamo considerare, che è la quantità che avevo nel mio corpo, che è 0,000000001, quindi ci sono molti zeri prima di arrivare a un 1. Quindi ero preoccupato, certo, perché sono sempre stato il giocatore che ha lavorato molto, molto attentamente su questo aspetto. Credo di essere un giocatore corretto dentro e fuori dal campo.

E sì, questo è un po’ come è andata tutta la situazione.

D: Solo la tua classifica ovviamente ti metterà un bersaglio sulla schiena, ma sono curioso se senti che non essere stato sospeso, nonostante alcuni altri giocatori in passato siano stati sospesi per quelli che dicono essere stati errori accidentali, ti metterebbe un bersaglio ancora più grande sulla schiena di quanto avresti potuto avere altrimenti.

JANNIK SINNER: No, ogni giocatore che risulta positivo al test deve passare attraverso lo stesso processo. Non ci sono scorciatoie, non c’è un trattamento diverso, è lo stesso processo per tutti.

Il motivo per cui ho continuato a giocare, l’ho appena spiegato ora, e questo è, sai, tutto quello che ho da dire. So a volte della frustrazione di altri giocatori, ovviamente. Ma forse il motivo per cui sono stati sospesi è che non sapevano esattamente da dove venisse la sostanza, anche quale sostanza fosse, ma la ragione principale è da dove viene e come è entrata nel proprio corpo.

Noi lo sapevamo subito, ed eravamo consapevoli di cosa fosse successo. Siamo andati immediatamente, e sono stato sospeso per due, tre giorni. Non potevo allenarmi e fare nulla. Ma loro hanno accettato molto, molto velocemente la nostra spiegazione, e per questo motivo ho potuto continuare.

D: Che preoccupazioni hai riguardo alla tua reputazione?

JANNIK SINNER: Sì, questa è una buona domanda. Per me, ho sempre creduto di aver continuato a giocare a tennis perché nella mia mente sapevo di non aver fatto nulla di sbagliato. Sapevo di essere molto pulito, e sapevo di essere sempre stato molto attento ad essere un giocatore corretto.

Ovviamente sta uscendo questa notifica, potrebbe cambiare un paio di cose, ma chiunque mi conosca molto bene sa che non ho fatto e non farei mai qualcosa che vada contro le regole.

Ovviamente è stato un momento molto difficile per me e la mia squadra. Lo è ancora, perché è tutto abbastanza, sai, recente.

Sì, voglio dire, vedremo. Qui capisco anche chi è mio amico e chi non lo è, no, perché i miei amici sanno che non lo farei mai, e restiamo uniti.

Riguardo alla reputazione, vedremo ora, andando avanti, no? Perché questo, non posso davvero controllarlo. Quindi vedremo.





Marco Rossi