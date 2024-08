Caso Sinner: le reazioni shock di Tiafoe e la provocazione di Tommy Paul

Il caso di Jannik Sinner, recentemente assolto da accuse di doping ma privato dei punti e del montepremi di Indian Wells, ha scosso il mondo del tennis, generando reazioni contrastanti tra i suoi colleghi.

Frances Tiafoe, fresco di sconfitta contro l’italiano nella finale del Masters 1000 di Cincinnati, è rimasto sbalordito nell’apprendere la notizia mentre recuperava i suoi bagagli in aeroporto. “Che casino con Sinner, non è possibile! Non lui!”, ha esclamato l’americano, visibilmente scosso. La reazione di Tiafoe riflette lo shock provato da molti nel vedere un giocatore così apprezzato fuori dal campo coinvolto in una vicenda del genere, nonostante la sua innocenza sia stata provata.

Ma se la reazione di Tiafoe potrebbe essere interpretata come un mix di incredulità e forse un po’ di amarezza per la recente sconfitta, è la risposta di Tommy Paul a sollevare più di un sopracciglio. L’americano, noto per il suo senso dell’umorismo pungente, ha pubblicato una storia su Instagram che non è passata inosservata: una foto che lo ritrae mentre viene massaggiato dal suo fisioterapista, con quest’ultimo che indossa vistosamente dei guanti.

Il riferimento è chiaramente alla spiegazione fornita da Sinner, secondo cui la contaminazione sarebbe avvenuta attraverso un massaggio effettuato dal suo fisioterapista. La provocazione di Paul, seppur probabilmente intesa come uno scherzo tra colleghi, potrebbe non essere apprezzata da Sinner, soprattutto in un momento così delicato.





Marco Rossi