Bortolotti sul caso Sinner: “Capisco il suo dramma, è un danno enorme all’immagine”

Marco Bortolotti, tennista italiano specializzato nel doppio, ha offerto una prospettiva unica sul caso Sinner in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Bortolotti, che ha vissuto una situazione simile a quella di Sinner, ha espresso piena solidarietà al numero uno del tennis mondiale.

“Capisco benissimo Jannik: ti vedi il mondo crollare addosso e gli sforzi di una vita infranti,” ha dichiarato Bortolotti, attualmente 87° nel ranking di doppio. Il 33enne di Guastalla, in partenza per gli US Open, era stato trovato positivo al Clostebol lo scorso novembre, ma il suo caso si è risolto rapidamente grazie alla credibilità della sua versione.

Bortolotti ha sottolineato lo stress emotivo che accompagna tali situazioni: “Jannik starà vivendo giornate molto stressanti. È un danno enorme per la tua immagine.” Ha poi aggiunto, basandosi sulla sua esperienza e su consultazioni con esperti, che “un doping volontario con il Clostebol è da imbecilli. Non è uno steroide che ti dopa, ma – se vieni a contatto – potresti essere colpevole.”

Riguardo al caso specifico di Sinner, Bortolotti è categorico: “Né Jannik né il fisioterapista erano consapevoli di quello che stava succedendo. Ne sono convinto al mille percento.”

Il doppista italiano ha anche criticato le reazioni di alcuni colleghi tennisti che hanno parlato di un trattamento di favore per Sinner: “È assurdo: è tutta gente invidiosa, che non sa di cosa stiamo parlando. Pensi che anche io, che ci sono passato, non so ancora esattamente cosa sia il Clostebol.”

Bortolotti ha descritto il suo personale percorso attraverso l’indagine antidoping, sottolineando le similitudini con il caso Sinner, inclusa la perdita di punti e montepremi del torneo in cui è stato effettuato il test positivo.

Bortolotti ha espresso totale sostegno a Sinner: “Lo appoggio totalmente: sono situazioni difficili da affrontare. Sinner ha una personalità molto forte, ma siamo tutti umani: è difficile restare indifferenti di fronte ad accuse così. Ti vedi infamato dopo aver investito in una passione per tutta la vita, dando tutto e facendolo con gioia.”

Le parole di Bortolotti offrono una prospettiva interna preziosa su una situazione complessa, evidenziando le sfide emotive e professionali che i tennisti affrontano in casi di presunto doping, anche quando vengono poi scagionati.