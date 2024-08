Il caso Sinner: innocenza certa. Le nostre domande per chiarire ogni dubbio

Il recente caso di Jannik Sinner, che ha visto il numero uno del tennis mondiale essere esonerato da ogni responsabilità dopo essere risultato positivo a due controlli antidoping, ha sollevato un polverone mediatico e numerose domande all’interno della comunità tennistica.

Come autore di questo articolo ritento giusto dichiarare che ritengo fermamente convinto che Sinner sia totalmente innocente. Tuttavia, è importante analizzare attentamente l’intera vicenda per comprenderne appieno le implicazioni e le possibili conseguenze per il futuro del tennis.

L’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis (ITIA) ha condotto un’approfondita indagine sui due test positivi di Sinner, accettando le spiegazioni fornite dal giocatore e dal suo entourage. La rapidità con cui gli avvocati di Sinner hanno agito, presentando ricorsi efficaci in tempi record, ha permesso al tennista di evitare sanzioni provvisorie e di continuare a competere.

Tuttavia, questo processo ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull’equità del sistema. Molti si chiedono se Sinner abbia ricevuto un trattamento di favore rispetto ad altri giocatori in situazioni simili. La decisione dell’ITIA di non rendere pubblico il caso fino alla sua risoluzione, contrariamente a quanto annunciato nel 2016, ha alimentato ulteriori dubbi.

Ci sono anche alcune incongruenze nelle testimonianze del fisioterapista Giacomo Naldi e del Dottor Ferrara riguardo all’uso di un spray contenente sostanze proibite, che meriterebbero un’analisi più approfondita.

Nonostante queste zone d’ombra, è importante sottolineare che Sinner è stato dichiarato innocente dopo un’indagine approfondita. Tuttavia, il modo in cui il caso è stato gestito solleva importanti questioni sulla gestione dei casi di doping nel tennis e sulla necessità di una maggiore trasparenza.

Ecco i punti che secondo il sottoscritto andrebbero chiariti non da Sinner (che nulla centra) ma dagli organi che hanno gestito la situazione:

1. Tempistica delle comunicazioni: Sinner fu informato del primo test positivo il 4 aprile, e del secondo il 17 aprile. I suoi avvocati riuscirono a presentare ricorsi efficaci in tempi rapidissimi, evitando sanzioni provvisorie.

2. Partecipazione ai tornei: Nonostante i test positivi, Sinner poté partecipare al torneo di Montecarlo e figurare nel sorteggio del Madrid Open, grazie alla rapida gestione dei ricorsi.

3. Politica di trasparenza dell’ITIA: Nel 2016, l’ITIA aveva annunciato che avrebbe reso pubbliche tutte le sospensioni provvisorie, ma in questo caso non lo ha fatto per la rapidità dei ricorsi.

4. Incongruenze nelle testimonianze: Ci sono alcune discrepanze tra le dichiarazioni del fisioterapista Naldi e del Dottor Ferrara riguardo all’uso dello spray contenente la sostanza proibita.

5. Confronto con altri casi: Tara Moore e Kamil Majchrzak, che in situazioni simili hanno ricevuto un trattamento diverso, sollevando questioni di equità.

6. Acquisto del medicinale: C’è una discrepanza tra la data dichiarata di acquisto del medicinale e le informazioni bancarie relative all’acquisto.

7. Questioni etiche: Si sollevano dubbi sul comportamento del fisioterapista Naldi, che ha effettuato massaggi senza guanti dopo essersi ferito a un dito.

Mentre la innocenza di Sinner non è in discussione, questa vicenda dovrebbe spingere le autorità tennistiche a rivedere i propri protocolli per garantire un trattamento equo e trasparente per tutti gli atleti, indipendentemente dal loro ranking o dalla loro fama. Solo attraverso una comprensione completa e una gestione trasparente di tali casi si potrà preservare l’integrità dello sport e la fiducia dei fan e degli atleti nel sistema antidoping.





Francesco Paolo Villarico