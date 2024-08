Sonego ai quarti di Winston-Salem: forfait di Shang

Lorenzo Sonego avanza ai quarti di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem in un modo inaspettato. Dopo aver superato brillantemente il suo match d’esordio contro lo svizzero Dominic Stricker nella serata italiana di martedì 20 agosto, il tennista torinese si è ritrovato direttamente ai quarti grazie al forfait del suo prossimo avversario.

Juncheng Shang, giovane promessa cinese classe 2005, ha deciso di ritirarsi dal torneo dopo aver sconfitto l’argentino Mariano Navone per 7-5 6-3 nel turno precedente. Le ragioni precise del ritiro non sono state rese note, ma si ipotizza che possa trattarsi di un problema fisico che il giocatore non vuole aggravare in vista degli imminenti US Open.

Per Sonego, questa situazione rappresenta un’opportunità inaspettata. Il tennista italiano, che sta dimostrando una buona forma in questo torneo di avvicinamento agli US Open, potrà beneficiare di un turno di riposo supplementare prima dei quarti di finale.

Nel prossimo turno, Sonego attende il vincitore del match tra il lucky loser americano Zachary Svajda e il russo Pavel Kotov. Questo riposo forzato potrebbe rivelarsi un vantaggio per l’azzurro, che avrà modo di ricaricare le energie in vista delle fasi finali del torneo.