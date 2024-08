Darderi crolla, Sonego avanza: luci e ombre per l’Italia a Winston-Salem

Il torneo ATP 250 di Winston-Salem, ultimo appuntamento prima degli US Open, offre risultati contrastanti per i colori italiani. Mentre Luciano Darderi esce di scena al secondo turno, Lorenzo Sonego avanza con autorità agli ottavi di finale.

Darderi, numero 38 del ranking mondiale, ha vissuto una giornata da dimenticare contro l’ex top-10 David Goffin. Il belga si è imposto con un netto 6-2 6-4, mettendo in luce le difficoltà dell’italo-argentino sul cemento americano. Dopo un inizio promettente con una palla break nel secondo game, Darderi ha perso progressivamente il controllo del match, subendo il gioco solido e vario di Goffin. Particolarmente efficace il rovescio in risposta del belga, che ha fatto la differenza nei momenti chiave. Nonostante alcuni tentativi di reazione, Darderi non è riuscito a concretizzare le opportunità create, cedendo il passo a un Goffin in crescendo.

ATP Winston-Salem David Goffin David Goffin 6 6 Luciano Darderi [5] Luciano Darderi [5] 2 4 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 D. Goffin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Darderi 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 2-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 D. Goffin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Darderi 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Darderi 🇧🇪 Goffin Punteggio servizio 263 189 Ace 9 5 Doppi falli 3 6 Percentuale prime di servizio 60% (35/58) 54% (31/57) Punti vinti con la prima 74% (26/35) 68% (21/31) Punti vinti con la seconda 48% (11/23) 23% (6/26) Palle break salvate 67% (4/6) 38% (3/8) Giochi di servizio giocati 9 9 Punteggio risposta 227 133 Punti vinti in risposta sulla prima 32% (10/31) 26% (9/35) Punti vinti in risposta sulla seconda 77% (20/26) 52% (12/23) Palle break convertite 63% (5/8) 33% (2/6) Giochi di risposta giocati 9 9 Punti vinti a rete 75% (6/8) 86% (6/7) Vincenti 21 16 Errori non forzati 9 21 Punti vinti al servizio 64% (37/58) 47% (27/57) Punti vinti in risposta 53% (30/57) 36% (21/58) Punti totali vinti 58% (67/115) 42% (48/115) Velocità massima servizio 197 km/h 206 km/h Velocità media prima di servizio 178 km/h 179 km/h Velocità media seconda di servizio 149 km/h 149 km/h

Di tutt’altro tenore la prestazione di Lorenzo Sonego. Il piemontese ha superato con un convincente 6-4 6-1 lo svizzero Dominic Stricker, numero 181 del mondo. Sonego ha mostrato grande solidità al servizio, annullando tutte e otto le palle break concesse all’avversario. Dopo un primo set combattuto, chiuso con un break decisivo nel momento cruciale del decimo gioco, l’azzurro ha dominato la seconda frazione, approfittando di un calo evidente dello svizzero.

La vittoria di Sonego è particolarmente significativa in vista degli US Open. Il tennista italiano sembra aver ritrovato fiducia e solidità nel suo gioco, elementi fondamentali per affrontare l’ultimo Slam della stagione. Agli ottavi lo attende una sfida interessante contro il vincente tra l’argentino Mariano Navone e il promettente cinese Juncheng Shang.

ATP Winston-Salem Lorenzo Sonego [10] Lorenzo Sonego [10] 6 6 Dominic Stricker Dominic Stricker 4 1 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Stricker 0-15 df 0-30 0-40 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Stricker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Stricker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Stricker 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-4 → 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Stricker 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Sonego 🇨🇭 Stricker Punteggio servizio 288 224 Ace 7 3 Doppi falli 1 2 Percentuale prime di servizio 61% (41/67) 55% (23/42) Punti vinti con la prima 78% (32/41) 70% (16/23) Punti vinti con la seconda 46% (12/26) 37% (7/19) Palle break salvate 100% (8/8) 25% (1/4) Giochi di servizio giocati 9 8 Punteggio risposta 206 76 Punti vinti in risposta sulla prima 30% (7/23) 22% (9/41) Punti vinti in risposta sulla seconda 63% (12/19) 54% (14/26) Palle break convertite 75% (3/4) 0% (0/8) Giochi di risposta giocati 8 9 Punti vinti a rete 73% (16/22) 47% (8/17) Vincenti 21 9 Errori non forzati 10 14 Punti vinti al servizio 66% (44/67) 55% (23/42) Punti vinti in risposta 45% (19/42) 34% (23/67) Punti totali vinti 58% (63/109) 42% (46/109) Velocità massima servizio 213 km/h 215 km/h Velocità media prima di servizio 199 km/h 196 km/h Velocità media seconda di servizio 158 km/h 150 km/h





Marco Rossi