Professor David Cowan (uno dei massmi esperti di doping): “Nessun effetto dopante vista la quantità”

Qualche miliardesimo di grammo. 121 per millilitro il 1o marzo, e poi 122 al controllo dopo il torneo, per l’esattezza. Questa la quantità di Clostebol trovata nei due campioni di Jannik Sinner lo scorso marzo tra Indian Wells e la settimana successiva. Si è scatenato un putiferio intorno al n.1 del mondo, dopo la pubblicazione della dichiarazione dell’ITIA, che con la relativa sentenza spiega nel dettaglio i fatti. E infatti sarebbe il caso soffermarsi ai fatti, le certezze di una faccenda che di sicuro non è positiva per l’azzurro ma totalmente accidentale, sfortunata, e soprattutto totalmente inutile per quanto riguarda un possibile effetto dopante. Questa è la cosa più importante, e che dovrebbe azzerare le polemiche su Sinner: la quantità di sostanza rintracciata non ha alcuna rilevanza a livello di possibilità di aumentare le sue prestazioni, anche se fosse stata assunta intenzionalmente, e non lo è stato.

Su questo punto, che dovrebbe essere la pietra tombale della faccenda, arrivano le parole di David Cowan, professore emerito del dipartimento di scienza ambientale e forense del King’s College di Londra, da oltre 30 anni uno di massimi esperti mondiali in materia di doping. Ha diretto il laboratorio anti-doping alle Olimpiadi di Londra 2012, e continua a studiare metodologie per rintracciare eventuali nuove tecniche dopanti, come l’analisi spettrometrica di massa di coniugati intatti e ormoni proteici, e tecniche per distinguere la somministrazione di sostanze pseudo-endogene (in particolare GHB e androgeni). In merito alla questione del n.1 del mondo, così il professore si è espresso, chiamato come perito dal Tribunale indipendente (e quindi non in difesa di Sinner, è importante sottolinearlo) nel giudizio di Jannik.

“Anche se la somministrazione fosse stata intenzionale, le piccole quantità che sarebbero state state somministrate non avrebbero avuto […] alcun effetto dopante rilevante o di miglioramento delle prestazioni sul giocatore” afferma Cowan. Leggendo la sentenza dell’ITIA, che dettaglia l’intero caso, “non si riesce a trovare alcuna prova a sostegno di nessun altro scenario”.

Questa la ricostruzione dei fatti accaduti, accertati nel procedimento.

Umberto Ferrara, preparatore di Sinner, ha acquistato il farmaco “incriminato” a metà febbraio a Bologna, e l’ha portato con se a Indian Wells, dove condivideva una casa con tutto lo staff di Sinner, incluso il preparatore atletico Naldi. Il 3 marzo Naldi si è procurato un taglio con un bisturi di piccolo calibro che teneva nella sua borsa con gli strumenti di lavoro. Ha suturato la ferita e si è fasciato, tenendo così il dito sino al giorno 5. Sinner ha dichiarato di aver visto il dito di Naldi fasciato la sera del giorno 3 marzo, chiedendo al suo fisioterapista se avesse usato qualche farmaco per il taglio, ottenendo risposta negativa. Il giorno 5 Naldi si è tolto la fasciatura e quindi Ferrara ha consigliato a Naldi di usare il farmaco che aveva portato con se per aiutare la cura della ferita, viste le sue proprietà di antisettico. Naldi ha usato ogni giorno questo farmaco, spruzzandolo dal 5 al 13 marzo, ammettendo di non aver controllato i componenti del prodotto, e ignorando che al suo interno vi fosse del Clostebol. Naldi ha confermato nel procedimento di aver massaggiato Sinner e di aver applicato bendaggi ai suoi piedi ogni giorno, senza usare guanti. In particolare, il 10 marzo il fisioterapista ha trattato la caviglia di Jannik dopo aver somministrato lo spray curativo sulla ferita, ma non ricorda di essersi lavato le mani prima di effettuare il lavoro sui muscoli del giocatore.

Questa è la ricostruzione dei fatti, che il procedimento ha ritenuto validi e che quindi ha portato alla decisione di non colpevolezza di Sinner, non ravvedendo negligenza o colpa.

Marco Mazzoni