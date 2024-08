Caso Sinner: dalla sospensione al ritorno in campo, cronologia di un’odissea antidoping

Il mondo del tennis italiano e mondiale è stato scosso da una vicenda che ha visto protagonista Jannik Sinner, uno dei talenti più brillanti del panorama internazionale. La storia, emersa nelle ultime ore, rivela un intricato percorso tra test antidoping, sospensioni e ritorni in campo.

Tutto ebbe inizio poco dopo il trionfo di Sinner a Miami e dopo la semifinale persa al torneo di Monte Carlo. Il tennista altoatesino fu informato di due test antidoping risultati positivi, effettuati durante il torneo di Indian Wells. La notizia giunse come un fulmine a ciel sereno, portando a una sospensione cautelare immediata.

Sinner, determinato a dimostrare la propria innocenza, presentò le sue argomentazioni alle autorità competenti. Le sue spiegazioni furono accolte positivamente, tanto da portare a una ripetizione del processo di verifica. Questo nuovo esame si svolse a ridosso dell’inizio del Mutua Madrid Open 2024, un torneo cruciale nel calendario tennistico.

In un colpo di scena degno di un thriller sportivo, il divieto di competere che gravava su Sinner fu revocato con il torneo madrileno già in corso. Questa decisione dell’ultimo minuto permise al campione italiano di partecipare alla competizione, sebbene il suo percorso si sia interrotto ai quarti di finale a causa di problemi all’anca.

Dopo questo tormentato rientro, Sinner si è trovato costretto a un nuovo stop, rimanendo lontano dai campi per 27 giorni. Questo periodo di inattività ha sollevato ulteriori domande sulla sua condizione fisica e mentale.

Nonostante sia stato scagionato dalle accuse di doping, le rigide norme antidoping del tennis professionistico hanno comunque avuto conseguenze significative per Sinner. Il tennista italiano si è visto privare dei 400 punti del ranking e del premio in denaro di 320.000 dollari guadagnati a Indian Wells, torneo durante il quale erano stati effettuati i test incriminati.

Questa vicenda solleva importanti questioni sul sistema antidoping nel tennis e sulle sue implicazioni per gli atleti. Da un lato, dimostra la serietà con cui vengono affrontati i casi sospetti; dall’altro, evidenzia come anche in situazioni di provata innocenza, gli atleti possano subire pesanti penalizzazioni.

Per Sinner, ora, la sfida sarà quella di lasciarsi alle spalle questa tormentata parentesi e di ritrovare la forma e la concentrazione che lo hanno portato al n.1 del mondo.





Francesco Paolo Villarico