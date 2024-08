Sonego vola in semifinale a Winston-Salem: Kotov battuto in due set

Lorenzo Sonego continua la sua corsa all’ATP 250 di Winston-Salem, approdando in semifinale dopo una convincente vittoria nei quarti contro il russo Pavel Kotov. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5, dimostrando solidità e carattere nei momenti chiave del match dopo 1 ora e 43 minuti di partita.

Nel primo set, Sonego ha preso il comando piazzando il break decisivo nel quarto gioco. Il momento cruciale è arrivato sul 5-3, quando l’italiano ha dovuto fronteggiare due insidiose palle del controbreak. Con sangue freddo, Sonego ha annullato entrambe le opportunità, una anche grazie a un ace, per poi chiudere la frazione al primo set point utile.

Il secondo set ha visto un avvio in salita per l’azzurro, subito sotto 0-2. Tuttavia, Sonego ha dimostrato grande resistenza recuperando il break nel terzo gioco. La svolta è arrivata sul 3-4, quando il torinese, dopo aver mancato sei palle break in precedenza, ha dovuto salvare due pericolosi break point sul 15-40. Questo momento ha galvanizzato Sonego, che sul 5-5 ha finalmente concretizzato il break decisivo, chiudendo poco dopo la partita per 7-5.

Questa vittoria proietta Sonego in semifinale, dove affronterà David Goffin. Il tennista italiano sta dimostrando un ottimo stato di forma in questo torneo, che rappresenta l’ultimo test prima degli US Open.

La semifinale sarà un altro banco di prova importante per l’azzurro, che cercherà di sfruttare al meglio questa opportunità per conquistare la sua prima finale della stagione e, potenzialmente, il suo quarto titolo ATP in carriera.

ATP Winston-Salem Pavel Kotov [15] Pavel Kotov [15] 3 5 Lorenzo Sonego [10] Lorenzo Sonego [10] 6 7 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-4 → 2-5 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche 🇷🇺 Kotov 🇮🇹 Sonego Punteggio servizio 240 298 Ace 3 6 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 66% (51/77) 77% (48/62) Punti vinti con la prima 65% (33/51) 77% (37/48) Punti vinti con la seconda 38% (10/26) 50% (7/14) Palle break salvate 79% (11/14) 83% (5/6) Giochi di servizio giocati 10 11 Punteggio risposta 99 148 Punti vinti in risposta sulla prima 23% (11/48) 35% (18/51) Punti vinti in risposta sulla seconda 50% (7/14) 62% (16/26) Palle break convertite 17% (1/6) 21% (3/14) Giochi di risposta giocati 11 10 Punti vinti a rete 56% (9/16) 63% (10/16) Vincenti 14 25 Errori non forzati 13 9 Punti vinti al servizio 56% (43/77) 71% (44/62) Punti vinti in risposta 29% (18/62) 44% (34/77) Punti totali vinti 44% (61/139) 56% (78/139) Velocità massima servizio 210 km/h 212 km/h Velocità media prima di servizio 186 km/h 199 km/h Velocità media seconda di servizio 147 km/h 156 km/h





Francesco Paolo Villarico